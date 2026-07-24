Huawei proměnil sluchátka v „piercing“ za šest tisíc. Překvapí pohodlím i špičkovou kvalitou hovorů
Vypadají jako šperk, hluk schválně netlumí a lidé se za nimi otáčí. Huawei FreeClip 2 S jsou možná nejzajímavější sluchátka poslední doby.
V metru se mi rozhovor v podcastu mění v útržky vět a jemnější hudební motivy spolehlivě přehlušuje dunění soupravy. Při rozumně nastavené hlasitosti občas zaniknou i slova písní. Sluchátka Huawei FreeClip 2 S totiž nedělají vůbec nic pro to, aby mě od okolního světa oddělila. Právě naopak. Jejich hlavní smysl spočívá v tom, že okolní ruch zůstává neustále slyšitelný.
Nejde o konstrukční chybu, ale o samotnou podstatu kategorie takzvaných open-ear sluchátek. Zářivá novinka od značky Huawei se nezasouvá do zvukovodu ani ho neutěsňuje silikonovým nástavcem. Jedna část leží před uchem, druhá za ním a obě spojuje pružný silikonový můstek. Hudba se tak nestává samostatným izolovaným prostorem, ale spíš kulisou k tomu, co člověk právě dělá.
Tahle koncepce dává smysl každému, komu vadí tlak špuntů ve zvukovodu, bojí se jejich vypadávání nebo potřebuje zůstat v kontaktu s okolím. Při běhu lze vedle hudby vnímat městskou dopravu, na cyklostezce zaslechnout blížícího se cyklistu a při týmovém sportu pokyny spoluhráčů.
Lesklý šperk budoucnosti
Na první pohled vypadají Huawei FreeClip 2 S trochu jako větší piercing. Výrobce se očividně nesnaží elektroniku nenápadně schovat. Naopak z ní záměrně dělá opravdu výrazný doplněk k outfitu.
Přiznám se, že z propagačních fotografií na mě sluchátka působila poněkud úsměvně a měla jsem pocit, že půjde spíš o lesklý kýč než o pěkný doplněk. Záhy po nasazení na uši mě ale jejich designový koncept oslovil.
Netradiční tvar překvapivě funguje nejen s elegantním oblečením, ale sedne i k ležérnějšímu nebo trochu drsnějšímu stylu. Pokud řešíte, jak sluchátka zapadnou do celkového outfitu, může se z počáteční nejistoty nakonec stát jeden z důvodů ke koupi. A jestli máte rádi pozornost, tady si jí užijete dost. Lidé si sluchátka často zvědavě prohlížejí a nejednou se mě někdo zeptal: „Co to máš v uších?“
Nadšení ovšem trochu opadá při bližším pohledu. Povrch si sice hraje na kov, na dotek ale působí plastově a lesklá úprava okamžitě sebere každý otis prstu. Podobně je na tom kulaté nabíjecí pouzdro. Použité materiály na mě zkrátka na první dobrou nepůsobily tak elegantně, jak bych u sluchátek za zhruba šest tisíc korun předpokládala.
To je ale spíš otázka vkusu než zásadní nedostatek. Huawei totiž pouzdro pojal coby malou šperkovnici, čemuž odpovídá kulatý tvar i speciální povrchová úprava NCVM. Podle výrobce jeho výsledná podoba vyžadovala více než stovku výrobních kroků. Ať už vám tedy sedne, nebo ne, rozhodně nejde o narychlo navrženou plastovou krabičku.
Tak lehké, až na ně zapomenete
Jakmile si uživatel sluchátka nasadí, projeví se jejich největší přednost. Můstek C-bridge, vyrobený z příjemně měkkého tekutého silikonu, ucho vůbec nestlačuje. Výrobce uvádí, že je asi o 25 procent měkčí než u první generace FreeClip. Jeho tvar navíc vycházel z více než deseti tisíc vzorků uší z celého světa.
S hmotností pouhých 5,1 gramu na jedno sluchátko není těžké zapomenout, že má člověk na uších vůbec nějakou elektroniku. Ani po dlouhých hodinách nošení ho nepřekvapí bolest či nepříjemný tlak typický pro silikonové špunty.
Nízká hmotnost a lehký přítlak přitom neznamenají nejisté uchycení. Při běhu ani během cvičení v posilovně sluchátka nevypadávají, přestože jejich subtilní zavěšení zpočátku mnoho důvěry nevzbuzuje. Hůř si ale vedou v boji s dlouhými vlasy, které se do nich mohou zamotat.
Na procházce městem funguje celý koncept nejlépe. Mluvené slovo i hudba znějí dostatečně zřetelně, zároveň však majitel nejnovějších FreeClipů pořád bez omezení vnímá okolí. Podobně mohou sluchátka vyhovovat doma nebo v práci všem, kdo chtějí zůstat neustále ve střehu.
V hlučnějším prostředí už se ale výhoda otevřené konstrukce mění ve slabinu. V otevřené kanceláři se do poslechu míchají rozhovory kolegů i běžný ruch. V posilovně sluchátka spolehlivě drží i při tahání činek, hudbu z okolních reproduktorů je však nutné přehlušit výrazným zvýšením hlasitosti. Ještě zřetelněji se limity ukazují v metru nebo za silného větru. Tvrdší a hlasitější skladby se dokážou prosadit, jemnější vokály, klidnější indie hudba nebo mluvené slovo se však v okolním hluku občas rozpadají.
Funkce Adaptive Audio sice nabízí adaptivní vylepšení hlasu a ve třech úrovních upravuje hlasitost podle okolního prostředí. Zároveň vyrovnává její rozdíly mezi aplikacemi a videi. V hlučném metru ale ani ona fyzikální limity otevřené konstrukce nepřekoná.
V klidnějším prostředí je zvuk příjemný a na konstrukci, která neutěsňuje zvukovod, překvapivě srozumitelný. Otevřená akustická jednotka se dvěma membránami a procesor s NPU zajišťují, že se mluvené slovo nezkresluje a běžný poslech má příjemnou plnost. Hluboké basy nebo pocit, že stojíte přímo pod pódiem, sice čekat nelze, zvuk přesto nepůsobí ploše. V rámci možností otevřené konstrukce nabízí překvapivě slušný základ i v nižších polohách.
Otevřenost přináší také praktickou nevýhodu v podobě úniku zvuku do okolí. Přestože výrobce nasadil systém reverzních zvukových vln, který má tento jev omezit, při vyšší hlasitosti je přehrávaný obsah pro lidi v bezprostřední blízkosti slyšitelný.
Největší překvapení? Špičkové hovory
Skutečně zajímavé je, jak dobře sluchátka zvládají telefonování. Dvojici běžných mikrofonů totiž doplňuje kostní mikrofon, který zachycuje hlas pomocí vibrací u ucha, a dokáže ho tak lépe odlišit od okolního hluku. Pomáhají mu s tím také chytré algoritmy, takže i důležité pracovní hovory uživatel bez problémů vyřídí při chůzi rušným městem, v tramvaji nebo třeba z přeplněné restaurace.
Spolehlivě funguje také detekce nasazení. Po sejmutí se přehrávání pozastaví a po vrácení sluchátek na uši zase pokračuje. Není přitom nutné hlídat levou a pravou stranu. Sluchátka sama poznají, na kterém uchu právě drží.
Ovládání reaguje téměř na celé ploše včetně silikonového můstku. Dvojitým poklepáním lze řídit přehrávání a hovory, trojitým přeskočit na další skladbu a přejetím prstu upravit hlasitost. Příchozí hovor navíc přijmete kývnutím, nebo odmítnete zavrtěním hlavy. Aplikace Huawei Audio Connect pak nabízí desetipásmový ekvalizér i prostorový zvuk s dynamickým sledováním pohybu hlavy.
Výrobce slibuje, že sluchátka vydrží až devět hodin nepřetržitého poslechu na jedno nabití a celkově 38 hodin, máte-li v kapse i jejich pouzdro. Pouhých deset minut nabíjení přes USB-C má pak dodat energii na další tři hodiny poslechu.
Huawei FreeClip 2 S nejsou sluchátka pro každého ani do každé situace. Do letadla, metra, hlučné posilovny nebo k práci, při níž se potřebuji odříznout od světa, bych si je nevzala. Při běhu, procházkách městem nebo celodenním nošení ale dávají velký smysl: jsou pohodlná, pevně drží a člověk s nimi neztrácí přehled o dění kolem. Pokud hledáte klid a ticho, budete zklamaní. Pokud chcete pohodlná sluchátka, která vás neuzavřou do bubliny a navíc jsou zatraceně zajímavá, jste na správné adrese.