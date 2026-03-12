Staví zbraně pro armádu, teď křísí herní legendy z devadesátek. Z nostalgie buduje miliardový byznys
Slavný vizionář sází na pocit skutečného vlastnictví a top technologii ukrytou v retro krabičce. Stojí čtyři tisíce a můžete si ji objednat i vy.
Palmer Luckey rozhodně nezapadá do škatulky typického miliardáře ze Silicon Valley. Na schůzky chodí v havajské košili, žabkách a s divokým účesem. Jde však o člověka s obrovským talentem na hledání nových trhů. Ve svých jednadvaceti letech prodal firmu Oculus, průkopníka virtuální reality, za dvě miliardy dolarů. Dnes, ve třiatřiceti, stojí v čele obranného gigantu Anduril Industries, který americké armádě dodává autonomní drony a jehož hodnota míří k 60 miliardám dolarů. Přesto se nyní vrací k projektu, který rozjel už jako teenager.
Jeho startup ModRetro, což bylo původně jméno fóra pro nadšence, kteří si doma upravovali staré konzole, aktuálně vyjednává o investici, jež by firmu ocenila na miliardu dolarů. Podle informací Financial Times jsou v čele těchto hovorů fondy jako Lux Capital nebo Founders Fund, za kterým stojí miliardář Peter Thiel, který Luckeymu už několikrát věřil. Hlavním tahákem značky je Chromatic, který se hned po uvedení na trh ve velkých herních řetězcích jako GameStop okamžitě vyprodal. Jde o kapesní konzoli s cenovkou 199 dolarů (přibližně 4,1 tisíce korun), která je moderní poctou legendárnímu Nintendu Game Boy a kterou si můžete objednat i do Česka.
„S přestávkami jsem ho zkoušel vytvořit skoro sedmnáct let,“ svěřil se Luckey na blogu startupu. Přístroj je podle něj výsledkem stovek iracionálních rozhodnutí, která vyústila v „nekompromisně autentickou oslavu všeho, co dělalo tuto konzoli výjimečnou“. Ačkoliv totiž Chromatic vypadá jako stará plastová hračka, uvnitř se ukrývá špičková technologie zvaná FPGA.
Ta řeší největší bolest všech fanoušků starých her. Většina moderních přístrojů totiž starý Game Boy jen napodobuje pomocí programu. Je to, jako byste sledovali imitátora. Sice vypadá a mluví jako originál, ale občas se splete nebo mu přeskočí hlas. Čip FPGA na to jde jinak. Ten se uvnitř fyzicky přeskupí tak, že se z něj stane přesná kopie vnitřností původního Game Boye. Hra tak neběží přes žádný nespolehlivý „překladač“, ale na hardwaru, který je identický s tím historickým. Výsledkem je dokonale plynulý zážitek. Novinář Sean Hollister z magazínu The Verge přístroj označil za dost možná nejlepší konzoli typu Game Boy, jaká kdy vznikla.
Největší kouzlo Chromaticu ale spočívá v tom, co neumí. Nepřipojíte se s ním na internet a nestáhnete si do něj digitální hry, ale musíte do něj po staru fyzicky zasunout plastovou kazetu. Ke konzoli dostanete přibalený Tetris a můžete si koupit zhruba patnáct nových her od firem jako Ubisoft či Atari. Hlavní zbraní ale je, že přístroj přehraje i vaše původní, třicet let staré kazety. „Cílem Chromaticu není replikovat zážitek ze samotného hraní na Game Boyi, ale replikovat to, jak jste se u toho cítili, když jste byli mladší,“ vysvětluje Luckey. „Chcete, aby to bylo autentické, ale aby to zároveň dostálo té růžovými brýlemi zkreslené vzpomínce, jak si to pamatujete.“
Tento návrat k fyzickým kazetám je dalším důkazem, jak dobře Luckey cítí trendy. V poslední době totiž sílí hnutí zvané Stop Killing Games, které bojuje proti tomu, aby vydavatelé lidem jednoduše mazali zaplacené digitální hry pouhým vypnutím serverů. Jinými slovy, chcete mít doma krabičku s CD a hrou. „Opravdový zážitek z vlastnictví, který tu byl dřív, dnes už v podstatě zmizel, a my jsme chtěli ten pocit znovu zachytit,“ říká pro magazín Wired bývalý inženýr z Oculusu a Andurilu Torin Herndon, který nyní ModRetro vede.
Proč ale miliardář, který působí ve zbrojařském průmyslu, sází na kazety? Odpověď leží v situaci, kterou dnes herní svět prochází. Trh totiž ovládají takzvané AAA hry. To je v podstatě herní obdoba nejdražších hollywoodských velkofilmů. Jejich vývoj běžně spolkne desítky i stovky milionů dolarů a trvá roky. Protože je v nich v sázce tolik peněz, vydavatelé se bojí riskovat a výsledkem jsou často neoriginální hry, které se navzájem velice podobají. Navíc se z nich staly služby, které si jen digitálně pronajímáte a musíte v nich neustále něco dokupovat.
Zatímco tak je moderní herní svět složitý a plný digitální nejistoty, Chromatic nabízí návrat k jednoduchosti a hmatatelnému vlastnictví. Je to sázka na pocit, kdy jste si koupili hotovou věc, která vám patří, nikdo vám ji na dálku nesmaže a ke hraní nepotřebujete nic víc než nabitou baterku a jednu plastovou kazetu. „Jak se herní průmysl finančně rozrostl a zvětšil, spousta věcí se ztratila,“ míní Luckey. „Nutnost vydělávat stále více a více peněz nás obrala o věci, které byly podle mě v 80. a 90. letech skvělými produktovými rozhodnutími.“
Investoři, včetně zmíněného fondu miliardáře Petera Thiela, cítí, že mileniálové a starší hráči jsou unavení a chtějí jistotu, třeba hru s jasným začátkem a koncem. Vidí úplně stejný tržní signál jako u překvapivého vzestupu vinylových desek nebo klasických fotoaparátů na film. Přesto Chromatic nabízí i moderní výhody: má konektor USB-C, který umí posílat živý obraz ze hry rovnou do počítače nebo na komunikační platformu Discord.
Ambicí firmy ale není jen prodej jedné oživené konzole. ModRetro už připravuje model M64, věrnou repliku legendárního Nintenda 64 z roku 1996 s podporou 4K rozlišení. Luckeyho finálním cílem je pak stát se plnohodnotným vydavatelem, oživovat staré tituly, a dokonce vydávat historicky zrušené hry, které nikdy nevyšly. „Doufám, že v určitém okamžiku lidé uvidí ModRetro jako portál do minulosti, který tu bude žít navždy,“ sní Luckey.