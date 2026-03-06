Superpočítač, co dojede k moři. Vyzkoušeli jsme elektrický Mercedes CLA, který pozná vaši náladu
Nové elektrické CLA kombinuje luxusní interiér z udržitelných materiálů s dojezdem skoro osm set kilometrů a novou umělou inteligencí.
Jako typická pražská holka, co se po městě nejraději přepravuje metrem nebo tramvají, k autům obvykle přistupuju s jistým odstupem. A tak když se mi do rukou dostaly na týden klíčky od nového mercedesu, který vystupuje jako „superpočítač na kolech“, přišly nejprve obavy. Na výkonnost a funkce auta mě totiž moc neužije – stačí mi, že mě vůz doveze bezpečně do cílové stanice a u toho mi zahraje v reprácích pár oblíbených písniček. S tímhle pragmatickým přístupem jsem si sedla do elektrického Mercedesu CLA 250+, ale záhy změnila názor.
Když jsem si v jedno propršené úterý vůz přebírala na Chodově, hned na první pohled mě zaujala jeho bledě modrá barva. To bude určitě za chvíli zašpiněné od kaluží a bláta kolem… Uvnitř ale řidič rychle zapomene na podobné myšlenky, interiér totiž zaujme tím, jak vkusně kombinuje luxus s udržitelností – kůže je pasé, Mercedes místo toho vsadil na inovativní materiály. Obložení je proto vyrobené z konopí a recyklované celulózy na bázi papíru, zatímco mikrovlákno na sedačkách dává druhý život plastům z PET lahví. Koberce jsou dokonce ze stoprocentního recyklátu. Výsledek působí nesmírně elegantně, skoro jako moderní skandinávský obývák.
Hned po rozjezdu také překvapí, jak lehce se elektromobil ovládá. I když váží přes dvě tuny, díky nové modulární architektuře MMA máte pocit, že se nad silnicí nadnášíte. Je tichý, plynulý a posilovač, který bedlivě hlídá jízdní pruhy, hned vzbudí pocit bezpečí. Ovládání a dotykové rozhraní je rozmístěné intuitivně, takže i ten, kdo jinak jezdí po městě spíš v těch tramvajích, si během pár jízd zvykne.
Možná nejkurióznější funkcí auta je umělá inteligence MBUX, která rozpoznává, v jakém rozpoložení řidič zrovna je. Inženýři ji trénovali na stovkách tisíc nahrávek a automobilka slibuje, že podle hlasu rozliší, jestli jste šťastní, nebo naštvaní. Podle toho pak upraví tón konverzace nebo barvu ambientního osvětlení a občas do konverzace zapojí i špetku sarkasmu.
- Model: Mercedes-Benz CLA 250+ s technologií EQ
- Výkon: 200 kW (272 k)
- Převodovka: dvoustupňová automatická na zadní nápravě
- Kapacita baterie: 85 kWh
- Dojezd: až 792 km na jedno nabití
- Spotřeba (kombinovaná): 12,2–14,1 kWh / 100 km
- Rychlost nabíjení: doplnění 325 km dojezdu za 10 minut
- Základní cena: 1 117 000 Kč bez DPH
Technologické srdce vozu tvoří vlastní operační systém MB.OS, který z auta současně dělá chytrý telefon s volantem. Systém běží na výkonných počítačích připojených ke cloudu, což umožňuje neustálé bezdrátové aktualizace softwaru i asistenčních systémů. Řidiči také ocení plynulost navigace, která v reálném čase počítá i s topografií a teplotou, aby naplánovala zastávky na nabíjení.
Právě strach z dlouhého nabíjení bývá jednou z největších bariér u elektromobilů, u CLA 250+ je to ale spíš pauza na rychlou kávu. Díky 800voltové architektuře a výkonu až 320 kW se auto dokáže nabít na dalších 325 kilometrů jízdy za 10 minut. A pokud nejste kávový typ, ani při čekání v autě se nebudete nudit. Vybírat se dá třeba z masáží v sedačce, sledování videí na YouTube a Disney+ nebo jedné rychlé partičky ve hře Angry Birds. Nebo pokud potřebujete během nabíjení pracovat, dá se stihnout přes zabudovaný systém i videokonference přes Webex nebo Google Meet.
Při kompletním nabití vůz ujede až 792 kilometrů – takže třeba z Prahy až k moři do Itálie. Kombinovaná spotřeba se přitom drží na velmi nízkých hodnotách mezi 12,2 a 14,1 kWh na sto kilometrů. K takové efektivitě přispívá také dvoustupňová převodovka na zadní nápravě, která zajistí rychlý start i úspornou jízdu po dálnici.
Praktičnost Mercedesu CLA 250+ podtrhuje i jeho zavazadlový prostor. Kromě rozměrného zadního kufru se po dlouhých devadesáti letech vrací i takzvaný frunk – tedy přední úložný prostor pod kapotou o objemu 101 litrů. Je to perfektní místo na uložení třeba nabíjecích kabelů nebo menšího nákupu.
Jelikož si vůz udržuje svou elegantní, sportovní siluetu, vybírá si za to i svou daň, a to konkrétně na zadních sedadlech. Jsou sice také vyhřívaná, ale místa na nohy je tam opravdu málo. Pro rodinu se třemi dětmi to tak úplně není, pokud ale cestujete jen v páru nebo s někým, kdo se uskromní, s prostorem si vystačíte.
Samozřejmostí je pak možnost si celé auto individuálně nakonfigurovat podle vlastních představ, ať už jde o deset různých variant disků kol, estetické detaily v interiéru nebo umístění obrazovek i na zadní sedačky. Za základní cenu 1 117 000 korun bez DPH je to ale pořád skutečně ten špičkový superpočítač na kolech, navíc ve skvělém designu. A ani já už nechci jezdit v ničem jiném.