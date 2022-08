Svět Dana Price miloval: sobě škrtl miliony, aby lidem mohl přidat. Teď prasklo, že je tyran a lhář

Danu Priceovi říkali nejlepší firemní šéf Ameriky, protože se vzdal vlastního milionového platu, aby mohl zvýšit mzdy svým lidem. Na sociálních sítích jeho příspěvky o potřebě štědře odměňovat zaměstnance a příkladně se chovat k ženám lajkovali statisíce lidí. Stal se celebritou a symbolem podnikatele dobroděje. Jenže za touhle fasádou se skrývá temný příběh plný lží, sexuálního násilí a uměle budovaného renomé.

Ve čtvrtek 18. srpna zveřejnil osmatřicetiletý Price na svém twitterovém účtu text dopisu, který rozeslal všem svým 240 zaměstnancům: „Dneska jsem rezignoval na post generálního ředitele společnosti Gravity Payments, kterou jsem před 18 lety založil… Mojí starostí číslo jedna je, aby zaměstnanci pracovali pro nejlepší firmu na světě, jenže z mojí přítomnosti se stalo něco, co narušuje pozornost a soustředění. Musím také ustoupit stranou, abych měl čas a prostor bránit se falešným obviněním, která se proti mě objevila. Nikam ale neodcházím.“

Den poté deník New York Times zveřejnil rozsáhlou reportáž, která mapovala příběhy několika žen, které Price viní z toho, že je sexuálně obtěžoval. Většinou si je vyhlédl na sociálních sítích, s některými začal chodit a až pak se ukázalo, jaký hrubián dovede být. Na jiné vystartoval ihned po první večeři, třeba když jim nabídl, že je sveze ve své Tesle domů. Dokonce kvůli tomu už čelí dvěma soudním žalobám – expřítelkyni Kacii Margisovou údajně znásilnil, Shelby Hayneovou měl zase opilý napadnout ve svém autě.

To, jak se k němu mladé a krásné dámy dostaly, se opakovalo jako přes kopírák. Price si v posledních letech vybudoval velmi silnou pozici na sociálních sítích. Na Twitteru jej sleduje 750 tisíc lidí, na LinkedInu také, na Facebooku bezmála 100 tisíc. Pravidelně je zásoboval postřehy a citáty, v nichž poukazoval na to, jak je třeba se lépe starat o zaměstnance, jak je třeba jim zvyšovat platy, protože pak jsou spokojenější a výkonnější, jak je třeba dávat ženám víc prostoru.

Pár příkladů. „Když lidem platíte málo, nechtějí pro vás pracovat. To vypadá jako byznysový problém, ne problém se zaměstnanci.“ 27 tisíc lajků. „Může mi někdo vysvětlit, jak je možné, že miliardář, který neplatí daně, je považovaný za chytrého, ale nezaměstnaný, který čerpá dávky, prý zneužívá systém?“ 170 tisíc lajků. Takhle si postupně vybudoval aureolu osvíceného podnikatele, zastánce slabších.

Například malířka a modelka Margisová, která už dřív přežila masovou střelbu v Las Vegas, nyní otevřeně hovoří o tom, že byla tak okouzlena jeho dobrým srdcem, že zareagovala na lichotky, které jí na sociálních sítích psal poté, co mu pochválila příspěvek… A pak už se to s ní prý vezlo.

Foto: kaciemargis.com Modelka Kacie Margisová

Priceův příběh ale začíná mnohem dřív, a to v roce 2015. Gravity Payments byla celkem malá společnost ze Seattlu, která zpracovávala platby kreditními kartami. Měla kolem 150 zaměstnanců a roční tržby do 20 milionů dolarů, takže 400 milionů korun. Nic velkého ani mimořádného, přesto se na ni na moment upnula pozornost celého byznysového světa. Price, její šéf, zakladatel a většinový spolumajitel oznámil, že se vzdává svého více než milionového platu, aby mohl ve firmě dát základní roční mzdu pro všechny zaměstnance 70 tisíc dolarů.

To bylo i na poměry bohatého Seattlu hodně peněz. A speciálně v Americe, kde se dlouhodobě vedou ideologické spory o tom, jak nastavovat minimální mzdu a jak rozdělovat bohatství, aby nevznikaly příliš velké společenské příkopy, to vyvolalo ohromnou vlnu zájmu. O Priceovi náhle psala globální média jako CNBC, Economist, Fortune, New York Times. Novináři k němu jezdili dělat rozhovory, zvali ho do ranních televizních show. Přišla spousta pozvánek na lukrativní konference, nabídka vydat knihu s honorářem půl milionu dolarů. Z Price se v podstatě přes noc stala byznysová hvězda. O jeho kroku se psalo i v českých médiích.

„Napadlo mě to, když jsem s kamarádem byl na pěší tůře,“ vysvětloval, kde se zrodila idea, že začne radikálně zvyšovat platy svým lidem. A to i za cenu toho, že si výrazně sníží ten svůj, který činil 1,1 milionu dolarů ročně. Mánie kolem Price ovšem netrvala dlouho. O její dočasné ukončení se postarala tatáž novinářka, která jeho kariéru zastavila i nyní. Je jí technologická reportérka Karen Weiseová, tehdy akorát v dresu magazínu Bloomberg Businessweek.

Zjistila například, že Price se k redukci vlastní odměny odhodlal až poté, co mu jeho bratr a menšinový spolumajitel Gravity Payments začal hrozit žalobou kvůli neadekvátním honorářům. Z analýzy, kterou si Weiseová udělala, skutečně vyplynulo, že pro firmu dané velikosti je plat jejího ředitele přes milion dolarů ročně extrémně nadstandardní. Zároveň poukázala, že bývalá manželka Price obvinila z domácího násilí a sexuálního obtěžování. Zhruba stejně rychle, jak se rozsvítila, Priceova hvězda i zhasla.

Ale ne na dlouho. Price si s podporou expertů na digitální marketing a kolegů z firmy začal budovat svou image znovu. A to prostřednictvím sociálních sítí. A s tím, jak mu tam rostl počet sledujících, se postupně vracela i mediální pozornost. Vystupoval třeba v show zpěvačky Kelly Clarksonové.

Už byl ale poučen. Takže když jeho exmanželka Kristie Colónová vystoupila na přednášce ze série TEDx Talk na Univerzitě v Kentucky a hovořila během ní – bez uvedení jmen – o traumatickém vztahu a o překonávání bolesti a násilí v rodině, Priceovi spolupracovníci zabránili vysoké škole, aby vystoupení zveřejnila na internetu.

„Opravdu lituji, že jsem mu s tím pomáhal,“ svěřil se teď Ryan Pirkle, který sedm let vedl marketing Gravity Payments. Kromě toho, že pohrozil univerzitě, že jí bude čekat soud, pokud video s Colónovou publikuje, se například podílel na akci Tesla S pro Dana. Price se totiž na sociálních sítích chlubil, jak se vděční zaměstnanci složili a koupili mu Teslu. Mělo jít o poděkování za to, že si snížil plat o 94 procent, aby jim mohl přidat. Jenže oni to žádní zaměstnanci nevymysleli ani neplatili. Šlo jen o marketingové cvičení, které mělo potvrdit pověst Dana Price coby obdivovaného a oblíbeného šéfa.

Z výpovědí, které novinářka New York Times shromáždila, také vyplynulo, že pracovat v Gravity Payments nebyla žádná procházka růžovým sadem. Nasbírala je od několika lidí, kteří se dlouhodobě snažili upozorňovat, že Dan Price je manipulátor a hodně problematický pán. Jeho nejbližší okolí si stěžuje na psychický nátlak, prudké změny nálady, hrubé zacházení, vydírání.

Jeden z nejúspěšnějších tweetů, které kdy Dan Price napsal, byl ten, v němž prohlásil, že „nejlepším antidepresivem na světě je pomoci někomu vybřednout z bídy“. Příležitostí pro antidepresivní léčbu bude mít v následujících dnech a týdnech víc než dost. Zvlášť když opakuje, že nic z toho, co se o něm píše, není pravda. Na druhou stranu je fakt, že platová úroveň ve firmě je díky Priceovým krokům mnohem vyšší než v jiných podnicích. V tomto směru se mu zásluhy upřít nedají.