Školné v Británii zdražilo na miliony. Čeští studenti proto rozjíždějí projekt propojující talenty s dárci
Projekt Oxbridge Stipendium funguje od začátku roku 2026 a pomáhá dostat české a slovenské studenty na elitní britské univerzity.
Studium na elitních britských univerzitách se po brexitu stalo pro mnoho českých a slovenských studentů nedosažitelným snem. Školné vystřelilo do milionů a výhodné vládní půjčky pro občany EU definitivně zmizely. Dvacetiletá Nina Fořtíková, studentka Cambridge, se proto rozhodla jednat. Spolu s dalšími jedenácti spolužáky z Oxfordu a Cambridge založila začátkem roku 2026 projekt Oxbridge Stipendium, jehož cílem je propojit přijaté studenty s dárci a firmami tak, aby o studiu na elitních univerzitách nerozhodoval stav rodinného účtu, ale akademický potenciál. „Hodně lidí si dnes myslí, že se na Oxford nebo Cambridge ani nemá smysl hlásit,“ říká.
Na Cambridge studuje obor Land Economy, který propojuje ekonomii, právo a otázky udržitelnosti. Vedle toho se věnovala i stážím – od think-tanku Idea při Cerge-EI přes Institute of Economic Affairs až po McKinsey. Právě kombinace akademického prostředí a praxe ji postupně přivedla k tématům jako dostupnost bydlení nebo fungování veřejných politik.
Zároveň ale během studia začala víc vnímat problém s dostupností elitních britských univerzit pro studenty ze zemí EU, který vytvořil brexit a konec výhodnějších unijních pravidel pro placení školného. „Viděli jsme lidi, kteří se dostali, ale museli nabídku odmítnout jen kvůli penězům. A vedle toho jiné, kteří měli velmi podobný profil, ale náhodou se k financování dostali,“ popisuje Fořtíková situaci, kterou řešila se svými spolužáky z Oxfordu i Cambridge. Přemýšleli, jak by mohli přijatým studentům pomoci, a rozhodli se jim skrze Oxbridge Stipendium pomoct.
Cílem iniciativy je propojit přijaté studenty s dárci, firmami, absolventy nebo neziskovými organizacemi, které jim mohou studium pomoci financovat. Hlavním cílem je pokrýt školné, které se po brexitu pro studenty z EU výrazně zvýšilo a pohybuje se mezi 35 000 a 70 000 librami ročně, tedy přibližně v rozsahu mezi 1 až 2 miliony korun. „Z vlastní zkušenosti víme, jak zásadně nás studium na Oxfordu a Cambridge posouvá, a proto chceme pomoci i dalším studentům této příležitosti využít,“ říká studentka třetího ročníku Education na Cambridge Tereza Nekvasilová, která se na projektu také podílí.
Projekt funguje jako prostředník, vytváří profily přijatých studentů a aktivně je propojuje s potenciálními sponzory, kteří už přislíbili svou pomoc. „Dárci si mohou profily projít a vybrat si, koho chtějí podpořit – podle oboru, příběhu nebo potenciálu,“ vysvětluje Fořtíková.
Podpora přitom nemusí mít jen podobu jednorázového daru. Často jde o kombinaci více menších příspěvků, půjček nebo například dohod o budoucí spolupráci. „Najít jednoho člověka, který dá milion, je těžké. Ale když se složí deset lidí po menších částkách, je to mnohem reálnější,“ popisuje studentka.
Vzniku projektu předcházel i vlastní průzkum mezi více než tisícovkou studentů a škol. Ten potvrdil, že finance jsou pro většinu uchazečů klíčovou bariérou. Mnozí se na Oxford nebo Cambridge vůbec nehlásí, protože předpokládají, že studium nezvládnou zaplatit. Iniciativa chce tento moment zachytit včas, tedy ještě předtím, než student nabídku ke studiu odmítne.
Aktuálně projekt pracuje s prvními vlnami žadatelů, kteří již obdrželi nabídky ke studiu a potřebují zajistit finance pro nadcházející akademický rok. Už teď má Oxbridge také několik individuálních dárců a organizací, které se do projektu zapojují. Právě nadace a neziskové organizace po Brexitu své příspěvky omezily a v tomto systému se mohou o výše darů podělit.
Vedle samotného financování klade přitom důraz i na dlouhodobý dopad. Řada studentů podle Fořtíkové plánuje po studiu návrat do Česka nebo na Slovensko a chce se podílet na rozvoji oborů, které zde chybí. Projekt proto počítá i s takzvaným řetězovým modelem, kdy podpoření studenti v budoucnu přispívají na další generaci. „Ptáme se studentů, jak by to dobro jednou chtěli vrátit,“ vysvětluje Fořtíková, která se sama chce po dokončení studia zaměřit v Česku na dostupné bydlení, ať už pro seniory, nebo studenty.
Konkrétní plány žadatelů o stipendium se zatím liší podle oboru. Například Daniel Middleton, přijatý ke studiu práva na Oxfordu, se chce věnovat mezinárodním právnickým institucím. Podobně i Helena Muchová a Veronika Maščíková plánují využívat matematiku k řešení komplexních problémů. Právě na podporu těchto studentů projekt i nadále hledá nové dárce z řad firem i jednotlivců.