Slovenská rodinná firma zajišťuje platby v e-shopech po celé Evropě. Vydělává stamiliony ročně

Plán rozjet v roce 2009 na Slovensku byznys, který se specializuje na placení na internetu a online obchody, pro mnohé jistě mohl znít bláznivě. Ani dnes nemají Slováci vzhledem k velikosti země tak atraktivní trh, o to méně před čtrnácti lety, kdy byly nákupy na internetu obecně ještě pole neorané všude po světě. Velkou příležitost do budoucna však v tomto byznysu spatřil Igor Rintel a založil firmu, která dodává e-shopům všechny potřebné platební metody. Na míru pro každou zemi, v níž působí. Dnes TrustPay z pozice výkonného ředitele vede jeho syn David a jejich firma generuje stamiliony v čistém zisku ročně.

David Rintel studoval právo a finance v Manchesteru a v Londýně. Původně se toužil stát historikem, bavily ho příběhy z dějin ekonomie, ale nakonec se rozhodl jít byznysovou cestou. Do rodinné firmy ji sice automaticky umetenou neměl, ale celý život sledoval kariéru svého otce, který od 90. let podnikal v různých oblastech a působil také v akademické sféře v rámci Ekonomické univerzity v Bratislavě. Když se pak rozhodl rozjet nový byznys ve finančních technologiích, byl už u toho od začátku i jeho syn.

„Když jsem studoval v Londýně, vyšla nová legislativa, která umožnila vznik platebních institucí. Otec to vyhodnotil jako zajímavou příležitost, a tak jsem ještě na škole začal pracovat na dokumentech, abychom mohli žádat o licenci. Krátce poté, co jsem dokončil magisterské studium, jsme licenci dostali, a tak už jsem v byznysu zůstal,“ říká David Rintel.

S námi do světa

Dnes pětatřicetiletý podnikatel řídí z pozice CEO, tedy výkonného ředitele, firmu, jejíž loňské tržby činily 30,4 milionu eur (v aktuálním přepočtu zhruba 716 milionů korun) a třetina z toho byla čistý zisk, konkrétně 10,2 milionu eur (240 milionů korun). Meziročně jde o třetinový růst tržeb, jež předloni činily 22,3 milionu eur (525 milionů korun). Zisk se zvedl o 43 procent ze 7,1 milionu eur (167 milionů korun).

Stejně jako si svou pozici na trhu postupně budovalo samotné TrustPay, také David Rintel během let stoupal v hierarchii firmy. Začínal v obchodu a business developmentu, než se v srpnu 2015 usadil do křesla výkonného ředitele. Jeho otec je dnes předsedou představenstva a aktivní řízení přenechal synovi. TrustPay nikdy nemělo a dál nemá žádný externí kapitál od investorů, a je to tak i nadále čistě rodinný byznys, který si na sebe dokáže od roku 2015 vydělat.

Slovenský podnik se od svého vzniku věnuje poměrně úzké oblasti, která však neustále roste, jak ukazují i výsledky bratislavské firmy. Běžní zákazníci TrustPay obvykle neznají, ale na jejich služby spoléhají podle vyjádření firmy tisíce e-commerce projektů, zejména pak ty, které prodávají své zboží také do zahraničí. Rintel a spol. se specializují na poskytování online platebních řešení pro internetové obchody včetně zpracování plateb přes přeshraniční služby až po firemní účty. Vše přitom tvoří danému e-shopu na míru, aby jeho zákazníci vždy měli na výběr metodu, kterou používají nejraději.

Foto: TrustPay David Rintel, CEO společnosti TrustPay

„Globálně může být nejoblíbenější Visa, ale pokud v Polsku platí dva ze tří zákazníků přes lokální metodu Blik a vy ji jako e-shop nenabízíte, jste proti konkurenci v nevýhodě,“ vysvětluje Rintel. TrustPay proto aktuálně spolupracuje s pěti desítkami metod, mezi nimiž jsou standardní platební tlačítka, platby kartou, Apple Pay či Google Pay, různé peněženky nebo služby, které se třeba využívají jen v jediné zemi, ale jejich popularita je taková, že ji ani zahraniční e-shopy nemohou ignorovat. Jako například MobilePay v Dánsku a Finsku či iDEAL v Holandsku.

TrustPay metody neustále aktualizuje a přidává nové, aby se mohly e-shopy spolehnout, že je při expanzi do zahraničí nemusí komplikovaně řešit a naopak se mohou soustředit na jiné aspekty svého rozvoje. Hráčů, kteří poskytují platební metody, jsou na trhu a po celé Evropě desítky.

„Většinu ale jako přímou konkurenci nevnímáme, máme jasně definovanou cílovou skupinu a na e-shopy expandující do zahraničí se tolik firem nezaměřuje,“ popisuje Rintel. Blízko má TrustPay například k obří nizozemské platební společnosti Adyen, která je na burze, ale ta zase podle Rintela zpravidla cílí na ještě větší obchodníky.

Z malého Slovenska do Evropy

Přes TrustPay ročně protečou desítky miliardy korun, čemuž pomáhá i to, že vedle více než padesáti platebních metod firma podporuje také pětašedesát světových měn. A jak roste evropská e-commerce, roste také počet e-shopů, které se rozhodnou začít prodávat i za hranicemi. To se pak odráží na výsledcích TrustPay, jehož byznys model je založen na provizích z jednotlivých transakcí.

Jinými slovy, čím více partnerské e-shopy prodávají, tím větší jsou příjmy slovenské firmy, která má mezinárodní podnikání v krvi od samých počátků. „Stavět v roce 2009 firmu zaměřenou čistě na domácí trh by nedávalo smysl, ten byl opravdu příliš malý, proto jsme od začátku šli do světa,“ říká Rintel.

Za další důležitý faktor pak výkonný ředitel považuje to, jak dlouho už TrustPay na trhu působí. Jedna věc je, že si firma během čtrnácti let prošla různými slepými uličkami a naučila se, jak dělat celý byznys co nejlépe a nejefektivněji. Bariéru vstupu zároveň představují licenční jednání s regulátory.

Rokování může trvat dlouhé měsíce, zejména pokud s ním nemáte dostatek zkušeností. A když licenci máte, přichází na řadu jednání s jednotlivými platebními metodami, které může být podobně náročné. Navíc se pak musí vše vyladit i po technické stránce, obzvlášť když se pracuje s velkými objemy peněz.

„Když integrujete desítky platebních metod, měn a různých vztahů s hráči po celé Evropě, je jednoduché udělat chybu. A ve vysokoobrátkovém transakčním byznysu se každá chyba začne velmi rychle multiplikovat,“ upozorňuje Rintel. Jeho byznys zároveň ovlivňuje dění na trhu. Když dojde k ochlazení v e-commerce a lidé méně nakupují, teče méně peněz také přes TrustPay.

„Zatím se nám ale daří růst bez ohledu na to, že se růst e-commerce v některých zemích zastavil,“ dodává šéf firmy, která se teď rozhodla naplno rozvinout svoje působení také v Česku, kde nově staví i svůj tým. Její služby již dnes využívají e-shopy ve všech zemích evropského hospodářského prostoru.