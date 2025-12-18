Slováci vytvořili zábavnou fotbalovou deskovku, která vás promění v manažera. A vybrali na ni miliony
Fotbaloví fanoušci milují počítačové simulátory, kde buď přímo hrají zápasy, nebo sestavují týmy. Víkendový manažer teď zábavu přenáší na stůl.
Dva kamarády ze Slovenska spojovala láska k amatérskému fotbalu i to, že na trhu není žádná dobrá fotbalová desková hra. Každý totiž zná počítačové fotbalové manažery, ale co když chcete vypnout displeje? Martin Petro a Viktor Asimov se proto rozhodli vytvořit vlastní. Výsledkem je Víkendový manažer, který se stal na crowdfundingové platformě Kickstarter vůbec nejúspěšnější fotbalovou deskovkou na světě. Přes patnáct set fanoušků na ni poslalo necelé tři miliony korun, a i díky tomu brzy zamíří do celého světa. Už teď ji hrají tisíce Čechů a Slováků.
„Vesnické ligy jsou plné emocí, kabinového humoru, unikátních postaviček a takové té divoké krásy, kterou profi fotbal už často postrádá. A my jsme si říkali: proč tohle nezachytit v deskovce?“ popisuje vznik nápadu Martin Petro. Rychle si vybudovali silnou fanouškovskou základnu na Slovensku a také v Česku, kde prodali již na dva tisíce kopií Víkendového manažera. Do Česka ho navíc přinesli ve spolupráci s Lavim a seriálem, respektive filmem Vyšehrad.
Při tvorbě vlastní deskovky si rozebrali, proč se na trhu nikdy žádná fotbalová společenská hra pořádně neuchytila, aby se náhodou nevydali po již prošlapaných slepých uličkách. „Podle nás se skoro každý snažil o co nejvěrnější simulaci zápasu. Jenže to často není zábavné, protože ve sportu hraje velkou roli náhoda – a tu v dobré deskovce nechcete. Chcete interakci, napětí mezi hráči a rozhodnutí, která mají váhu,“ vysvětluje Martin Petro. Proto třeba ve hře nejsou žádné kostky.
Autorům došlo, že skládání týmu je mnohdy větší zábava než samotný zápas, a tak je hra postavena na aukcích, vybírání hráčů a strategických rozhodnutích. Hlavní herní mechaniky vymysleli sami, inspirovali se pouze u jednoho staršího titulu a jeho aukčního systému. „Naše dražby jsme nicméně navrhli specificky tak, aby byly pevně zasazené do fotbalového prostředí a připomínaly to pravé napětí z přestupových oken,“ říká Petro.
Situační karty pak do hry přidávají další vrstvu konfliktu a tzv. mind games. Některé klíčové aspekty, které mohou rozhodnout o vítězi, se totiž odhalí až na konci hry. Nejintenzivnější vývoj mechanik, prototypování a testování trvaly zhruba půl roku. Celkem tvůrci věnovali přes 500 hodin mechanikám a obsahu, dalších 500 hodin grafice a kolem 300 hodin playtestingu. Víkendový manažer je hra pro dva až čtyři fotbalové nadšence a trvá přibližně 45 až 60 minut.
K dispozici je 162 karet, sedmnáct dřevěných žetonů, čtyři dřevěné figurky, aukční deska a manažerské desky pro každého hráče. Martin Petro měl na starosti herní mechaniky a obsah, Viktor Asimov jako designér převedl koncept do fyzické podoby. Oba tvůrci zároveň stojí za kreativním studiem Bactor & Wirney a populárním sci-fi komiksem Posledný follower, jehož se prodaly na Slovensku a v Česku desítky tisíc kopií. Teď se vydali do dalšího dobrodružství.
„Už dlouho jsme chtěli udělat kvalitní deskovku, jen jsme čekali na správný nápad a správný moment. Víkendový manažer nakonec překonal všechna naše očekávání,“ hodnotí Martin Petro a doplňuje: „Jsme generace, která vyrůstala na Football Managerovi ještě v dobách, kdy se jmenoval Championship Manager. Byl to jeden z impulsů: přenést tohle manažerské opojení do offline světa, kde sedíš s kamarády u stolu, hecuješ se, blufuješ a společně prožíváš přestupy i celou sezonu.“
Svou cestu směrem k zákazníkům začal Víkendový manažer před dvěma lety kampaní na portálu StartLab. Tam zhruba čtyři sta podporovatelů poslalo téměř 20 tisíc eur (necelý půl milion korun), a hra tak mohla o rok později oficiálně vyjít. Globální potenciál celého počinu pak ukázala kampaň největším crowdfundingovém portálu Kickstarter, kde téměř 1 600 podporovatelů z více než šedesáti zemí světa poslalo na vznik mezinárodní verze zvané Sunday Manager přes 117 tisíc eur, což jsou v přepočtu necelé tři miliony korun.
Nejsilnější odezva přišla z Německa, Velké Británie, USA a Skandinávie, dobře hra rezonovala také v Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Itálii a Španělsku. Příjemně prý tvůrce překvapily i třeba Austrálie, Kanada nebo Singapur. Zahraniční verze má vyjít příští rok na jaře a bude obsahovat i tři nové mechaniky a další novinky. Momentálně je Víkendový manažer v prodeji v české a slovenské verzi přes vlastní e-shop.
Česká edice přitom obsahuje speciální obsah z filmu Vyšehrad v čele s postavou Laviho, kterého hraje Jakub Štáfek. „Pro české fanoušky je jeho postava v podstatě ideální ekvivalent toho, co představuje amatérský vesnický fotbal. Hru jsme dělali ve spolupráci s Vyšehradem a zhruba pět procent obsahu je věnováno právě tomuhle světu,“ vysvětluje Petro.
Jinak je česká verze stejná jako slovenská. Hra nestaví postavy jako přímé kopie reálných fotbalistů, ale jako archetypy z amatérského fotbalu: vtipálek z kabiny, horkokrevný cholerik, ubrečená primadona, sprinter bez techniky nebo věčná hvězda dorostu. „Je to náš vlastní vesmír slavných neznámých,“ dodává Martin Petro. Základní výtvarný styl a první koncepty postav vytvořila ilustrátorka Daniela Asimov, absolventka vídeňské Modeschule Hetzendorf a Viktorova manželka, která pracuje jako radioložka a ilustrace tvořila večer po práci.