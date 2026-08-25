Skvělé IPO a růst o 600 procent, pak ale roboti zakopli. Hvězda čínské burzy se rychle propadla o půlku
Akcie čínského výrobce humanoidních robotů Unitree po vstupu na burzu během týdne propadly o 45 procent. Analytici varují před bublinou.
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Akcie čínského výrobce humanoidních a čtyřnohých robotů Unitree od vrcholu, kterého dosáhly minulý týden po vstupu na šanghajskou burzu, ztratily zhruba 45 procent hodnoty. Unitree bylo dlouhodobě vnímáno jako symbol čínské technologické síly, veřejnosti demonstrovaný mimo jiné prostřednictvím robotů dělajících kung-fu a předvádějících salta. Během necelého týdne se ale toto nadšení proměnilo v otázky, zda umělá inteligence a robotika nepředběhly skutečné fundamenty byznysu. I sám zakladatel Unitree upozorňuje, že pro roboty zlomový moment, jako byl ChatGPT pro jazykové modely, teprve přijde.
Na technologicky zaměřený trh STAR Market v Šanghaji vstoupila společnost Unitree 19. srpna s emisní cenou 150,80 jüanu za akcii. Akcie v první den otevřela na téměř 1 100 jüanech, tedy o více než 600 procent výše, a obchodování uzavřela na zhruba 840 jüanech, což je nárůst o 460 procent. Podle agentury Reuters firma na IPO získala zhruba 900 milionů dolarů, přičemž šestatřicetiletý zakladatel Unitree Wang Xingxing má dál vlastnit zhruba pětinu firmy a debut na burze mu na papíře vynesl majetek přes jedenáct miliard dolarů.
Firma oficiálně vedená pod názvem Yushu Technology vznikla v roce 2016 v čínském Chang-čou a proslavila se robotickými psy i humanoidními roboty, kteří umí běhat, tančit či předvádět bojová umění. Jak připomíná BBC, loni Unitree dodalo přes 5 500 humanoidních robotů, což z ní dělá jednoho z největších světových výrobců v této oblasti, kde soupeří například s Teslou či Boston Dynamics. Firmu podporují i obří čínské firmy jako Tencent, Alibaba či společnost DeepSeek, která víří světové vody v oblasti jazykových modelů a umělé inteligence.
Za rok 2025 vykázalo Unitree podle serveru Gasgoo tržby 1,699 miliardy jüanů při hrubé marži 60,13 procenta, čistý zisk dosáhl 278 milionů jüanů. V prvním čtvrtletí letošního roku ale podle Reuters upravený čistý zisk meziročně klesl o 53 procent na 40 milionů jüanů. I při aktuální tržní hodnotě kolem 240 miliard jüanů se firma nicméně obchoduje s poměrem ceny k tržbám přes 140, výrazně nad oborovým průměrem. Samotný propad akcií přitom nabral na intenzitě ve druhé polovině minulého týdne.
Server Gasgoo popisuje, že ve čtvrtek akcie v rámci dne odepisovaly až deset procent a obchodovaly se kolem 605 jüanů, čímž se tržní hodnota firmy od vrcholu snížila o téměř 200 miliard jüanů. Podle agentury Reuters šlo už o třetí den poklesu v řadě, celkový propad od debutového vrcholu tak dosáhl zhruba 45 procent. V úterý se akcie po sérii ztrát stabilizovaly. Vývoj byznysu Unitree přitom komplikuje i spor mezi Washingtonem a Pekingem, protože kolem 13 procent tržeb loni přišlo z USA.
Jak připomíná NBC News, americká administrativa Donalda Trumpa v červenci zakázala dovoz nových modelů humanoidních a čtyřnohých robotů čínské výroby, včetně těch od Unitree, s odkazem na bezpečnostní rizika. Americké ministerstvo obrany navíc v červnu zařadilo Unitree na seznam společností spojených s čínským obranným průmyslem – označení sice není přímo sankcí, ale limituje spolupráci firmy s americkou armádou. Unitree tvrdí, že jsou její roboti určení výhradně pro civilní využití.
Případ Unitree podle Reuters obnažuje slabiny čínského systému uvádění akcií na burzu, kde regulátoři dopředu určují orientační cenu a kde chybí krátký prodej. „Investoři se nechali unést příběhem o technologické revoluci,“ uvedl Dong Baozhen, předseda představenstva pekingské společnosti Lingtong Shengtai zabývající se správou aktiv, a varoval, že „všechny bubliny jsou odsouzeny k prasknutí“. Cena při IPO podle něj s ohledem na ohromný rozdíl mezi ní a výkonností při debutu nebyla správně nastavena.
Manažer hedge fondu v Trinity Synergi Investments Yuan Yuwei pro Reuters doplnil, že první veřejné nabídky akcií firem jako Unitree jsou v Číně velmi žádané, protože „na čínském akciovém trhu není mnoho kvalitních společností“. Takzvaná „pump-and-dump“ schémata u nově kótovaných akcií v Číně jsou podle něj možná kvůli omezeným možnostem krátkého prodeje. „Akcie z IPO v hodnotě 10 jüanů může otevřít na 100 jüanech a pak celé roky klesat. Je to zlodějna,“ uvedl.
Vedle Unitree má na mysli například také nedávné a velmi žádané IPO výrobce paměťových čipů CXMT, který překonal Tencent a stal se nejhodnotnější společností kótovanou na pevninské čínské burze poté, co jeho akcie minulý měsíc během prvního dne obchodování vzrostly o 466 procent. Investoři se vezou na vlně rostoucích schopností Číny napříč celým spektrem umělé inteligence – od pamětí, které jsou klíčové pro datová centra, přes jazykové modely až po robotiku.
„Čínští drobní investoři se častěji nechávají strhnout hypem,“ uvedl pro NBC News Lian Jye Su, hlavní analytik společnosti Omdia. „To nejdůležitější na tomto IPO je ale fakt, že bude sloužit jako ukazatel trendu pro odvětví humanoidní robotiky.“ Zdrženlivost naznačil na letošním Světovém robotickém kongresu i sám zakladatel Unitree, který podle Gasgoo upozornil, že odvětví takzvané ztělesněné inteligence stále chybí dostatečná schopnost generalizace a že obor svůj pomyslný moment zlomu srovnatelný s nástupem ChatGPT pravděpodobně čeká až za několik let, možná dekádu.