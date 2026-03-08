Substack jako lék na informační šum? Nabízí únik ze scrollování a nejlepším autorům vydělává miliony
Mediální platforma sází přímým propojením s publikem bez reklam na důvěru a návrat k hloubce obsahu. Stále víc na ní píšou i Češi.
Taky máte poslední dobou pocit, že všichni, které sledujete na sociálních sítích, najednou emigrovali na Substack? Tak to není jen pocit. Od svého startu v roce 2017 se platforma vyvinula v giganta s 35 miliony aktivních odběratelů, z nichž přes pět milionů využívá placené předplatné. Měsíčně ji dnes navštěvuje přes 20 milionů lidí, kteří hledají alternativu k obsahu řízenému algoritmy sociálních sítí – a někteří z nich si na ní i velmi pěkně vydělají.
Když si otevřete Substack, jako první na vás vyskočí klasická zeď, podobná té na síti X. Vidíte na ní krátké příspěvky, fotky a komentáře dalších uživatelů, a to na celou řadu témat, od technologií přes popkulturu až po rady, jak s prvním sluníčkem roku zasadit rajčata. Jenže to zdaleka není všechno – kromě těchto krátkých postů najdete na Substacku i dlouhé texty, analýzy i osobní eseje, které můžete od ostatních odebírat.
Platforma totiž funguje jako hybrid mezi blogem a osobním zpravodajem. Autoři si zde vytvoří vlastní profil, odkud můžou posílat texty přímo do e-mailů svých odběratelů. Rozhraní aplikace pak nabízí přehledné karty s příspěvky, poznámkami a archivem. Čtenáři navíc mohou s tvůrci interagovat pomocí lajků nebo komentářů.
Na Substacku navíc nenajdete reklamy – uživatelé platí za obsah přímo autorům, které odebírají, a až z toho si platforma následně bere desetiprocentní provizi. K tomu se autorovi připočítají také poplatky platební bráně Stripe ve výši 2,9 % plus fixní částka za každou platbu. Předplatné obvykle začíná na 5 dolarech měsíčně (přibližně 105 korun), přičemž nejúspěšnější desítka autorů si ročně přijde dohromady na více než 40 milionů dolarů, tedy asi 840 milionů korun.
Právě taková finanční nezávislost je pro mnoho lidí klíčová. Platforma zároveň láká i mnoho novinářů, kteří na Substacku nachází tvůrčí svobodu, kterou v tradičních mediálních domech často ztrácejí. Se svými čtenáři se tu mohou navíc lépe propojit a budovat si tak vlastní komunitu.
V českém kontextu najdete na Substacku třeba novináře Filipa Titlbacha, novináře a komentátora Miloše Čermáka nebo novinářku Lindu Bartošovou. Kromě nich ale na platformě publikují i další tvůrci, třeba režisér Šimon Holý. Jejich texty zabývají společenskými tématy a tím, co je zrovna nejvíc pálí, najdete ale u nich i osobnější psaní ze života. Střípky ze svého byznysového života tam píše také Ondřej Kania a stejně tak zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr.
Zářným příkladem úspěchu na Substacku pak může být australská autorka Sarah Wilson, jejíž kanál má přes 54 tisíc odběratelů. Celkem 1 700 z nich si platí za prémiový obsah, což jí umožňuje fungovat po svém a zároveň si vydělat slušné peníze. „V mém psaní mohu zpochybňovat status quo a používat argumenty, které jsou v tradičních médiích ignorovány,“ uvádí Wilson v reportu společnosti Medianet.
Úspěch přitom nesklízejí jen jednotlivci, ale i specializované newslettery jako Lenny’s Newsletter, který se zabývá startupovým prostředím a odebírá ho 500 tisíc čtenářů. Společně s podobně laděným projektem The Pragmatic Engineer generují roční příjmy přesahující 1,5 milionu dolarů, tedy zhruba 32 milionů korun, jak píše server Success. V českém kontextu by pak stál za zmínku třeba Patrickův newsletter, který píše internetový podnikatel, novinář a politik Patrick Zandl, zabývá se světem technologií a AI a má přes pět tisíc odběratelů.
Na trend ale reagují i některé globální značky, které Substack využívají k oslovení generace Z. Tady totiž nefungují jen jako prodejci, ale spíše jako editoři a vypravěči příběhů. Substack výslovně zakazuje konvenční e-mailový marketing a vyžaduje kvalitní redakční obsah. Třeba kosmetická značka Rare Beauty si tak ze svého profilu vytvořila celý ekosystém, v němž najdete články i kratší poznámky ohledně módy nebo duševního zdraví.
Od svého vzniku v roce 2017 platforma dokazuje, že nejde jen o krátkodobý trend, ale o rekalibraci digitálního chování. Data z konce roku 2025 ukazují raketový nárůst: počet unikátních návštěvníků meziročně vyskočil o 66 % na 47,6 milionu a jak už padlo v úvodu, z 35 milionů aktivních odběratelů je dnes už pět milionů placených. S celkovou valuací 1,1 miliardy dolarů (přes 23 miliard korun), kterou získal v rámci loňského investičního kola, se tak Substack stal nezpochybnitelným hráčem na trhu, který posiluje roli nezávislých tvůrců.