Skrytý klenot z vesmíru Star Wars slaví 20 let. Republic Commando mělo konec, který tíží dodnes

Uložit 0

Jsou konce, které potěší. Které uzavřou příběh a zanechají vás spokojené. Které završí všechno napětí a drama v explozivním finále. Které dopřejí hlavním hrdinům zaslouženou chvíli slávy, triumfu a odpočinku. A pak je tu konec Star Wars: Republic Commando. Retro střílečky z oblíbeného univerza, která právě teď slaví 20 let od vydání. A jejíž konec hráče stále štve.

Že Republic Commando neznáte? To se dá omluvit. Sice patří do popkulturního univerza Star Wars, ale hry jako Battlefront, Knights of the Old Republic nebo série LEGO Star Wars vyvolaly větší haló. O novějších titulech jako Jedi: Fallen Order nebo Outlaws ani nemluvě.

Jenže Star Wars: Republic Commando od studia LucasArts v sobě mělo něco speciálního. Něco, co z něj za těch dvacet let od premiéry na přelomu února a března roku 2005 udělalo kultovní hru. A taky trochu zapomenutý klenot mezi všemi hrami z předaleké galaxie.

Byla to střílečka z pohledu první osoby, ve které jste se proměnili na jednoho z naklonovaných vojáků Republiky. Těch, které znáte z prequelové trilogie. S trojicí spolubojovníků jste coby titulní komando plnili rozkazy jediovských generálů, sabotovali separatistickou válečnou mašinérii, stali jste se válečnými hrdiny, parťáky v boji a ničím neohroženou a nerozlučnou čtveřicí.

A kdo Republic Commando hrál, tak při těch posledních dvou slovech právě ucítil nostalgickou bolest.

Už hra jako taková totiž byla velice povedená. Sice krátká, ale do starwarsovských videoher, v nichž většinou mácháte světelným mečem, přinesla svěží vítr. Vojáci pod vaším velením plnili rozkazy, na vaše znamení provedli útok, zaujali odstřelovačskou pozici, nahackovali počítač, synchronizovaně někam vpadli… Nebyla to žádná hloupá střílečka. Byla tak akorát akční i taktická.

Co ji ale činilo opravdu výjimečnou, byl příběh (zasazený mezi Epizodu II – Klony útočí a Epizodu III – Návrat Sithů), respektive jeho aktéři. Jednotka Delta s kódovými označeními RC-1138, RC-1262, RC-1140 a RC-1207 neboli čtyřka geneticky stejných vojáků alias vy coby Boss a trojka podřízených Scorch, Fixer a Sev.

Jeden byl prchlivý, druhý profík, ten uměl to a ten zas tohle, v jeden okamžik se hláškovalo a popichovalo, v ten další se tyhle čtyři součástky proměnily v dokonale nakonfigurovaný stroj zkázy. Znáte to ze všech válečných filmů a seriálů, jako bylo Bratrstvo neohrožených nebo Černý jestřáb sestřelen. Na to, že vaše jednotka byla tvořena naklonovanými kopiemi, byla plná jedinečných osobností.

A právě proto nostalgici konec Republic Commanda cítí dodnes. Tahle parta virtuálních bratrů ve zbrani vám totiž přirostla k srdci jako málokterá herní skupina. Jenže když kampaň vrcholila při záchraně planety chlupatých wookieeů před droidím útokem, váš tým byl rozdělen… A kloní komando RC-1207 neboli Sev se utkal s přesilou nepřátel. Jenže vaše rozkazy jsou neúprosné. Nemůžete a nesmíte mu pomoci. Titulky, konec.

Pro hráče to byl drtivější zásah, než když superlaser Hvězdy smrti odpálil Alderaan. Kdo Star Wars: Republic Commando nehrál, přišel o jeden z nejsilnějších (a nejvíce frustrujících!) videoherních konců vůbec. Co na tom, že k vašemu komandu na konci hry moudře promluvil i sám mistr Yoda. Přišli jste o parťáka.

Ta frustrace byla o to silnější, že Republic Commando nikdy nedostalo pokračování. Alespoň ne plnohodnotné a videoherní, i když o titulech Imperial Commando či Rebel Commando posunutých do pozdější éry Star Wars se uvažovalo. Jenže mystická Síla je mocná a značka Star Wars galakticky obrovská. A tak se koncept kloního komanda vymyšlený pro videohru dostal i do dalších starwarsovských děl. Třeba i do knižní série.

Ba co víc, dokonce i samotná jednotka Delta se ještě jednou světu ukázala – v jedné epizodě vynikajícího seriálu Star Wars: Klonové války, kterému rozhodně dejte šanci, i jestli animaci jinak nemusíte. A jeden z jejích členů si dokonce střihnul nemalou roli v navazující sérii Vadná várka. Už ne jako hrdina Republiky, ale voják Impéria.

Za ty roky sice Star Wars: Republic Commando zapadlo v záplavě mnohem větších rozpočtů i prodejních úspěchů, ale kultovní status mu nikdo neodpáře. S postupem času ho herní magazíny začaly zařazovat do výběrů nejlepších starwarsovských videoher (a nejen magazíny, na Steamu je ze 13 tisíc hodnocení 95 procent kladných!), jeho vyobrazení klonů coby jedinečných bratrů ve zbrani převzala prakticky všechna navazující díla ve Star Wars. A kdo ví. Třeba se jednou Boss, Scorch a Fixer vydají zachránit svého parťáka. I po dvaceti let zůstává Sevův osud neznámý.