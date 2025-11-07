Svatého Martina můžete oslavit dokonalým stehýnkem. Ale taky nehusou, husími empanadas i hody ze zeleniny
Čas husích hodů je tu! Někdo se těší celý rok, pokud vás ale klasická kombinace maso–knedlík–zelí neláká, máme tipy, jak tuhle tradici zkusit jinak.
Svátek svatého Martina už klepe na dveře a to znamená jediné – že si každý podnik, který k tomu má jen trochu blízko, chystá husí nabídku. Pokud vám stačí zajít si prostě na stehýnko s knedlíky a zelím, můžete zavítat do své oblíbené restaurace. Jestli byste ale letos rádi vyzkoušeli něco trochu jiného, máme pro vás pár tipů.
Nehusa
A začneme pěkně opačně. Diana Kahleová a David Hůlka provozují v Praze na Letné rostlinné řeznictví Bezmasna, kde si dáte v nemasové verzi v podstatě všechno od mortadelly po segedínský guláš včetně českých klasik. Že jde o rostlinné varianty přitom na první pohled vůbec nepoznáte.
A tak se není co divit, že si tady připravili i nehusu. K dispozici je „celá“ k zakoupení domů nebo ve svátečním menu ke konzumaci na místě. Prodeje téhle speciality startují dnes, tedy sedmého listopadu, a potrvají do pondělí 10. listopadu. Loni byl o nehusu ale velký zájem, takže majitelé řeznictví doporučují raději zavolat a udělat si na jejich výtvor předem rezervaci než odejít smutně s prázdnou.
Husa a zelenina
Na cestě mezi tradicí a něčím zdravějším je pak vinohradský Mazel. Podnik, který je nástupcem karlínského Nejen Bistra a v létě nahradil v prostoru plném rostlin u náměstí Míru zavřený Gram, zažívá svou první podzimní sezónu. Příležitost vytasit se s vlastní husou si ale nemohl nechat ujít.
Místní menu bude k dispozici pouze na den svatého Martina, tedy v úterý 11. listopadu, a jelikož je název Mazel spojením prvních slabik slov maso a zelenina, budou místní husí hody proložené i zeleninovými chody – třeba čočkovým ragú se zauzeným tuřínem a smaženým zelím nebo salátem z pečené řepy a dýně s oříšky, sýrem a jablky. Pro vyznavače masa pak nechybí klasická paštika, kaldoun ani konfitované stehno.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Husí empanadas
Koho česká tradice – a to ani v odlehčené verzi – nebaví, může zkusit fúzi mezi ní a argentinskou kuchyní. Stačí zajít na Malou Stranu nebo na Vinohrady do jedné z poboček obchodobister Malá Argenta.
Celý listopad si tu totiž kromě klasických empanadas neboli plněných taštiček můžete dát i limitovanou edici těch svatomartinských. V tradičním těstě na vás čeká mix z husího masa, červeného zelí a jablek.
Dokonalá husa
Že husa nemusí být jen s knedlíkem, zelím a omastkem se můžete přesvědčit i v Mlýnci, podle TripAvisoru nejlepší pražské fine diningové restauraci. A jíst tady je vždycky velká paráda, nejen díky neobvyklému výhledu na Karlův most.
Pokud byste si tedy husu rádi vychutnali v opravdu svátečním prostředí, Mlýnec je jasná volba. Celý listopad tu mají speciální husí a zvěřinové chody. Opeřence šéfkuchař Vladimír Vaníček servíruje ve formě pečené paštiky v těstě (a s trochou zvěřiny) pâté en croûte nebo jako skvělé konfitované husí stehno se zadělávanou kapustou, silnou omáčkou z výpeku, zeleninou na kyselo, bezlepkovým bramborákem a zelnou majonézou.
A co kachnu?
A konečně, jestli vám husí maso nechutná, máte ho už dost nebo z jakéhokoliv jiného důvodu máte chuť spíš na kachnu, zamiřte do Bruxxu. Právě tu tady totiž budou od 11. do 16. listopadu mít ve speciální nabídce, která se skládá z polévky, předkrmu, hlavního jídla a dezertu. Je jen na vás, jetli si ho dáte celé, my to ale doporučujeme.
Polévku představuje napěněné kachní cappuccino s raviolou plněnou jak jinak než kachním masem, předkrm pak kachní verze pâté en croûte s nakládanou zeleninou a hořčicemi. Hlavním chodem je kachní stehno podle ikony francouzské kuchyně Paula Bocuse. To je plněné vepřovým masem, kuřecími játry a bylinkami, patří k němu i silná šťáva, kterou před vámi personál oflambuje koňakem, a taky tuřín a malé brambory v másle. Sladkou tečku zajistí zmrzlina z jedlých kaštanů se sladkou mrkví a podzimním listím.
