Zdraví

Social runy, olympionici i špičkoví vědci Česka. Podívejte se, jak vypadal Longevity Festival 2026

CzechCrunch po roce opět uspořádal event zaměřený na dlouhověkost a vše, co se jí týká. Zároveň už byl spuštěn prodej vstupenek na příští ročník.

Evelína BeníškováEvelína Beníšková

lf2
Foto: Thomas Habr / Daniel Sýkora
Longevity Festival 2026
V prostorách Pavilonu E na pražském Výstavišti proběhl začátkem března druhý ročník Longevity Festivalu od CzechCrunche, který se zaměřuje na propojování vědy, medicíny, sportu i moderních technologií. Zatímco na stagi promluvily přední osobnosti českého zdraví, včetně třeba lékaře Davida Netuky, neurovědkyně Kateřiny Veverové nebo olympionika Jiřího Ježka, návštěvníci mohli vyzkoušet také dechová cvičení, ledové koupele, běžecké tréninky nebo diagnostiku biomarkerů.

Centrem programu byla Longevity Stage, kde probíhaly přednášky a panelové diskuse. Řečníci se zaměřili na témata, která dnes hýbou výzkumem dlouhověkosti – od analýzy zdravotních dat přes spánek až po mentální výkon. Jedním z prvních témat byla práce s daty ze zařízení, která lidé nosí každý den. Stanislav Nečas a Martin Iterský vysvětlovali, jak správně interpretovat informace z chytrých prstenů a hodinek, které dnes sledují například spánek, srdeční variabilitu nebo regeneraci.

Extrémní fyzický i mentální výkon přiblížil freediver David Vencl, který mluvil o psychické přípravě na situace, kdy lidské tělo pracuje na hranici možností. Na téma dlouhodobého výkonu navázala také bývalá olympijská lyžařka Šárka Strachová, která se zaměřila na rovnováhu mezi fyzickým výkonem, regenerací a mentálním zdravím.

Foto: Thomas Habr

Technologický pohled na zdravotnictví přinesl Jiří Pecina ze společnosti Meddi, který ukázal, jak dnes dokáže umělá inteligence a kamera v mobilním telefonu měřit základní zdravotní parametry, například krevní tlak nebo tep. Na něj navázala také bioinženýrka Kamila Dvořák, jejíž technologie umí odhalit nemoc z hlasu i oka.

Velkou pozornost získalo také téma spánku. Pavel Hurta se ve své přednášce zaměřil na to, jak optimalizace spánku ovlivňuje dlouhodobé zdraví, regeneraci i mentální výkon. Výživě a jejím trendům se pak věnovala nutriční specialistka Markéta Gajdošová, která ve své prezentaci nabídla kritický pohled na současný boom longevity a upozornila na momenty, kdy může snaha o maximální optimalizaci zdraví ztrácet smysl. Investorský pohled a své vlastní zkušenosti doplnil Václav Dejčmar v rámci živého natáčení Michal Ptáček Podcast.

Vedle přednášek byl důležitou součástí akce také praktický program v Experience Zone, kde během dne probíhaly lekce jógy, pilates, meditace i dechových technik. Ve venkovní části u Křižíkovy fontány byla připravena zóna pro otužování s ledovými káděmi. Festival nabídl také aktivní program v podobě social runů, tedy společných běžeckých výběhů, a navíc i workshopů zaměřených na silový trénink.

Pro hlubší diskusi sloužily roundtables místnosti, kde se v menších skupinách zhruba po dvanácti lidech debatovalo s experty o konkrétních tématech – od výživy až po práci s daty o zdraví. Součástí festivalu byla také expo zóna se stánky technologických projektů a partnerů. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet diagnostické nástroje, nové gadgety pro monitoring zdraví nebo konzultovat doplňky stravy.

Pokud jste letošní ročník nestihli nebo si chcete jednotlivé přednášky projít znovu, jsou k dispozici také záznamy z Longevity Stage. Zároveň byl už spuštěn prodej vstupenek na příští ročník za zvýhodněnou cenu.

Související témata:CzechCrunchLongevity Festival
