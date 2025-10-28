Smáli se jim, že šachy nejsou byznys. Dnes je na jejich webu hrají stovky milionů lidí a baví i Čechy
Kdysi experiment dvou nadšenců, dnes miliardová značka s 200 miliony účtů. Chess.com dokázalo, že i šachy mohou být zábavné a výnosné zároveň.
Na šachy se názory různí. Pro jedny jsou symbolem klidu, logiky a strategie, pro jiné nudnou hrou minulosti. To samé si mysleli i investoři, když se před 20 lety americký podnikatel Erik Allebest rozhodl přenést šachy do digitálního světa, a tak se na ně obrátil se svým nápadem. „Vysmáli se nám a říkali, že šachy nebudou nikdy nic znamenat. Na začátku do nás nikdo neinvestoval, ale to se nakonec ukázalo jako štěstí v neštěstí,“ vzpomíná šachista Danny Rensch, který se k projektu později připojil a stal se jeho tváří. Dnes má portál Chess.com stovky milionů hráčů, pět set zaměstnanců a hodnotu v přepočtu více než 20 miliard korun.
Allebest se už v devadesátých letech živil tím, že učil děti šachy pod značkou Schoolhouse Chess. Později spustil internetový obchod Wholesale Chess, který prodával vybavení hráčům po celých Spojených státech. Po několika letech firmu prodal a část peněz investoval do nového nápadu: vytvořit online místo, kde by se dalo hrát, učit i sdílet zkušenosti. A tak se svým spolužákem z univerzity Jayem Seversonem v roce 2005 založili Chess.com. Žádní investoři, žádný tým, jen dvojice lidí s přesvědčením, že i tahle tradiční hra má v digitálním světě budoucnost.
První roky to ale spíš připomínalo experiment než startup. Oba měli jinou hlavní práci a web se teprve vyvíjel. Až v roce 2009 spustili první plně funkční verzi. V té době sice existovaly i jiné online servery, ale působily zastarale a uzavřeně. Chess.com chtělo být opakem – jednoduchá, přístupná a zábavná platforma. Přesto se na ni šachová komunita dlouho dívala skepticky. „Tehdy byla představa, že se šachy hrají a učí online, pro mnohé absurdní,“ dodává Rensch.
Ten se k týmu přidal krátce poté. Jako americký mistr a populární trenér přinesl zkušenosti ze šachového světa i multimediální vhled. Rensch si sám prošel neobvyklou cestou: vyrůstal v arizonské sektě, která považovala šachy za duchovní nástroj. Díky turnajům se mu podařilo z uzavřené komunity uniknout, stát se profesionálním hráčem a později trenérem. Právě zkušenost s tím, jak hra dokáže změnit život, později vtiskl i do DNA Chess.com.
Aby ale webová stránka uspěla, nestačilo jen nabídnout prostor, kde se dá hrát. Musela se stát komunitou. Allebest tomu přizpůsobil vše, od designu až po distribuci. Zásadní výhodou byla logicky i samotná adresa Chess.com. Když někdo zadá do vyhledávače anglický výraz pro šachy, skončí právě tam.
Tím se spustil dokonalý síťový efekt. Čím víc lidí hrálo, tím víc se vyplatilo hrát právě tam. Chess.com se časem proměnilo z herního webu v komplexní mediální a vzdělávací platformu. Kromě online partií začalo nabízet také výukové kurzy, denní tréninkové mise, databáze slavných her i videa od velmistrů, kteří divákům rozebírají své tahy krok po kroku. Základní hraní zůstalo zdarma, ale příjmy, které mají přesahovat 100 milionů dolarů ročně (více než dvě miliardy korun), přineslo hlavně prémiové členství s pokročilou analýzou partií pomocí umělé inteligence, personalizovaným tréninkem a přístupem k exkluzivnímu obsahu.
Oficiální kanál na YouTube se blíží ke třem milionům odběratelů. I proto portál letos v dubnu přesáhl hranici 200 milionů uživatelů a 10 milionů odehraných partií denně. A šachy baví i naše hráče – Chess.com má také české rozhraní a tým Czech Republic, který na platformě reprezentuje hráče z tuzemska a Šachový svaz České republiky, má přes 6 600 členů.
Rychlý růst ale nepřišel jen díky kódu a algoritmům. Pomohla mu kultura, média a taky náhoda. Když Netflix v roce 2020 uvedl seriál Dámský gambit, který se stal okamžitě hitem, svět navíc zasáhla pandemie covidu a miliony lidí trávily čas doma. Chess.com tehdy zažívalo rekordní zájem: během jediného měsíce přibyly téměř tři miliony nových účtů.
„Měli jsme štěstí, protože jsme za ten seriál nezaplatili ani cent,“ vtipkuje Rensch. Firma reagovala rychle, spustila virtuálního bota, který napodoboval styl hlavní hrdinky Beth Harmon s tváří Anyi Taylor-Joy, a přidala kurzy pro začátečníky. Netflix pak sice povolal právníky, ale obě strany se nakonec dohodly.
Druhou vlnu růstu přinesla éra streamerů. Chess.com uzavřelo partnerství s platformou Twitch a začalo spolupracovat s populárními osobnostmi. Série PogChamps, kde proti sobě nastupovali youtubeři, herní tvůrci i profesionálové, přinesla šachům úplně nové publikum. „Profesionálové byli zpočátku zaskočení, že amatérské partie mají větší sledovanost než mistrovské zápasy,“ vzpomíná Rensch. „Ale právě v tom byla síla, lidé se mohli ztotožnit s chybami, které by udělali taky.“
Od začátku totiž šéfové projektu chtěli, aby Chess.com nebylo jen platformou pro elitu. „Chtěli jsme šachy pro každého. Proto jsme si jako symbol zvolili pěšce,“ uvedl Allebest pro lifestylový web Inc.com. „Je to nejběžnější figurka, ale může vyrůst v cokoli. Když jsem vyrůstal, šachy byly pro šprty. Dnes to tak nikdo nevnímá.“