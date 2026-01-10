Takhle hloupá apokalypsa tu dlouho nebyla. Katastrofický film s Gerardem Butlerem měla raději trefit kometa
Greenland 2: Útěk je film o tom, že kam Gerard Butler vkročí, tam se stane katastrofa. Není katastrofálně špatný, ale nudný a hloupý.
Věřte mi, nejsem kdovíjak náročný divák. A vím, můžu si za to sám, že jsem Greenland 2: Útěk dobrovolně viděl. Jenže jsem byl zvědavý, o čem tenhle katastrofický film bude, když v prvním díle to do naší matičky Země napálila obří kometa a zničila 75 procent planety.
Kam Gerard Butler šlápne, tam se stane průšvih. Možná to on je tou pravou katastrofou, která lidstvo postihla. Nikoliv kometa pojmenovaná Clarke, která na konci prvního Greenlandu zpustošila planetu. Jeho hlavní hrdina totiž má (nebo přináší) takovou smůlu, že…
… sotva vyleze z bunkru na výzvědy, zastihne ho meganičivá megabouřka, před jejímiž blesky jen s pármetrovým náskokem utíká.
… ve člunu vypluje na moře, načež během pár sekund pobřeží zasáhne desítky metrů vysoká ničivá vlna. Kterou předtím nikdo neviděl.
… se spřátelí s řidičem, který ho sveze. Jenže v tu ránu se na nebi objeví smršť úlomků komety, míří přímo na ně a… hádejte co.
… doputuje k obří průrvě, která zbyla po lamanšském průlivu (neptejte se, proč je průliv bez vody, zatímco Liverpool je zaplavený až po střechy budov), a chce přejít přes do té doby zjevně fungující most. No a přesně v ten okamžik ho zasáhnou ničivé živly.
… zamíří na místo, kam do té doby zavítala spousta lidí, jenže – neuvěříte tomu! – ho tam přepadnou zloduši. Kteří se nějak dostali přes armádu obránců.
Jasně, Greenland 2 je katastrofický film. Katastrofy musí divák čekat. Ba co víc, divák je chce! Akorát takové, které jsou napínavé, strhující, velkolepé a ničivé. Ne prostě hloupé. Bohužel Greenland 2 hloupý je. Navíc tím otravným způsobem, že vám to spíš lehce vadí, než aby vás to nechtěně bavilo a vy se tomu smáli.
Je to film, který nedělá nic pro to, abyste mu ty trapasy odpustili. Hlavní hrdina vede rodinu skrz postapokalyptický svět na místo zaslíbené, kde na rozdíl od většiny planety není zamořený vzduch. Na jeden zajímavý záběr na zpustošenou Zemi připadají tři další, ve kterých jsou herci v nezajímavě obyčejných kulisách a dávají si pauzu pro nezajímavě nefunkční emocionální scény.
Bohužel vám tak Greenland 2: Útěk dává čas a prostor na to, abyste se zamýšleli nad různými otázkami. Fakt by několik let po katastrofě probíhaly demonstrace před vládním bunkrem? Opravdu by si rodinka přeživších vyšperkovala takhle cool zařízené bydlení? Kde bere žena starající se o nemohoucí důchodce jídlo? Proč jsou v okolí kráteru velkého jako moje zklamání z filmu stromy, které zjevně ustály tlakovou vlnu jinak schopnou ničit budovy?
Jo, tohle všechno jsou víceméně malicherné detaily. Jenže to je právě to. U povedenější popcornové podívané byste je neřešili, prostě byste je přešli a užívali si příjemný výplach mozku. Jenže u Greenlandu 2 je jejich rozebírání často zajímavější než zbytek filmu. Který sice není katastrofálně špatný, ale prostě spíš hloupý, nudný a předvídatelný.