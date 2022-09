T-Mobile představil vlastní telefon. Je připravený na české 5G sítě, běží na něm Android a stojí 5 tisíc

Budoucnost patří 5G technologiím, pod nimiž se skrývají vysokorychlostní sítě nové generace, které se postupně začínají po celém světě nasazovat a přinášejí nové možnosti, ať už jde o rychlejší stahování pro běžné uživatele nebo třeba modernizaci průmyslových provozů. Právě tak hovoří o budoucnosti minimálně mobilní operátoři včetně T-Mobilu. Ten nyní – aby svá slova ještě více podpořil – představil vlastní značku mobilních telefonů, se kterými výrazně vstupuje také do světa hardwaru. K tarifu tak nově nabídne i vlastní mobil.

Jedná se o cenově dostupné telefony, které T-Mobile začne v říjnu prodávat také v Česku. Vyrábí ho pro něj čínská společnost Wingtech, ale z uživatelského hlediska je důležitá především spolupráce se společností Google. Nové telefony značky T Phone proto využívají čistou verzi operačního systému Android 12 (s garancí na dvě další velké aktualizace). Z pohledu T-Mobilu je pak nejzásadnější to, že jsou telefony plně optimalizované pro tuzemské 5G sítě. Těmi chce růžový operátor do konce letošního roku pokrýt polovinu populace.

Nejnovější telefony známých značek včetně Applu a Samsungu nově budované sítě taktéž podporují, ale T-Mobile chce zaútočit zejména cenou. Jednak bude telefony s vlastní tarifní dotací prodávat už od jedné koruny, ale nízká je i jejich základní cena. T Phone začíná na cenovce 4 999 korun a větší T Phone Pro vyjde na 6 499 korun.

Foto: T-Mobile/CzechCrunch Základní model nového telefonu od T-Mobilu značky T Phone

Do prodeje jdou oba telefony 5. října a přinesou osmijádrový procesor, operační paměť 4/6 GB, interní úložiště 64/128GB, zabezpečení přes otisk prstu či sken obličeje a dvě velikosti displejů. Základní verze nabídne 6,52palcový displej s rozlišením HD+, varianta Pro pak 6,82 palce, navíc má i bezdrátové nabíjení. T Phone přináší na zadní straně tři čočky fotoaparátu, T Phone Pro k tomu přidává ještě ultraširokoúhlý snímač. Oba disponují i předním fotoaparátem, slotem na paměťovou kartu a procesory MediaTek Dimensity 700.

„Budoucnost patří 5G technologiím. A abychom jejich potenciál mohli využívat naplno, musí být dostupné všem. Díky spolupráci se společností Google se nám podařilo vytvořit superrychlé 5G telefony, které jsou uzpůsobené potřebám českých zákazníků a přinesou 5G doslova do každé kapsy,“ říká Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel T-Mobile Czech Republic.

Spolupráce s Googlem přináší do telefonů T Phone také jeho plně integrovaný ekosystém včetně služeb Google One a YouTube Premium, které budou na tři měsíce zdarma. A pokud budou telefony připojené k 5G síti, mají nabídnout v optimálních podmínkách rychlost stahování a posílání dat až 1 Gb/s.

Pro T-Mobile jde o zásadní krok, protože tím nově vstupuje také do segmentu hardwaru. V první fázi se chce zaměřit právě na oblast 5G, kterou má jako jednu ze svých priorit. Do budoucna by rád představoval nový model každý rok, ale i vzhledem ke globálnímu nedostatku čipů a složité situaci v dodavatelských řetězcích bude vše teprve zvažovat a vyhodnocovat. Vliv na další rozhodnutí může mít i úspěch první generace, která chce prorazit mezi nejlevnějšími telefony na trhu. Své prodejní cíle ale T-Mobile prozradit nechce. Jedná se přitom o celoevropskou iniciativu Deutsche Telekom, která je zčásti řízena právě z České republiky.

„Dostupnost 5G technologie je vzhledem k její roli v naší společné digitální budoucnosti klíčová. S cenově dostupnými a funkcemi nabitými modely T Phone a T Phone Pro přinášíme výhody 5G do kapes našich zákazníků na devíti evropských trzích,“ doplňuje Dominique Leroy, členka evropského představenstva společnosti Deutsche Telekom.