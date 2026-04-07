Superinteligence je za dveřmi, varuje šéf OpenAI a má radikální plán: nové daně i zisky z AI pro všechny
Sam Altman představil radikální vizi pro věk superinteligence. Přijde podle něj s takovou silou, že staré modely fungování společnosti selžou.
Sam Altman, jedna z hlavních tváří největšího technologického boomu současnosti, přichází s varováním. Podle šéfa OpenAI je superinteligence, tedy umělá inteligence drtivě překonávající lidské schopnosti, již tak blízko, že lidstvo potřebuje co nejdříve novou společenskou smlouvu. Změny podle něj budou mít měřítko „New Dealu“ z dob velké hospodářské krize a tvrdí, že kapitalismus v dnešní podobě na rychlost, s jakou stroje ovládnou trh, prostě stačit nebude.
Jako podklad pro tuto transformaci OpenAI vydalo dokument s názvem Průmyslová politika pro věk inteligence. V něm vysvětluje, že umělá inteligence se posouvá od plnění úkolů v řádu minut k projektům, které lidem trvají měsíce. Společnost, která stojí za ChatGPT, volá například po radikální proměně daní. Jelikož superinteligence dramaticky sníží příjmy z mezd, stát by měl prý mnohem agresivněji zdanit korporátní zisky a kapitálové výnosy bohatých, aby udržel sociální smír.
Jedním z dalších návrhů je vytvoření veřejného investičního fondu zaměřeného na AI. Ten by investoval do širokého portfolia firem profitujících z automatizace a výnosy by pravidelně distribuoval přímo občanům formou „digitální dividendy“. Altman k tomu navrhuje i specifické zdanění firem, které nahrazují lidské pracovníky roboty. „Musíme uvažovat o zdanění kapitálových výnosů a firemních profitů mnohem agresivněji, protože příjmy z klasické práce budou klesat,“ uvedl v rozhovoru pro server Axios Altman.
Přestože konkrétnější v termínech nebyl, šéf OpenAI zdůraznil, že superinteligenci nelze vnímat jako vzdálenou budoucnost. Revoluce se má dotknout i samotného pojetí práce a podnikání. Dokument prosazuje takzvanou „podporu pro AI-first podnikatele“, kdy by stát nabízel balíčky služeb, které by za experty v oboru vyřešily administrativu, účetnictví či marketing pomocí AI. OpenAI také navrhuje, aby firmy experimentovaly se zkráceným 32hodinovým, respektive čtyřdenním pracovním týdnem při zachování stejné mzdy.
Jak by fungoval Veřejný fond bohatství?
Podle dokumentu OpenAI by takzvaný Public Wealth Fund měl sloužit jako klíčový nástroj pro demokratizaci ekonomických přínosů superinteligence. Zde jsou jeho hlavní aspekty:
- Přímé vlastnictví pro každého: Hlavním cílem je, aby každý občan – bez ohledu na to, zda má úspory nebo investuje na burze – získal přímý podíl na ekonomickém úspěchu AI. Fond má vyrovnávat rozdíly mezi těmi, kdo kapitál vlastní, a těmi, kdo nikoliv.
- Financování fondu: Dokument navrhuje, aby na počátečním kapitálu a následném plnění fondu spolupracovali tvůrci AI (tedy firmy jako OpenAI) a vlády. Cílem je najít model, kde společnosti odvádějí část svého úspěchu do tohoto společného fondu.
- Diverzifikované portfolio: Fond by neměl investovat pouze do úzkého okruhu vývojářů AI modelů. Měl by držet aktiva v širokém spektru firem, které díky AI zvyšují svou produktivitu a hodnotu (například v průmyslu, zdravotnictví nebo energetice).
- Přímá distribuce výnosů: Na rozdíl od běžných daní, které financují státní aparát, by měly být výnosy z tohoto fondu distribuovány přímo občanům. To by jim mělo zajistit materiál ke zlepšení životní úrovně a finanční jistotu v době proměny trhu práce.
- Doplněk, nikoliv náhrada daní: Veřejný fond bohatství je v dokumentu chápán jako nadstavba. Zatímco modernizovaný daňový systém (zdanění kapitálu místo práce) má udržet v chodu sociální stát (zdravotnictví, důchody), tento fond má lidem zajistit přímý „vlastnický“ profit z růstu celkového bohatství společnosti.
- Zmírnění koncentrace moci: Existence fondu má zabránit scénáři, kdy by veškeré bohatství vytvořené superinteligencí skončilo v rukou několika málo korporací nebo jejich akcionářů.
Zásadní změnou mají být i „přenosné benefity“ – systém, kde by pojištění či příspěvky na důchod nebyly vázány na firmu, ale následovaly by jednotlivce i při častých změnách profese. Kromě ekonomických vizí Altman varuje také před extrémními riziky, která superinteligentní stroje přinášejí. Za dvě největší hrozby označil kybernetické útoky a zneužití AI k tvorbě biologických zbraní.
Podle něj jsou tyto systémy natolik mocné, že lidstvo nad nimi může ztratit kontrolu, pokud nebudou zavedeny přísné mezinárodní mantinely. „Riziko, že budeme jednat příliš pomalu, je mnohem větší než riziko, že budeme regulovat moc brzy,“ varuje šéf OpenAI, který očekává, že v následujícím roce se budeme muset vypořádat v oblasti kyberútoků s významnými hrozbami, které nové nástroje umožňují.
V politické rovině dokument navrhuje i masivní státní investice do energetické sítě, aby zvládla hlad datových center po elektřině. Požaduje také vytvoření plánů, jak zasáhnout, pokud by se nebezpečné systémy začaly samy replikovat. Stát by měl mít podle dokumentu také roli v uznávání pečovatelských profesí jako ekonomicky hodnotných, protože lidský kontakt v péči o děti a seniory bude v automatizovaném světě vzácnou komoditou. Tyto profese by měly být státem přímo dotovány.
Ředitel pro globální záležitosti OpenAI Chris Lehane potvrdil pro deník The Wall Street Journal, že firma cítí v otázce legislativy obrovskou naléhavost. Voliči se totiž začínají stále častěji ptát svých zástupců, co budou dělat, až je AI připraví o obživu. OpenAI proto buduje ve Washingtonu rozsáhlý tým a otevírá nové lobbingové centrum, které má tyto vize prosadit.
Server Axios navíc upozorňuje, že v případě Sama Altmana a OpenAI má celá věc také byznysový rozměr, kdy se na jedné straně snaží obsadit roli zodpovědného hráče, zatímco agresivně vyvíjí technologie s hodnotou v řádech stovek miliard dolarů – a s cílem vstoupit letos na burzu. A i taková prohlášení mohou pomoci zvyšovat hodnotu firmy a získávat další masivní financování, jelikož je zatím OpenAI ve velké ztrátě.
Mike Allen a Jim VandeHei z Axiosu nicméně ve svém textu dodávají: „Muž, který vsadil vše na superinteligenci, sděluje světu, že tato věc přichází tak rychle a s takovou silou, že kapitalismus, jak jej známe, nebude stačit. Ať už věříte v jeho altruismus, nebo v tom vidíte strategii, už samotné přiznání této skutečnosti je historickým momentem – a zaslouží si hluboké zamyšlení.“ Ostatně sám Altman dodává: „Tato věc přichází tak rychle a s takovou silou, že staré modely fungování společnosti prostě selžou.“