Snoop Dogg a Eminem po 22 letech urovnali spor. S novým klipem boří YouTube a dělají reklamu na NFT

Oba odpálili svou hudební kariéru zhruba ve stejnou dobu, oba nastartoval legendární producent Dr. Dre, postupem let se ale Eminem a Snoop Dogg rozkmotřili a podprahově se pošťuchovali v rozhovorech a skladbách. Po více než dvou dekádách si ale znovu podali ruce a vyrazili dobývat žebříčky s novou písničkou, která je vedle tvrdého beatu a úderných rýmů výjimečná ještě tím, že zviditelňuje NFT. Oba jsou totiž velkými fanoušky tohoto kryptotrendu. A znuděných opic obzvlášť.

S trochou nadsázky můžeme říct, že NFT je dnes v hiphopových kruzích něco jako hutný zlatý řetěz kolem krku, nejdražší sporťák z dílen Enza Ferrariho nebo balíky amerických dolarů u ucha. A konkrétně Snoop Dogg a Eminem, pro mnohé dvě nejzásadnější jména globální rapové scény, jsou toho dobrými příklady.

Snoop Dogg třeba jednu dobu pod anonymní přezdívkou Cozomo de‘ Medici skupoval „eneftýčka“ za stovky milionů korun, před pár měsíci navíc oznámil, že od základu přebuduje zásadní hudební vydavatelství Death Row Records, kde profesně vyrostl, a udělá z něj entitu ve virtuálním vesmíru a bude tam vydávat skladby právě jako NFT.

Eminem měl oproti tomu na online tržišti OpenSea, které je zlatým grálem všech sběratelů NFT, utratit miliony dolarů za šestadvacet obrázků, které pečlivě střeží ve své kryptopeněžence. A byť se jejich kolekce liší, jedno má přece jen společné – oba dva mají ve svém portfoliu alespoň jednoho znuděného opičáka.

Právě animovaní primáti z edice Bored Ape Yacht Club, která je nejhodnotnější ze všech (a její tvůrci pod svá křídla dokonce pojali naprostou ikonu světa NFT), jsou v hledáčcích snad všech milovníků NFT. A byli v hledáčcích i Snoop Dogga i Eminema, kteří si je koncem loňského roku za stovky milionů dolarů pořídili.

Co s nimi ale dělat? To je otázka, která okolo NFT panuje dlouhodobě. Jaké užití mají? V případě Bored Ape Yacht Club (známé též pod zkratkou BAYC) mají jejich majitelé plné právo s nimi dělat téměř cokoliv, co chtějí. Třeba je rovnou dosadit do hudebních videoklipů, kde doplňují interprety a vytváří nevšední vizuální zážitek.

Přesně to s nimi udělaly zmíněné dvě legendy rapu. Po zhruba dvaadvaceti letech menších zákulisních sporů, které mezi sebou Snoop Dogg a Eminem měli a kvůli kterým spolu nespolupracovali na nové hudbě, se znovu spojili a vyrazili do světa s písničkou From The D 2 The LBC, která potěší jak fanoušky rapu, tak fanoušky NFT.

Napříč zhruba pětiminutovým videoklipem, který měl premiéru na festivalu ApeFest pro majitele opic z BAYC, se oba umělci v různých sekvencích mění právě ve své virtuální opice, což novince dodává na intenzitě. Když se k tomu připočte hutný melodický podklad a ikonický rap Snoop Dogga i Eminema, vzniká věc, která už z podstaty má naběhnuto k tomu, aby zaujala širší masu.

Jen na YouTube má novinka už přes 8,6 milionu zhlédnutí za necelé tři dny a vcelku očekávaně se minimálně v Česku dostala do trendů. Skloňuje se také v magazínu Billboard, jenž sestavuje prestižní hudební žebříčky, byť tam se ještě tolik neprosadila. A komunita se teď ptá, zda šlo jen o jednorázovou spolupráci, nebo lze očekávat něco většího.

Zatím jde jen o domněnky, ale vzhledem k tomu, jak Snoop Dogg koketuje s takzvaným metaverzem (virtuálním vesmírem, kde by lidé běžně interagovali jako avataři), možná se fanoušci dočkají i společného virtuálního koncertu. Ostatně na „skutečném“ Super Bowlu jim to celkem fungovalo.