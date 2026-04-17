Stál u zrodu miliardové realitní firmy. Svůj podíl prodal a vrací se k dětské vášni, sběratelským kartičkám
První miliony na sběratelských kartičkách vydělal Tomáš Brychta už na střední. Po odchodu z UlovDomov staví evropskou platformu pro sběratele.
I vy jste možná v dětství propadli mánii kolem různých sběratelských kartiček. Tomáš Brychta již ale na střední škole tuto zálibu povýšil na byznys, na němž jako mladík otočil pár milionů korun. V průběhu let se pustil do několika dalších podnikatelských počinů včetně fotbálků či třeba chlapských zásilek spodního prádla, největší štací ale byl UlovDomov, kde stál u zrodu dnes miliardového projektu. Nedávno se však z firmy definitivně stáhl, a když přemýšlel, čemu se bude věnovat dál, navázal opět na zálibu z dětství. Teď už ale nejde „jen“ o malé miliony. S platformou Colectio má zálusk změnit, jak funguje celoevropský trh se sběratelskými kartičkami, na němž se každý rok protočí téměř miliardy dolarů.
K prvním online byznysům se dnes osmatřicetiletý Brychta dostal již na gymnáziu, kde také sbíral kartičky. „U sběratelských kartiček je super, že tam kromě sbírání hraje roli i ekonomika a je v tom hodně peněz, to mě vždycky přitahovalo,“ popisuje svůj příběh pro CzechCrunch. V segmentu viděl příležitost, a začal tak klasickou arbitráž, kdy nakupoval karty ve Spojených státech a prodával je v Česku. „Během pár let jsem protočil několik milionů korun, což byl pro studenta super přivýdělek,“ usmívá se.
K tomu ale zkoušel i další projekty, rozjel například také pronájem stolních fotbálků do škol. „Ne do hospod,“ zdůrazňuje s tím, že u škol mu to dávalo větší smysl skrz stav stolů a nižších poplatků za pronájem. Z jednoho se postupně dostal na patnáct kusů po celém Brně. „Pamatuju si momenty, kdy jsem vzal kasičku do ruky a podle váhy hned věděl, jestli se dařilo, nebo ne,“ popisuje.
S podnikáním Brychta pokračoval i během studia Mendelovy univerzity, kde získal titul v oboru financí. S kamarádem Martinem Březinou se tehdy rozhodli zachránit svět chlapů pravidelnými zásilkami spodního prádla. „Kromě toho, jak vybrat správný trenky, jsme se tam naučili subscription model, online marketing i práci se zákazníkem,“ vzpomíná.
Projekt sice po dvou a půl letech zavřeli, ještě předtím se s ním ale dostali do akcelerátoru JIC StarCube, kde se poprvé víc přiblížil startupovému prostředí a investorům. „Beru je jako svoji podnikatelskou alma mater – pomáhají mi v podstatě po celou dobu podnikání, a to i teď,“ doplňuje.
Za největší praktickou školu podnikání ale Brychta označuje svůj dosud největší počin, UlovDomov, v němž byl jedním ze zakladatelů a podílníků. „Byla to jedna velká jízda, kde jsem se naučil kotel věcí. Makal jsem tam asi osm let, poznal spoustu skvělých lidí, kteří pomohli startup vybudovat, a za to jsem jim extrémně vděčný,“ ohlíží se. Během této doby tým firmy přerostl stovku lidí, aktuálně spravuje přes pět tisíc bytů a za minulý rok překonala obrat ve výši jedné miliardy korun.
„Bylo by ale fér říct, že to nebylo jen růžové,“ přiznává Brychta, jenž jako nejtěžší období, jaké vůbec ve svém podnikání zažil, označuje covid, který výrazně zasáhl celý segment nájemního bydlení. „Po covidu mě to osobně dost semlelo a potřeboval jsem si odpočinout. Naštěstí jsem našel velké pochopení u dalších společníků a postupně jsem v projektu skončil s aktivní rolí,“ říká.
V rámci pořádného oddychu vyrazil se svou ženou na trip do Itálie. „Potřeboval jsem si dát pauzu. Nabrat nové síly a dobře si rozmyslet, co bych chtěl dělat dál – v čem jsem dobrý, a v čem ne,“ přibližuje Brychta, jenž zároveň v UlovDomov postupně také prodával svůj podíl. Část peněz investoval do akcií, krypta i sběratelských předmětů, nejvíc však do svého aktuálního startupu Colectio, a to již 6,5 milionu korun.
Právě v něm se Brychta vrací k tomu, co ho bavilo už od dětství – sběratelství. „Je to první projekt, kde se mi potkává to, co mě bavilo už jako kluka, s tím, co jsem se naučil byznysově, a to mě hodně naplňuje,“ popisuje. Původně chtěl v Colectiu vytvořit jedno místo pro všechny sběratele, ať už mincí, Lega nebo karet. „Ukázalo se, že nejde dělat všechno a být v tom nejlepší. Hodně lidí mi to říkalo, ale musel jsem si na to přijít sám, což stálo nějaký čas a peníze,“ uznává.
Nakonec se společně s dalšími dvěma spoluzakladateli Radimem Filou a Lukášem Švihlem a jejich týmem zaměřil na sběratelské karty, v nichž viděli největší potenciál. V současnosti tak Colectio funguje jako evropská platforma pro sběratele, kde mohou pomocí umělé inteligence identifikovat, evidovat, naceňovat i obchodovat vzácné karty. Důležitou součástí platformy je podle Brychty i vlastní databáze: „Tu máme kompletní u Pokémon karet a u sportovních ji právě budujeme – není ve světě běžně dostupná.“
Celou platformu přitom staví tak, aby byla takzvaně „AI friendly“ a šla naproti trendu automatizace a agentů. „Je dost možné, že v budoucnu nebudou obchodovat lidé, ale jejich AI agenti,“ zamýšlí se Brychta.
Colectio aktuálně podle vyjádření v Česku a na Slovensku registruje 17 tisíc uživatelů, kteří ve svých kolekcích mají dohromady přes 180 tisíc věcí. Potenciál ovšem Brychta vnímá mnohem větší. „Trh sběratelských karet v Evropě má přibližně šestnáct milionů sběratelů a velikost kolem 2,7 miliardy dolarů ročně, přitom stále nemá dominantního hráče,“ říká.
A věří si, že tuto pozici obsadí. „Naší ambicí je stát se hlavní evropskou platformou pro sběratelské karty — od správy a ocenění sbírek až po jejich prodej a komunitu,“ dodává Brychta.