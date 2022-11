Skvělá Toyota RAV4. Nejprodávanější SUV v plug-in hybridní verzi si říká o místo u rodinného stolu

Autotest Vojtěcha Sedláčka: Pokud se podíváme na celosvětové prodeje v segmentu SUV, zjistíme, že jim již několik let vládne model RAV4 automobilky Toyota. V čem spočívá kouzlo tohoto vozu, jsme se rozhodli ověřit na vlastní kůži. Do rukou se nám dostala plug-in hybridní verze poslední, tedy páté generace, se kterou jsme se vydali na jih Čech do domu, který je podobně výjimečný jako samotný vůz.

Tento dům stojí nedaleko Lipna, na konci rozbité cesty uprostřed luk, kde je široko daleko jediným stavením. Kdo by si na takovém místě chtěl postavit dům, musel by primárně vyřešit napojení na vzdálenou elektrickou síť. Do Českého soběstačného domu však nevede ani metr kabelu, přesto jsme si zde mohli díky síle slunce baterii naší „ravky“ nabít naplno. To ale trochu předbíhám.

Až příště vyrazíte vstříc krásám naší země, zkuste se zaměřit na to, kolik těchto aut během své cesty potkáte. Vsadím se, že jich pár bude. Tohle auto je oblíbené i u nás – a není se čemu divit. Již na první pohled se jedná o model, který do puntíku splňuje charakteristiku sportovně užitkových automobilů (SUV).

Ostře řezané a dynamické linie se zde mísí se schopností poradit si i se zhoršeným terénem pod koly. Na rozdíl od jiných zástupců segmentu SUV si RAV4 dokáže hravě poradit s rozbitými polňačkami a lesními cestami, aniž by posádka proklínala řidiče, kam je to zase vyvezl. To jsme si ostatně mohli vyzkoušet i při příjezdu k soběstačnému domu, ke kterému se dá dostat jen po traktory rozbombardované cestě, která na některých místech připomínala off-roadový polygon.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Toyota RAV4 u Českého soběstačného domu

Stačilo aktivovat režim Trail, ve kterém si vůz automaticky řídí samosvorný diferenciál pro ideální záběr na málo přilnavých površích. Na pocitu, že s tímto vozem projedete vším, se podílí skvěle naladěný podvozek s náležitou ochranou podběhů, ale i sebejistota, kterou řidič získává v momentě, kdy se posadí za volant. Díky výšce vozu má skvělý přehled o dění kolem a vůz na slovo poslouchá veškeré příkazy, které jsou mu zadány.

V tomto ohledu mi RAV4 připomínalo Hilux, tedy model stvořený právě pro terén, se kterým jsme začátkem roku zjišťovali, zda může pick-up sloužit jako rodinný vůz i v českých podmínkách. Hilux v testu relativně obstál, kdo by ale hledal u Toyoty vůz dokonale vycházející vstříc potřebám rodiny, RAV4 by pro něj byla určitě vhodnější volba.

Příjemnému pocitu za volantem ve velkém napomáhá také zpracování interiéru. Ten je naprosto logický, nic na sebe zbytečně nestrhává pozornost, která by měla být věnována řízení. Displej podává informace přehledně a srozumitelně a v infotainmentu se uživatel rychle zorientuje. Malá výtka by mohla jít na adresu navigace, která občas zmatkovala, dělo se tak ale především v malých vesnicích a jejich někdy až nelogicky postavené infrastruktuře.

Do Japonska však posílám arigatou za množství fyzických tlačítek, které jsem měl k dispozici. Ty na někoho mohou působit trochu zpátečnicky, ale v momentě, kdy skáčete přes výmoly, je rychlé „ťupnutí“ daleko jednodušší než sahání po displeji. Fyzická tlačítka se zabydlela na multifunkčním volantu, u displeje infotainmentu i na středovém panelu. Klimatizace se dá ovládat jednoduchým otáčením manuálního voliče a skrze další volič lze také rychle přepínat mezi jízdními režimy vozu.

Vše, co potřebujete

Plug-in hybrid je ideální volbou pro každého, koho zajímá svět elektromobility, úspor a udržitelnosti, ale rád si nechává otevřená zadní vrátka. Náš model RAV4 umožňoval volit mezi EV režimem, kdy vůz jede čistě na elektřinu, hybridním režimem, ve kterém automobil kombinuje sílu spalovací a elektrické jednotky, nebo jsme se mohli spolehnout jen na sílu 2,5litrového čtyřválce, který za jízdy dobíjel elektromotor.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Tvary páté generace SUV RAV4 sází na ostré linie

Pokud svěříte svůj osud pouze do rukou čistě elektrické energie, je s vámi RAV4 schopno na jedno nabití své 18,1kWh baterie ujet přes 70 kilometrů, což je velice slušné číslo. My jsme měli to štěstí, že v den testování svítilo na Lipně krásné podzimní sluníčko. Proto jsme RAV4 připojili k bateriím Českého soběstačného domu a začali jsme vůz nabíjet čistou energií získanou ze solárních panelů. Následně jsme vyrazili na objížďku kolem přehrady a užívali si skvělý pocit, že ony ujeté kilometry ani trochu nebolely planetu.

Mluvit o autě jako o super zeleném vozidle by ovšem bylo mylné. Na dálnici výkon sváděl k sešlápnutí plynového pedálu, který nechá naplno promluvit kombinovaný výkon 306 koňských sil. Až na 135 kilometrů v hodině se lze dostat pouze s pomocí elektromotoru. Poté se ke slovu dostává konvenční mechanika, se kterou může vůz pokračovat dále až k rychlosti 180 km/h, kde jej zastaví omezovač. Spotřeba vozu je přitom více než příjemná – i bez podpory elektromotoru jsem se v průměru pohyboval mezi pěti až šesti litry na 100 kilometrů.

Několik negativ, spousta pozitiv

Kdo chce s RAV4 jezdit rychle, měl by mít na paměti, že sedí ve velkém a těžkém voze, který v zatáčkách trápí nedotáčivost a při sešlápnutí brzdového pedálu chvilku trvá, než se vůz stane zcela nehybným. A pak je tu hluk, který motor vydává při vysokých otáčkách. Je to však věc, kterou RAV4 velmi rádi odpustíte.

Drobná negativa výrazně převyšuje celá plejáda pozitiv, mezi kterými jsou i některé detaily, která vás na první dobrou nenapadnou. Tak například schopnost inženýrů dostat do vozu baterii, aniž by vůz výrazněji ztrácel na svých praktických schopnostech. Velikost zavazadlového prostoru činí slušných 520 litrů a do palivové nádrže se vejde až 55 litrů, což není u hybridů standard. Velkou výhodou je navíc možnost pořídit si SPZ pro elektromobily, díky které pro vás bude daleko jednodušší a levnější parkování ve městech.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Interiér může působit trochu zastarale, množství fyzických tlačítek však jde vstříc praktičnosti

Již několikrát zde bylo zmíněno, že RAV4 je vozem, který dokáže šetřit peněženku. Jenže na úsporný vůz dnes člověk musí mít dostatek peněz. Plug-in hybridní technologie zkrátka něco stojí. Zatímco cena klasické RAV4 startuje na částce 815 tisíc korun, plug-in hybrid je k mání od 1,4 milionu korun.

Za tuto částku však dostanete automobil, který patří ve svém segmentu k absolutní špičce. Navíc u Toyoty stále platí, že vám tato investice může dobře sloužit i několik stovek tisíc najetých kilometrů. Ostatně titul nejprodávanějšího produktu ve své kategorii je toho dobrým důkazem.