Šumava za kulatým oknem. Rekonstrukce přizpůsobila starou chalupu životu v drsných podmínkách

Chalupa pouštějící Šumavu až do kuchyně

Dřív to byl dům, který nechtěl okolní přírodu příliš pouštět přes práh. Přitom se za okny rozléhá malebná šumavská krajina. Jenže vesnice Lipka u Vimperku, kde chalupa stojí, leží v nadmořské výšce 900 metrů. Hodně tu fouká a zima zalézala do domu každou škvírou. Díky rekonstrukci však dostal nedobytnou izolaci a Šumavě se otevřel skrze nová okna, v čele s velkým kulatým ve štítu. Objevte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Dřív to byl rodinný dům, ke kterému přiléhalo hospodářské zázemí. Díky rekonstrukci se celý objekt změnil k nepoznání. Z původního zbyl jen půdorys do tvaru písmene L, zdi a kamenná podezdívka. Vše ostatní je nové, navržené architektem Karlem Harazimem tak, aby dům dokázal ustát nevlídné podmínky lokality, ve které se nachází.

Kombinuje v sobě kámen a dřevo, které doplňuje bílá omítka. Dřevěná odvětrávaná fasáda je z modřínu, střecha zase z tmavého falcového plechu. Dům si vzal některé estetické prvky ze staveb ve svém okolí, ať už je to právě podobná barva dřeva jako u sousedního domu či obrys podobný jiné chalupě nedaleko.

Celkovou hmotu domu tvoří dvě křídla, každé usazené jinak v reakci na svah, ve kterém se nachází. Nižší křídlo staví na původní hospodářské části, místo dnes nabízí dílnu, technickou místnost a vinný sklípek. Díky přímému kontaktu s terénem je spodní část zdobena dřevěnou terasou.

Ve vrchní části jsou obytné prostory, které díky své poloze nabízí krásné výhledy do okolní přírody. Až do kuchyně ji propouští velké okno v obytné místnosti, ze které se dá po schodech vyjít ven do zahrady.

Dům se nebojí takto otevřít díky novému celkovému zateplení a také modernímu způsobu vytápění tepelným čerpadlem. Pokud má však člověk náladu, nebo udeří skutečně tuhá zima, lze si také dopomoci krbem na dřevo v obývacím pokoji.

Ložnice spolu s dětským pokojem jsou v podkroví a charakterizují je specifická okna. Zatímco dětský pokoj dostal pásové okno ve vikýři, ložnice má krásné kulaté okno ve štítu. To je uzpůsobené tak, aby si do něj bylo možné sednout a relaxovat.

V interiéru vládne jednoduchost. Barva dřeva na stropu a některých kusech nábytku je zde kombinována se světlou bílou barvou na stěnách, kuchyňské lince či vystěrkované podlaze. Ze dřeva je také schodiště stáčející se do vrchního patra.