Sto milionů za 49 hodin. Vojta Žižka na koupi pražského činžáku vydělá i se svou komunitou
Vojta Žižka s komunitou vybral za tři dny 100 milionů na činžák v Podolí. Investorům slibuje až 11% výnos i dokumentární obsah.
Jak praktikovat pořekadlo „spojovat příjemné s užitečným“ v praxi? Na to by mohl odpovědět popularizátor investování a tvůrce českého byznysového podcastu Vojta Žižka. Ten totiž s investorem do realit Martinem Ladyrem kupuje projekt v pražském Podolí. Není to jen tak nějaký investiční záměr, kupují totiž činžovní dům za bezmála 100 milionů korun a půjčují si na něj od Žižkovy komunity.
Investice tak má přesah, kdy se investoři domluvili s crowdfundingovou platformou Fingood, na které plánovali vybrat 94 milionů od Žižkových předplatitelů. Oznámení proběhlo v neděli 31. srpna večer na instagramovém účtu Vojty Žižky. Tam se udál stream pro takzvané patrony, tedy lidi, kteří si předplácejí jeho Patreon.Právě ti dostali informaci jako první.
Stejně tak se k investici dostali účastníci takzvaného priority passu na platformě Fingood, tedy lidé, kteří mají investováno alespoň 500 tisíc korun. Ve středu 3. září večer plánoval Žižka pustit do investice i širokou veřejnost, ta ale nebude mít co kupovat. Investiční záměr se na platformě zainvestoval ani ne za 3 dny a to právě díky uzavřené komunitě maximálně 500 oddaných fanoušků investičního podcastu.
Samotný dům stojí v lukrativní čtvrti Podolí na Praze 4 a čítá 15 bytových jednotek, 14 garáží a dolní prostor pro restauraci. Investorský záměr je vcelku jednoduchý. Dům lehce revitalizovat, opravit nutné a poté byty rozprodat. Právě při této aktivitě má přijít kýžený zisk, protože se kupní cena pohybuje relativně daleko pod tržními průměry.
Metr čtvereční kupují investoři Žižka s Ladyrem za 60–70 tisíc korun, přičemž tržní průměry se v Praze dle serveru Realiťák roku pohybují kolem 130 až 150 tisíc. Na otázky ohledně kupní ceny investoři na nedělním streamu uváděli, že se majitelka přála domu zbavit bezproblémově a rychle, přičemž druhým dechem přidali, že nepodcenili ani technickou stránku věci a najatí poradci neshledali žádné překážky.
„Banka nám nepůjčí tak rychle a my jsme vycítili příležitost spojit spoustu dobrých věcí dohromady. Komunitě jsme nabídli zajímavou investici, o koupi natáčíme časosběrný dokument a majitelka domu bez problémů prodá nemovitost, která ji trápila,“ říká Žižka pro CzechCrunch.
Vojta Žižka to však udělal také pro samotný mediální obsah, který je alfou a omegou jeho byznysu. Celá akce se dokumentuje a vznikne tak materiál na jeho YouTube, který bude projekt mapovat. Časový horizont na celou akci je jeden rok. Kromě toho však dal komunitě také šanci vydělat. Vzhledem k faktu, že se platforma Fingood vzdala veškerých práv na poplatky, investice dokáží investorům vynést až 11 % p.a. slíbeného výnosu.
Fingood výdělek vyměnil za marketingovou kampaň, kterou akce bez pochyby dostala a ještě dostane. Úroky pro investory na této investiční příležitosti jsou zajímavé i od samotného základu. Když jste do investice poslali „testovacích“ tisíc korun s promo kódem, dostali jste další 1 500 navíc a úrok 8 %. Déle byly v několika tranších, kdy se investor při maximální investici nad 1 milion korun dostal lehce přes 11 % výnosu.
„Je to prakticky investiční no brainer. Objevili jsme to, co se na trhu realit objevuje zřídka. Prodejce, který se chtěl rychle a spokojeně zbavit kvalitní nemovitosti a tak dal skonto a my, kteří jsme dokázali dát příležitost investorské komunitě Vojty Žižky být součástí zajímavého a výnosově lukrativního byznysu,“ řekl na nedělením streamu druhý investor Martin Ladyr.
Oba ručí směnkou na svůj osobní majetek až do výše 100 milionu + samotným činžákem, který budou efektivně nakupovat v polovině září. Celková výše zajištění tak skoro dvojnásobně převyšuje vybraný kapitál. Oba také dávají všanc vlastní pověst. „Jsem člověk, co má postavený byznys na tom, že jsem důvěryhodný. Nikdy bych se nepouštěl do něčeho, o čem bych nebyl stoprocentně přesvědčený, že neprodělá peníze mé komunitě. Ani přes to netvrdíme, že je to bezrizikové. To není nic, co se pojí s investicemi,“ říká Žižka. „Šel bych do toho, i kdyby mi to nevydělalo nic, je to super projekt pro komunitu a ukázka toho, že se stále na trhu dají najít unikátní investorské příležitosti,“ doplňuje Ladyr.