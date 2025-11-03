Studenti by měli získat konkurenční výhodu, říká Ondřej Kania. Jeho školy proto učí umělou inteligenci
Stovky studentů a učitelů z pěti škol v Česku a Chorvatsku ze sítě Consilium čeká nový program reagující na technologické trendy.
Je třeba jít s dobou a ve vzdělávání nejmladší generace obzvlášť. S tímto přesvědčením rozjela vzdělávací skupina Consilium, kterou založil podnikatel Ondřej Kania, rozsáhlý projekt, v rámci něhož se budou stovky studentů a desítky učitelů z pěti škol v České republice a Chorvatsku půl roku učit pracovat s umělou inteligencí. Projekt je součástí širší transformace skupiny po loňském vstupu britské vzdělávací sítě Dukes Education. Ta v transakci, která celý byznys ocenila na zhruba 1,5 miliardy korun, získala od Ondřeje Kanii a skupiny J&T osmdesátiprocentní podíl.
„Vnímám velice silně, že doba, kdy školám stačilo být zaměřené na projektovou výuku a jejich nejzásadnější přidanou hodnotou bylo, že se na rozdíl od státních škol do té soukromé děti ‚těší‘, skončila. Nejpodstatnější v dnešním světě je konkurenční výhoda, kterou škola dětem dá,“ říká Ondřej Kania, který skupinu jako pětinový podílník nadále aktivně řídí. A letos spustil zásadní revizi vzdělávací koncepce.
Jakou konkurenční výhodu by podle něj měly školy studentům nabídnout? „Jednak z hlediska znalostí, schopností, podpory talentu a zájmu, ale škola dle mého názoru také musí přinést do každodenního vzdělávacího procesu globální přesah, globální témata a globální networking,“ říká dvaatřicetiletý podnikatel, který je zároveň většinovým majitelem fotbalového Slovanu Liberec.
Ten si pořídil po zmíněné transakci se sítí Dukes, s níž je domluven, že by měl ze skupiny Consilium kompletně odejít v roce 2029. Součástí rozvoje jsou i velké investice do infrastruktury. V Praze vyrostl nový moderní kampus pro American Academy a v plánu je také rekonstrukce kampusu v Nuslích, kde sídlí základní škola a gymnázium a kde vznikne celé nové patro s jedenácti moderními učebnami.
Dnes je Consilium jednou z největších sítí soukromých škol ve střední Evropě, do které patří mezinárodní školy American Academy v Praze, Brně a Záhřebu, Pražské humanitní gymnázium, základní školy Square a Beehive, jesle a školky Bambino či vzdělávací agentura JK Education. Celá skupina má přes 1 500 studentů a tržby i provozní zisk ve stamilionech korun.
Letošní novinkou jsou v rámci skupiny Consilium vzdělávací projekty, přičemž ten první se jmenuje AI Initiative, probíhá na pěti školách v Praze, Brně a Záhřebu a je zaměřen na umělou inteligenci. Studenti jsou rozděleni do týmů, které mají za úkol přijít s vlastní myšlenkou a funkčním prototypem využití umělé inteligence v různých oblastech společnosti nebo byznysu. Může jít například o chatbota, aplikaci nebo web.
„AI Initiative ukazuje, jak může moderní vzdělávání reagovat na změny kolem nás. Projekt spojuje učení s praxí – studenti pracují s umělou inteligencí na konkrétních úkolech a hledají smysluplná řešení. Takto získávají dovednosti, které využijí v budoucí profesi i každodenním životě,“ vysvětluje Ondřej Lepka, ředitel Consilium School Network, který vede strategický rozvoj napříč celou vzdělávací skupinou.
Kontakt s odborníky mimo školu považujeme za klíčový pro rozvoj inovativního myšlení.
V rámci celého projektu se propojuje teorie s praxí. Studenti se s vybranými odborníky věnují například výzkumu umělé inteligence, etickým aspektům nebo inovativním přístupům k implementaci AI. V rámci praktických workshopů přizpůsobených různým věkovým skupinám pak s pomocí AI nástrojů, jako je Sora, Krea nebo Pika, generují obrazy, videa nebo skládají hudbu a také si zkouší konkrétní aplikace AI ve vybraných oborech.
„Naši studenti měli možnost poznat svět inovací z jiné perspektivy. Díky zapojení Pražského humanitního gymnázia do sítě Consilium mohou objevovat, jak propojit humanitní vzdělávání s moderními technologiemi,“ říká Lukáš Borovička, zástupce ředitele Pražského humanitního gymnázia. Šéfka American Academy in Prague Lenka Titerová doplňuje: „Kontakt s odborníky mimo školu považujeme za klíčový pro rozvoj inovativního myšlení našich studentů.“
Další novinkou v rámci vzdělávací koncepce skupiny Consilium je také program Dukes+, který dříve fungoval pouze v rámci britské sítě Dukes Education ve Velké Británii. Jde o komplexní balíček kariérní a akademické podpory pro studenty od čtrnácti let, včetně přístupu ke společnosti Oxbridge Applications, nejúspěšnější globální agentuře specializované na univerzitní poradenství.
„Naši studenti díky tomu mají přístup ke světovým odborníkům nejen v rámci vzdělávání, ale zároveň v kariérním a univerzitním poradenství. Ti nejlepší studenti z našich škol se následně stanou členy Oxbridge Scholars, což je globální pracovní skupina nejtalentovanějších studentů, kteří mají zdarma dvouletý program podpory k přijetí na nejprestižnější světové univerzity,“ doplňuje Ondřej Kania.