Slaměný sen s výhledem na Karlštejn a Berounku. Interiér domu ohřívají kachlová kamna i hliněné omítky

Být co nejblíž přírodě a zároveň nenarušovat její plynoucí řád? Rodinný dům v Českém krasu byl koncipován tak, aby co nejméně zasahoval do rázu krajiny a respektoval okolní architekturu. Dopomohla k tomu i jeho slaměná duše.

Žít kousek od Prahy, ale najít přitom klidné místo může být občas pořádná výzva. Zvlášť pokud chcete být obklopeni přírodou. Česko-argentinské rodině se nakonec podařilo vybrat místo nabízející výhledy na údolí Berounky a také na hrad Karlštejn. Mělo to však jeden háček.

Místo se nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras, a proto bylo nutné maximálně přihlížet k místním regulacím. Vnější tvář domu proto respektuje tvarosloví zdejší architektury. Zdobí jej fasáda kombinující vápennou omítku a modřínové obklady a také sedlová střecha se zaoblenou okapní římsou a pálenými bobrovými taškami.

Architekti ze Studia Circle Growth, kteří dům navrhli, kladli důraz na co možná největší využití udržitelných přírodních a lokálních materiálů. Pro stavbu domu si vybrali prefabrikované slaměné panely, které byly uvnitř omítnuty třícentimetrovou hliněnou omítkou s vrstvou bílého hliněného štuku.

Dům stoj v srdci přírody s krásnými výhledy

Hliněná omítka vytváří nejen zajímavý estetický efekt, ale také pomáhá regulovat vlhkost vnitřního prostředí a slaměných panelů. Zároveň podle architektů funguje jako vynikající akumulační hmota. Teplo se získává krbovou vložkou s výměníkem ohřívajícím vodu, která je distribuována právě do zdí, kde se teplo díky hlíně akumuluje a postupně sálá do interiéru.

Ten se podle architektů od klasického interiéru českého rodinného domu liší. Přízemní patro je kompletně otevřené. Jedinými prvky členění tu jsou právě krb obložený zelenými kachlemi a schodiště.

Krb byl umístěn doprostřed prostoru, kde spolu se schodištěm pomáhá lépe definovat dva hlavní prostory, a to kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. Za schodištěm se také ukrývá koupelna a vstup na terasu. Kdo vystoupá po schodišti vzhůru, nalezne zde dva pokoje s klenutým stropem. Ten vytváří zajímavý efekt oblouku, který dává pokojům nezvyklý charakter.

Celý interiér je definován především dřevem, ze kterého jsou trámy, borovicovou překližkou byly obloženy příčky a dřevěné jsou také podlahy. Kresbu dřeva doplňují zemité odstíny dlažby a barva hliněného štuku.