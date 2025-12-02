Takhle se dělá hit: Zootropolis 2 dobývá svět, její cesta na vrchol překvapivě vede přes Čínu
Koncem minulého týdne do kin dorazila nová animovaná disneyovka Zootropolis: Město zvířat 2. Má úžasný úspěch, překvapivě díky Číně.
Všem bylo jasné, že poslední díly Avengers nebo Spider-Man: Bez domova s dějem propojujícím postavy napříč dekádami jinak oddělených filmových univerz budou masivní hity. Kdo ale očekával, že hned za ně se ve statistikách tržeb za první promítací dny zařadí právě Zootropolis: Město zvířat 2? Pokud takoví lidé vůbec existují, bylo jich velmi málo. Právě to se ale novému animáku z produkce Disney podařilo. A ještě větší překvapení? Dominantní podíl na tom má Čína.
Velké oblibě se těšilo už první Zootropolis, které do kin dorazilo před dlouhými devíti lety a vydělalo přes miliardu dolarů. Film představil svět moderní zvířecí metropole, kde se spolu různé druhy zvířat nějak snaží existovat v míru. Pokračování na témata tolerance, solidarity nebo odvahy přímo navazuje, hlavně ale do středu navrací nesouměrnou dvojici detektivních partnerů – králici Judy Hopkavou a lišáka Nicka Wilda, kteří při vyšetřování nového případu pomáhají napravit dávnou křivdu a zároveň řeší vlastní neshody.
V základu nespočetkrát osvědčená buddy komedie s oblíbenými hrdiny do kin nalákala diváctvo ve velkém. Za premiérový víkend v kinech utržila celosvětově 559 milionů dolarů (11,6 miliardy korun), z toho 158 milionů v Severní Americe. Pokořila tím celou řadu rekordů, jejichž kompletní výčet by zabral několik odstavců.
Například jde z globálního hlediska o nejsilnější debut animovaného filmu v historii a čtvrtý nejlepší výsledek mezi filmy vůbec (výše jsou jen Spider-Man: Bez domova s 587 miliony, Avengers: Infinity War s 630 miliony a Avengers: Endgame s 1,2 miliardy).
Zootropolis výrazně pomohlo uvedení v čase amerického Dne díkuvzdání, i v tomto kontextu ale dosáhlo na druhý nejlepší výsledek vůbec po Odvážné Vaianě 2. V Česku se novince také dařilo výborně, se 116 tisíci diváků ale film dosáhl jen na šestou nejlepší premiéru mezi animovanou tvorbou.
Kapitolou samou pro sebe jsou čínské tržby, které z druhé Zootropolis udělaly jeden z nejúspěšnějších filmů vůbec. Snímek zde vydělal 272 milionů dolarů, což představuje šestý nejlepší debut v historii země, nezávisle na původu vzniku. A pokud budeme počítat jen tituly vyrobené mimo Čínu, dostaneme se dokonce na druhé místo za Avengers Endgame (632 milionů).
Řečeno jinak, z Číny pochází téměř polovina celosvětových příjmů – a to v kontextu, kdy se druhý největší filmový trh na světě Hollywoodu už delší dobu spíš uzavírá. Dokonce do takové míry, že nemalá část americké produkce s výraznými příjmy odtud už ani nepočítá. Jak ovšem uvádí server Deadline, právě Zootropolis 2 a nadcházející Avatar: Oheň a popel by měly ukázat, zda je to legitimní úvaha, nebo má Hollywood v Číně stále šanci. Pokud totiž ano, mělo by to výrazný vliv na tvorbu, ať už jde o typ schvalovaných projektů, nebo způsob vyprávění některých příběhů.
První Zootropolis čínské publikum v roce 2016 zprvu příliš nezaujala, ve druhém víkendu ale tržby narostly nevídaným způsobem a celkově se vyšplhaly na 215 milionů dolarů. Ukázalo se, že příběh králice z vesnice, která se vydává do velkého města plného řady obyvatel různých kultur a sociálních tříd, mezi diváky silně rezonoval. V průběhu let zde pak zájem o Zootropolis jen rostl.
Předloni dokonce v Disneylandu v Šanghaji otevřela celá nová sekce parku dedikovaná světu Zootropolis a nikde jinde na světě zatím taková není. Atrakce ukázaly dosud neviděné části zvířecí metropole. S uvedením nového filmu se pak pomyslný kruh uzavřel, samo Disney totiž říká, že se tvůrci filmu přímo inspirovali v částech parku. A diváci tak dostali šanci svůj oblíbený svět vidět v novém světle. Na velkém plátně v kinech.
Jelikož je úspěch Zootropolis 2 v Číně poměrně specifický fenomén, teprve se ukáže, jestli hollywoodským studiím pomůže vytvořit spolehlivý model, jak zde do budoucna vydělávat. Představuje nicméně zajímavý příklad, jak mohou fungovat a vzájemně se podporovat různé formy produktů a interakce se světy, které si diváci oblíbili.
Tím nakonec nový animovaný blockbuster je, skvělým produktem. Disney u něj vsadilo na úspěšnou, ale stále neokoukanou značku, a podobně jako u V hlavě 2 ji rozšířilo jednak s důrazem na nostalgii, jednak na prohloubení oblíbeného světa a narážky na hned několik velkých lidských témat. Přestože snímku poměrně výrazně pomohly na tituly pro celou rodinu chudší léto a podzim, bez kombinace osvědčené příběhové formule, tvůrčích kvalit a chytré byznysové strategie by to nešlo.