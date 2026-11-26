Strávil léta v tajných službách a stavěl porevoluční kontrarozvědku. Teď jeho firma lepí díry na silnicích
Společnost Futtec opravuje vozovky s pomocí mikrovlnné technologie a míří k obratu 150 milionů korun. Investorem je právník blízký PPF.
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Každé ráno začínalo stejně. Jiří Rušikvas prošel bezpečnostním rámem, rozpečetil kancelář a potom i trezor. Když šli s kolegy na oběd, museli všechny spisy a dokumenty zavřít, vrátit a znovu zapečetit. Pořád dokola. Tak vypadal všední den regionálního ředitele Bezpečnostní informační služby v polovině nultých let. Dnes má Rušikvas místo pečetí na starosti asfalt. Jeho firma Futtec vyvinula stroj, který pomocí mikrovln nahřeje výtluk v silnici a zalepí ho tak, že po opravě nezůstane ani spára.
Život Jiřího Rušikvase, který pochází z Obříství na Mělnicku, se rozhodně nevyvíjel předvídatelně. Geny a rodinná tradice by jej předurčovaly spíš k profesi zemědělce nebo sportovce, jenže historie to nakonec vymyslela celé jinak. „Já o sobě nerad mluvím, ale byl jsem hodně talentované dítě,“ říká, když vzpomíná na své dospívání. Na mysli má především atletiku, běhal 800 metrů a byl v tom opravdu dobrý.
Psala se ještě 80. léta, panovala stále normalizace a Rušikvas se dostal na kladenské sportovní gymnázium, kde z něj postupně udělali špičkového běžce: „Tam jsem se naučil na sobě těžce pracovat,“ dodává. Probojoval se dokonce do olympijského výběru na osm set metrů a na vojně běhal za Rudou hvězdu Praha (dnešní Olymp Praha) pod legendárním reprezentačním trenérem Pavlem Tunkou.
Když mu bylo dvacet, přišla na svět jeho dcera. A také revoluce – a jedno jako druhé zapříčinilo, že kariéra vrcholového sportovce šla stranou. Na ministerstvu vnitra, za které oficiálně závodil, si ho vyhlédl v roce 1990 bývalý disident John Bok pro nově vznikající Úřad pro ochranu ústavy a demokracie, předchůdce dnešní Bezpečnostní informační služby (BIS).
Kariéra v kontrarozvědce se rozjela rychle, mladý, minulostí nezatížený a ambiciózní Rušikvas stoupal vzhůru a ve druhé polovině devadesátých let se například podílel na přípravách nového zákona o ochraně utajovaných skutečností, jehož přijetí bylo jednou z podmínek vstupu Česka do NATO. Prošel postupně stážemi u britských služeb MI5 a MI6 i u kanadské CSIS. Dělal i poradce bývalému řediteli BIS Jiřímu Langovi. „V pětatřiceti jsem byl v nejvyšší možné hodnosti, která vůbec mohla být pro tak mladého člověka,“ dodává.
V roce 2005 z BIS po zhruba patnácti letech ale odešel. Pochopil, že dosáhl kariérního maxima, cítil zároveň určitou únavu z „firmy“, jak tajné službě insideři říkají, a protože si postupně vybudoval širokou síť kontaktů a známostí v byznysu i veřejné sféře, chtěl se zkusit živit na vlastní triko. Založil si proto společnost a pomáhal s bezpečnostními prověrkami. Dokonce se s rodinou přestěhoval do Vrchlabí, kde krátce působil v dresu ODS v komunální politice: „Myslel jsem si, že tam budu chodit na běžky a na skialpy, ale to jsem vůbec nedělal,“ směje se.
Další zlom přišel kolem roku 2010. Práce bezpečnostního konzultanta ho už nebavila a rozhlížel se, co dál. Chtěl podnikat, ale nevěděl v čem. Shodou náhod se dostal do kontaktu s odborníky Ústavu chemických procesů Akademie věd v pražském Suchdole, kteří se zabývali hlavně recyklací PET lahví a ve své laboratoři měli i průmyslové mikrovlnky.
„To nebyl žádný objev. Vědělo se o nich i v Americe, v Číně, v Maďarsku,“ říká Rušikvas o principu, kdy se s pomocí mikrovln rozehřeje kámen v asfaltové směsi a pohltí přirozeně i pojivo. S trojicí vědců postupně vymysleli první prototyp stroje ve tvaru zvonu se třemi magnetrony, které dokážou ohřívat materiály a usměrňovat elektromagnetické záření. Kolem roku 2015 pak měli v ruce zařízení, jemuž kvůli jeho barvě Rušikvas přezdívá Beruška – ta uměla nahřát plochu šedesát krát osmdesát centimetrů, tedy zhruba velikost typického silničního výtluku. Jenže celou tu dobu Rušikvase a jeho firmu primárně živily bezpečnostní konzultace. Jisté uznání přišlo až v roce 2020, kdy Futtec získal z evropského programu Horizon 2020 grant 1,8 milionu eur, v přepočtu zhruba 45 milionů korun.
Princip opravy výtluků mobilní mikrovlnkou je jednoduchý: pec za deset minut nahřeje pětadvacet kilo obalované směsi a ta se sype „teplá do teplého“. Díky tomu nevznikne spára, a oprava proto funguje i v zimě, kdy obalovny stojí a díry se jinak plní studenou směsí, která často vydrží jen pár týdnů.
Rušikvas si do firmy postupně přitáhl zkušené lidi. Místopředsedou představenstva je od roku 2022 Dan Ťok, bývalý šéf stavebního koncernu Skanska a v letech 2014 až 2019 ministr dopravy. Letos v květnu do představenstva zasedl i Josef Brož, spoluzakladatel advokátní kanceláře BBH a dlouholetý blízký spolupracovník Petra Kellnera, který se stal i investorem, třeba do výrobce karbonových kol Festka. Ve Futtecu má podle Rušikvase dvacet procent.
Své stroje Futtec zatím neprodává, ale na dva roky pronajímá jako kompletní sadu: upravené auto s hlavním strojem (takzvaným mikrovlnným cestářem), dvěma mikrovlnnými pecemi a elektrocentrálou. Obslouží ji dva lidé a cena se pohybuje v řádu milionů korun. Oprava jednoho výtluku s ním zabere 35 až 60 minut. Vlastních vozů má dnes firma patnáct a aktuálně působí ve všech krajích. V Praze s její technologií pracuje firma Inpros jako dodavatel Technické správy komunikací. Na kontě už prý má dvacet tisíc ohřevů.
Skupina s více než padesáti lidmi loni utržila 120 milionů korun a letos míří ke 150 milionům. A funguje i jako rodinný podnik, protože obchod vede Rušikvasův mladší bratr Ondřej a monitoring poškozených míst na vozovkách má na starosti syn Adam. A právě monitoring je podle zakladatele budoucnost. S Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava vyvíjí kamerový systém, který z jedoucího auta pozná osmdesát až devadesát procent výtluků a dokáže s pomocí umělé inteligence vznikající závady na vozovkách předpovídat.
I proto by firma chtěla někdy kolem roku 2029 působit víc jako technologická společnost, která se soustředí na vývoj, servis a na práci s daty, ne už tak na opravy silnic. A to nejen pro klienty v Česku, ale i v Německu, Rakousku či Švýcarsku, kde pro svou expanzi nyní hledá partnery. Jednání už probíhají i v Itálii nebo dokonce v Austrálii. „Výtluky a díry jsou obrovské téma nejen u nás. Jsou v tom potenciálně miliardy, a proto jdeme do světa,“ říká Jiří Rušikvas.