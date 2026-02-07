Studovala v New Yorku, pracovala v Afghánistánu. Politickou kariéru vyměnila za šití prachových peřin
Terezie Täubelová šije peřiny z českého peří. První zásilky rozvážela sama, teď otevírá showroom v Karlíně. „Lidé si chtějí textil osahat,“ říká.
Když Terezie Täubelová před pěti lety zakládala značku Marieli, měla v plánu prodávat prémiové peřiny a povlečení přes e-shop. Jenže nabízet zboží za několik desítek tisíc přes internet má své limity. Lidé si peřiny zkrátka chtějí nejdřív osahat a vyzkoušet. I proto teď v pražském Karlíně otevírá svůj první showroom.
Se svým byznysem navazuje na rodinný podnik z 20. let minulého století. Prababička Terezie Täubelové totiž už tehdy vedla obchod s ložním prádlem a pro své zákazníky na něj ručně vyšívala monogramy a dařilo se jí až do nástupu komunistů k moci . „S tímhle obdivuhodným příběhem jsem vyrůstala, zároveň šlo ale o bolavé místo naší rodiny, protože prababička po roce 1948 kvůli režimu o vše přišla,“ vypráví Terezie Täubelová. Právě po prababičce nese značka své jméno. „Prababička se jmenovala Marie Líkařová, z jejího jména tak vzešel název značky: Marieli. Vrátila jsem se tak na začátek rodinného příběhu,“ doplňuje Täubelová.
Ona sama se přitom k firmě, která vyrábí povlečení a další textilní zboží, dostala oklikou. Řadu let působila na ministerstvu zahraničních věcí, má magisterský titul z Columbia University v New Yorku a pracovala i v Provinčním rekonstrukčním týmu v Afghánistánu, kde se jako politická poradkyně podílela na projektech podporujících místní komunity v provincii Lógar.
K povlečení ji nakonec přivedla její vlastní potřeba – po narození prvního dítěte totiž hledala opravdu dobré povlečení a peřiny, ale na trhu nic takového nenašla. A když ano, ceny jí přišly přemrštěné nebo neodpovídala kvalita. Začala proto zkoušet různé látky a typy tkanin.
„Různě jsem je prala, sušila, žehlila a doma se nám válely hromady ložního prádla,“ směje se Täubelová. Chtěla něco, co vydrží, bude příjemné na dotek a zároveň bude hezky vypadat. V roce 2021, i díky dědictví po otci, rozjela Marieli. S vedením obchodu do té doby neměla žádné zkušenosti, a jelikož e-shop spustila těsně před Vánoci, rozvážela první objednávky k zákazníkům sama.
Sama Täubelová vždycky nakupovala raději přes internet než v kamenných obchodech, postupem času ale zjistila, že u prémiových věcí si zákazníci potřebují produkty před nákupem osahat. „Materiály jsou pro nás zásadní. Bylo pro mě důležité vytvořit prostor, kde se jich lidé mohou dotknout, cítit jejich kvalitu, pomačkat si je, schoulit se do nich,“ popisuje, co ji vedlo k otevření showroomu v pražském Karlíně.
Nový prostor v Karlíně, navržený Ateliérem Monday, nemá s klasickou prodejnou moc společného. Připomíná spíše interiér butikového hotelu. Showroom je rozdělený na části – vedle ložnice tu najdete i jídelnu s textiliemi pro stolování nebo spa zónu s ručníky a župany. „Postel je pro mě jedním z nejintimnějších míst domova. Nejen ke spánku, ale ke všemu, co se mezi lidmi odehrává. A právě proto má v našem showroomu tak důležité místo,“ říká Täubelová, která by ráda, aby kolem prodejny vznikla i komunita, pořádali se workshopy a různé akce s hosty i odborníky.
Marieli má vlastní šicí dílnu u Berouna, kde vyrábí povlečení a peřiny na míru. Pokud potřebujete peřinu o několik centimetrů delší, aby vám nečouhaly nohy, nebo ji chcete naplnit větším množstvím peří, protože v ložnici mrznete, ušijí vám ji. Používají stoprocentní prachové husí peří z českých chovů. Některé materiály, jako je kašmír, vyrábí v malých tkalcovnách v severní Itálii.
Značka spolupracuje s Katarínou Evansovou, chronobioložkou z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se věnuje spánkové hygieně, rituálům před spaním, denním rytmům a zdravému spánku obecně. Kromě toho Täubelová spolupracovala i s porodní asistentkou Terezou Lerch Davídkovou, s níž společně navrhly zavinovačky pro miminka.