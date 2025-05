Strojírenský velikán Promet se pustil do developerského byznysu. V Ostravě staví bytový dům

Uložit 0

Je to atraktivní lokalita v centru Ostravy. Nedaleko se nachází například budova Divadla Antonína Dvořáka, která se pyšní zachovalým novobarokním průčelím, je tu také Divadlo loutek, univerzitní Kampus Palace nebo památkově chráněný objekt domu knihy. Na lukrativním pozemku vyroste bytový dům, za kterým stojí společnost Promet.

Firma Denisy Materové se zabývá především strojírenským byznysem, v rámci něj má ale rovněž stavební firmu. Tentokrát je to ale poprvé, co se Promet pouští do developeřiny. „V oblasti Černá louka prochází celá lokalita proměnou. My nedaleko sídlíme, proto jsme se rozhodli pustit i do této činnosti, souvisí to ale i s odpovědností k Ostravě,“ říká pro CzechCrunch tiskový mluvčí společnosti Pavel Barvík.

Prvním projektem firmy je právě dům mezi ulicí Vojanova a Smetanovým náměstím, který je dílem architektonického studia Petra Lichnovského. Jde o šestipodlažní bytový projekt, který architekt Lichnovský navrhl jako objekt kubického tvaru. Je šestipodlažní s 26 byty o velikostech 2+kk a 3+kk. Místo by tu mělo být rovněž pro jednu obchodní jednotku v parteru, v podzemí vznikne garáž s 26 parkovacími místy. Počítá se také s tím že se nová budova citlivě začlenění do zástavby. „Zpracování dokumentace v historickém centru vždy vyžaduje citlivý přístup k okolí,“ říká Materová.

Promet původně počítal, že v roce 2025 bude hotovo, firma ale narazila na zdlouhavé procesy, které jsou ve stavebnictví běžné, a aktuálně na pozemku probíhá archeologický výzkum. Nyní počítá s tím, že hotovo by mělo být za dva roky.

O parcelu projevilo zájem pět společností, dvě ale byly vyřazeny pro nesplnění podmínek. Původně město chtělo na základě soutěže pozemek odprodat společnosti Linkcity, strany se však nedohodly na podmínkách. Zastupitelstvo se proto rozhodlo nadále pokračovat se dvěma zbývajícími firmami a nakonec upřednostnilo projekt společnosti Denisy Materové.

V lokalitě Černé louky, kde je výstaviště i park u soutoku Ostravice a Lučiny, se chystají i další budovy, zároveň tu má ambice i město. To chce zvětšit park a vystavět v něm dvě dětská hřiště nebo tržnici. Další ambice tu ale má i Promet. „Bytový projekt Vojanova je součástí širšího záměru naší skupiny týkajícího se centra Ostravy na hranici areálu Černé louky a zároveň v blízkosti oblasti Masarykova náměstí,“ uvádí Barvík.

Strojírenský velikán pracuje na dalších dvou projektech v ulicích 28. října a Velká. V první je současné sídlo skupiny, na druhé je nevyužitá budova. vlastní ještě další dvě budovy – jednu, ve které aktuálně sídlí, a druhou, která s ní sousedí. „Jednáme nyní s městem o podmínkách stavby. Pokud se náš záměr podaří prosadit, půjde o výrazný architektonický posun této oblasti, kterým chceme přispět k rozvoji centra Ostravy,“ líčí Barvík s tím, že obě budovy je v plánu revitalizovat.

Promet se kromě strojírenství zabývá také metalurgií a inženýrstvím. Pravidelně se objevuje v různých žebříčcích jako jedna z nejhodnotnějších českých firem. Kromě Tatry vlastní Materovi podíl také například v chorvatské firmě, která vyrábí nákladní železniční vagony a pozemní techniku Duro Daković. Přes třicet let stál v čele skupiny René Matera, po vážné nemoci ale v roce 2023 zemřel. Od té doby mají firmu na starosti jeho dvě děti Denisa a Radim.

Kromě strojírenského byznysu společnost dlouhodobě také nakupuje budovy, které následně pronajímá. Až dosud ale společnost žádnou budovu nestavěla ani nerekonstruovala.