Spánek, práce s hlavou a ranní studená sprcha. Takhle se na olympiádu připravuje česká snowboardová naděje
Snowboardistu Kubu Hroneše uvidíte už zítra na olympiádě. V podcastu Režim nerušit mluvil před odjezdem o tom, co mu pomáhá být ve formě.
Ještě v dětství závodil na lyžích, dnes patří mezi největší české snowboardové naděje. Jednadvacetiletý Kuba Hroneš míří na svou první zimní olympiádu, kde ho už ve čtvrtek 5. února čeká disciplína Big Air v Livigno Snowparku. „Dostat se jednou na olympiádu jsem chtěl, a bylo mi jedno, v jakém sportu,“ říká v podcastu Režim nerušit.
Na snowboard Hroneš přesedlal až ve třinácti letech. Do té doby závodil na lyžích, snowboard měl spíš jako volnočasovou záležitost. Zásadní moment pak přišel v březnu 2024, kdy se zapsal do historie snowboardingu jako první jezdec na světě, který skočil extrémně náročný trik ze zábradlí. Klíčové je pro něj prý soustředění na výkon v konkrétní chvíli. „Snažím se všechno dělat co nejlíp, jak můžu, a pak už mi stačí jenom závodit,“ říká.
Ve vrcholovém snowboardingu podle něj hraje zásadní roli práce s hlavou. Technickou úroveň považuje za samozřejmý základ, rozhodování ale přichází odjinud. „Snowboardovat umí fakt všichni, ale z osmdesáti procent rozhoduje hlava v ten závodní den,“ vysvětluje Hroneš.
I proto se musel naučit pracovat s rizikem, které ke snwoboardingu a všem jeho trikům patří. Strach teď už nepovažuje za něco, co by se mělo potlačovat, ale za faktor, se kterým je nutné počítat. „Není důležité nemít strach, ale mít respekt,“ říká. V některých situacích je pak podle něj klíčové přestat věci analyzovat. „Některé věci jsou prostě lepší dělat bezhlavě a spolehnout se na to, že to tělo to umí.“
Velkou pozornost věnuje Hroneš i regeneraci. Po vážném zranění z předloňské sezóny začal řešit nejen návrat k tréninku, ale i každodenní režim – včetně třeba pravidelného spánku. „Spánek je pro mě nejvíc, na ten fakt nedám dopustit,“ popisuje. Každý den zároveň začíná studenou sprchou.
Ačkoliv je mladý snowboardista jednou z českých nadějí, do olympijských her vstupuje s klidem. „Nemít očekávání je dobré, protože spoustu věcí stejně neovlivním,“ vysvětluje své nastavení. Už ve čtvrtek od 19:30 ho přitom můžete vidět v první disciplíně Big Air. „Budu se snažit ukázat standard svého nejlepšího ježdění – a pak se můžou dít věci,“ uzavírá Hroneš.
