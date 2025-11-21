Stavěli miliardové impérium po vzoru Michaela Jordana. Potřebovali ale ušetřit, tak ho odřízli
Under Armour ukončilo spolupráci se Stephenem Currym, jedním z nejlepších hráčů NBA. Chce mu dát prostor, hlavním důvodem jsou ale peníze.
Měla to být spolupráce, která by jednoho dne mohla být tak velká, že by se dokázala rovnat historicky nejslavnějšímu partnerství ve sportovním světě. Ostatně být skloňován s kontextu ikonického basketbalisty Michaela Jordana a Nike je něco, co nedokáže jen tak někdo. Přes pět let budovaný plán se ale teď kvůli stovkám milionů dolarů sesypal jako domeček z karet – a jedna z největších hvězd NBA, opěvovaný trojkař Stephen Curry, pod hlavičkou značky Under Armour končí.
Stephen Curry je známý hlavně jako prototyp basketbalového srdcaře, který nikdy nezměnil klub. Od roku 2009 hraje za Golden State Warriors a dodnes patří k jejich nejdůležitějším hráčům, čehož si vedení kalifornského týmu z NBA cení na 60 milionů dolarů, přibližně 1,2 miliardy korun. Právě tolik mu vyplatí jen za aktuální sezónu. Čistě z hraní basketbalu si žádná z jiných hvězd zámořské soutěže nevydělá tolik.
Podle amerického Forbesu je Curry zároveň druhým nejlépe placeným sportovcem s letošními výdělky okolo 156 milionů, z čehož zhruba třetinu tvoří spolupráce s jinými firmami. A mezi nimi vyčnívá Under Armour, populární značka sportovního oblečení a doplňků, se kterou se šestatřicetiletý basketbalista spojil už před dvanácti lety. Tehdy mu platila „pouze“ čtyři miliony dolarů za rok, postupem času ale hodnota jejich partnerství rostla.
Dostala se až do takového bodu, že s ní Curry v roce 2020 rozjel společnou značku Curry Brand, v níž se o pár let později stal i prezidentem a člověkem, který měl dohled nad sortimentem od basketbalových bot až po oblečení a doplňky pro jiné sporty. Ve světě sportovních spoluprací šlo o zvučnou záležitost, zejména proto, že podobně začínal i Michael Jordan, když se v osmdesátých letech spojil s Nike.
Nejslavnější basketbalista všech dob se tehdy s vedením Nike domluvil na tom, že budou společně vyrábět boty, čímž položili základ pro takzvaný Jordan Brand, který dodnes Nike generuje miliardy dolarů v prodejích a je považován za nejslavnější sportovní spolupráci s výrazným společenským přesahem. K něčemu takovému mělo zčásti našlápnuto i Under Armour s Currym. Jenže to by nesměly přijít finanční problémy.
Under Armour se příliš nedaří a během druhého letošního čtvrtletí se dostalo do ztráty okolo 19 milionů dolarů z původně 170milionového zisku, kterého dosáhlo loni ve stejném období. Proto jeho šéf Kevin Plank musel zakročit a začít osekávat, což nakonec vyústilo v nečekané ukončení spolupráce s Currym. Se sportovcem, který pod hlavičkou Under Armour byl od roku 2013.
„Chceme se teď soustředit na jádro naší značky v momentě, kdy prochází kritickou fází,“ zmínil Plank s tím, že se firma chystá na poměrně agresivní a nákladnou transformaci za zhruba 255 milionů dolarů, od níž si slibuje lepší výsledky do budoucna. „Budeme se mimo jiné zaměřovat na posílení pozice pomocí prémiových produktů a zvýšení průměrných prodejních cen,“ dodává.
Jinak řečeno Under Armour nebude mít kapacitu na udržování Curry Brandu – a ani to pro něj už nedávalo smysl. Značka do firemní kasy ročně přinášela asi 100 milionů dolarů, což je málo na to, jaká byla očekávání. Podle serveru WWD se navíc tržby propadly až o padesát procent ve srovnání s roky, kdy byl Curry Brand na vrcholu. I přesto však Under Armour doprodá zbylé kolekce a na rok 2026 nasadí ještě jednu novou, která už je v procesu.
„V Under Armour mi věřili již od začátku mé kariéry a dali mi prostor k vytvoření něčeho mnohem většího a významnějšího než jen bot. Za to jim budu navždy vděčný. To, co Curry Brand představuje, to, za čím si stojím, a můj závazek k této misi se nikdy nezmění, naopak se stále posiluje. Těším se na budoucnost zaměřenou na další růst,“ uvedl Curry v prohlášení.
V aktuální fázi je tedy hvězda kalifornských Golden State Warriors bez „hlavního sponzora pro hraní“ a logicky se nabízí, že se spojí s Nike, které po slabších letech znovu nabírá na síle a se kterým spolupracoval před Under Armour. Ostatně jen den poté, co partnerství skončilo, se na palubovce objevil právě v botách od Nike, což může něco naznačit.