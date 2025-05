Sparto, jednej! Ku-klux-klan, hajlování a primitivní fanoušci do roku 2025 nepatří. Mlčení je ostudné

Uložit 0

Komentář Ondřeje Holzmana. Kdyby někdo fanouškům Sparty před rokem, kdy slavili druhý mistrovský titul v řadě, řekl, že o dvanáct měsíců později budou sledovat naprosto rozložený tým stěží hájící čtvrté místo a zcela zostuzený ve finále poháru, asi by nevěřili. Navíc se v závěru sezony rozložili i sami. Na Letné se začaly objevovat projevy, které nemají v roce 2025 ve slušné a moderní společnosti co dělat. Drtivá většina fotbalové veřejnosti – včetně sparťanských fanoušků – je už odsoudila. A měla by to veřejně udělat i Sparta. Musí.

Naprosto jednoznačná prohra se Sigmou Olomouc ve finále Mol Cupu se nám, fanouškům fotbalové Sparty, kouše těžko. Nikdy by mě ale nenapadlo, že mi takový výsledek bude po závěrečném hvizdu vlastně trochu jedno. Nejslavnějším českým klubem totiž lomcují dvě obrovské krize a ta sportovní přestává být pro řadu příznivců tou zásadní. Pokud se totiž s vaším klubem spojují „fanoušci“, kteří vyvěšují transparenty s písmeny KKK, nosí bílé špičaté kukly, zdvihají u toho pravici a hrdě oblékají dresy s číslovkou 88, cítíte stud.

Jsou to primitivové, kteří by neměli mít v roce 2025 ve společnosti své místo. A teď je na řadě Sparta. Z letenských kanceláří musí přijít naprosto jednoznačné stanovisko. „AC Sparta Praha takové chování kategoricky odsuzuje a podnikne všechny možné kroky, aby se takoví lidé již na našem stadionu neobjevovali.“ Zdaleka nejen fotbalová veřejnost na takové prohlášení čeká více než na to, jestli trenér Lars Friis skončí ještě dnes, nebo až po sezoně. Tohle není věc názoru nebo nastolené sportovní strategie.

Foto: Hooligans.cz Fotografie, kterou zveřejnil portál Hooligans.cz (a později ji stáhl)

Celá republika se nám může po právu smát, jak jsme na hřišti všechno totálně zpackali. To je život, se kterým musíte jako fotbalový fanoušek počítat. A je to fér. Pokud se ale začnou na vašich zápasech objevovat vašimi klubovými symboly odění lidé, kteří jakoby vylezli z 90. let, a zcela otevřeně šíří postoje, které se neslučují s moderní západní společností, musíte se ozvat. To je otázka zcela bazálních hodnot, které musí moderní evropský fotbalový klub vyznávat – a hlavně všechny takové projevy aktivně potírat a vymezovat se proti nim.

Ticho, které ze Sparty dosud zní, je naprosto ohlušující, ostudné, neakceptovatelné. A nejvíc se děsím toho, kdyby ho snad nikdo nechtěl utnout. Byla by to obrovská chyba, která se může neskutečně vymstít.

O čem že je řeč? Stačí jít po stopách dění během nebo kolem posledních několika zápasů Sparty. Vyvěšený transparent, na němž jsou písmena KKK jako odkaz na rasistickou organizaci Ku-klux-klan, která prosazovala nadvládu bílé rasy. Odpálení světlic v čase 88:18, které mají v nacistické symbolice jasný význam: osmé písmeno abecedy je H, dvě osmičky znamenají HH, tedy zkratku pro „Heil Hitler“. První je zase A, takže 18 symbolizuje iniciály Adolfa Hitlera. Do toho fanoušci na stadionu (obvykle s číslem 88 na dresu) otevřeně hajlují.

Jsou to všechno zcela běžné postupy, které extrémisté používají ke komunikaci, aby se ideálně vyhnuli přímému postihu za propagaci nacistických myšlenek. A pokud by chtěl náhodou někdo pochybovat, že transparent KKK měl odkazovat třeba na příjmení některých činovníků nebo hráčů Sparty a že odpalování světlic v přiléhavém čase byla náhoda (jak se snažili sami aktéři tvrdit), neponechali tito primitivové nic náhodě a před středečním pohárovým finále se definitivně odhalili.

23.04.2025🇨🇿Sparta Praha: 😂Celá záležitost s jednorázovým transparentem, který je dnes již pouze „ozdobou“ na zdi jedné nejmenované restaurace ve středních Čechách, byla pouze jedním velkým „šprýmem“. „KŘIVDA – KASÍK – KŘETÍNSKÝ“. Čeho se senzacechtivá média chytnou příště?… pic.twitter.com/bSwmdQmhE3 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 24, 2025

U olomoucké kašny se jedenáct mužů vyfotilo se špičatými kuklami, které nosili členové KKK, zdviženou pravicí a mimo jiné písmeny WB na triku. Ty sice na první pohled připomínají logo studia Warner Bros, ale v neonacistické symbolice mají opět zcela jednoznačný význam: white boy nebo white brotherhood, tedy bílý chlapec nebo bílé bratrstvo. Fotografie okamžitě obletěla celý internet, stejně jako předtím transparent KKK visící většinu času na utkání Sparty na Letné nebo video s hajlujícím mužem v dresu Sparty s číslem 88 během probíhajícího zápasu.

Už není na co čekat. Sparta musí udělat všechno pro to, aby takové lidi dostala ze stadionu a postavila se na jedinou správnou stranu. Jen těžko takové chování někdo ve vedení Sparty schvaluje, tomu nikdo nevěří. Ticho ale znamená souhlas. Pro většinovou veřejnost určitě ano. Zatímco na prohru na hřišti za chvíli všichni zapomenou, naprosto šílené záběry s novodobými jezdci Ku-klux-klanu se budou skloňovat i mezi těmi, co fotbal vůbec nesledují, ještě dlouho.

Poškozuje to Spartu a poškozuje to celý český fotbal, který poslední roky dělá obrovské kroky kupředu, přitahuje miliardáře a láká každý víkend desetitisíce fanoušků. A tohle je sto kroků zpátky. Děje se to největšímu klubu v Česku a není to ojedinělý případ. Nelze to ignorovat. A pokud by někdo ze Sparty chtěl namítat, že se k tématu v předchozích týdnech přeci vyjadřoval šéf komunikace Ondřej Kasík, tak rovnou říkám: to je málo. Bylo to vyjádření pro několik médií, které nemá potřebný efekt.

Moderní a sebevědomý evropský klub musí vyslat jasný vzkaz prostřednictvím svých oficiálních kanálů a neschovávat se. Je to alibismus. Sám bych měl přitom malé přání: aby se pod takové prohlášení podepsal majitel Sparty Daniel Křetínský. Jak se totiž bude cítit, až mu příště ve VIP lóži při zápase anglického West Hamu United, který spoluvlastní, ukážou tyhle záběry a zeptají se ho: co se to u vás děje, Danieli?