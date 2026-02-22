Stačí mobil a pár kliknutí. Google představil nástroj pro malé e-shopy, který ušetří tisíce za marketing
Nový nástroj od Googlu umí z obyčejné fotografie udělat profesionálně vypadající vizuál. V Evropě ale zatím k dispozici není.
Pro řadu menších řemeslníků nebo začínajících e-shopů je to bariéra: aby se prosadili v digitálním prostředí a jejich web vypadal k světu, potřebují studio a fotografa. Novinka od Googlu ale slibuje, že jim pomůže tento problém vyřešit. Technologický gigant v rámci své platformy Pomelli spustil nástroj Photoshoot, který dokáže proměnit obyčejnou momentku z mobilu v produktovou fotografii, co vypadá, jako by právě vypadla z katalogu obchodního domu. A co je pro podnikatele nejdůležitější, dělá to okamžitě a zdarma.
Celý systém běží pod křídly Google Labs a využívá nejmodernější modely generativní umělé inteligence, konkrétně architekturu Nano Banana. Photoshoot však není jen dalším generátorem obrázků. Jeho skutečná síla tkví v technologii, kterou Google nazývá Business DNA. Tento systém si dokáže načíst vizuální identitu firmy přímo z webu nebo zadaných dat.
To znamená, že Pomelli analyzuje tón komunikace, vlastní fonty, obrázky a barevnou paletu. Výsledkem pak není náhodný vizuál, ale fotografie, která přesně odpovídá značce. „Chceme malým a středním firmám pomoci růst tím, že jim zjednodušíme tvorbu obsahu, který působí autenticky a profesionálně,“ napsal při představení funkce Daniel Adonai, produktový manažer Google Labs.
Práce s nástrojem připomíná podle popisu od Googlu spíše hru než složitou postprodukci. Stačí nahrát fotografii produktu, u které není třeba řešit světlo ani kompozici, a vybrat si z připravených šablon. Systém nabízí vše od čistých studiových pozadí až po takzvané lifestyle snímky, kde se produkt zasadí do realistických situací.
Pokud nejste s výsledkem spokojeni, nastupuje přirozený jazyk. Stačí napsat „změň pozadí na les“ nebo „přidej ranní slunce“ a algoritmus scénu rychle přepracuje. Google navíc nástroj propojil s analýzou webových stránek. Majiteli e-shopu tak stačí vložit URL adresu konkrétního produktu a Pomelli z ní samo vytáhne titulky, popisy i obrázky, ze kterých následně sestaví kompletní reklamní podklady pro sociální sítě.
Prozatím je nástroj k dispozici jen v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. S využitím VPN však jde omezení obejít. I když zatím nenahradí špičkové kreativce u velkých kampaní, pro běžný provoz malého e-shopu může být jeho přínos obrovský. Google Labs ho navíc neustále doplňují o nové funkce, jako je tvorba animací nebo videí.