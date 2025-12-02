Entertainment –  – 3 min čtení

Takhle se dělá hit: Zootropolis 2 dobývá svět, její cesta na vrchol překvapivě vede přes Čínu

Koncem minulého týdne do kin dorazila nová animovaná disneyovka Zootropolis: Město zvířat 2. Má úžasný úspěch, překvapivě díky Číně.

Tomáš ChlebekTomáš Chlebek

ZOOTOPIA 2
Foto: Falcon
Zootropolis: Město zvířat 2 má obrovský úspěch
0Zobrazit komentáře

Všem bylo jasné, že poslední díly Avengers nebo Spider-Man: Bez domova s dějem propojujícím postavy napříč dekádami jinak oddělených filmových univerz budou masivní hity. Kdo ale očekával, že hned za ně se ve statistikách tržeb za první promítací dny zařadí právě Zootropolis: Město zvířat 2? Pokud takoví lidé vůbec existují, bylo jich velmi málo. Právě to se ale novému animáku z produkce Disney podařilo. A ještě větší překvapení? Dominantní podíl na tom má Čína.

Velké oblibě se těšilo už první Zootropolis, které do kin dorazilo před dlouhými devíti lety a vydělalo přes miliardu dolarů. Film představil svět moderní zvířecí metropole, kde se spolu různé druhy zvířat nějak snaží existovat v míru. Pokračování na témata tolerance, solidarity nebo odvahy přímo navazuje, hlavně ale do středu navrací nesouměrnou dvojici detektivních partnerů – králici Judy Hopkavou a lišáka Nicka Wilda, kteří při vyšetřování nového případu pomáhají napravit dávnou křivdu a zároveň řeší vlastní neshody.

V základu nespočetkrát osvědčená buddy komedie s oblíbenými hrdiny do kin nalákala diváctvo ve velkém. Za premiérový víkend v kinech utržila celosvětově 559 milionů dolarů (11,6 miliardy korun), z toho 158 milionů v Severní Americe. Pokořila tím celou řadu rekordů, jejichž kompletní výčet by zabral několik odstavců.

Například jde z globálního hlediska o nejsilnější debut animovaného filmu v historii a čtvrtý nejlepší výsledek mezi filmy vůbec (výše jsou jen Spider-Man: Bez domova s 587 miliony, Avengers: Infinity War s 630 miliony a Avengers: Endgame s 1,2 miliardy).

Zootropolis výrazně pomohlo uvedení v čase amerického Dne díkuvzdání, i v tomto kontextu ale dosáhlo na druhý nejlepší výsledek vůbec po Odvážné Vaianě 2. V Česku se novince také dařilo výborně, se 116 tisíci diváků ale film dosáhl jen na šestou nejlepší premiéru mezi animovanou tvorbou.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Kapitolou samou pro sebe jsou čínské tržby, které z druhé Zootropolis udělaly jeden z nejúspěšnějších filmů vůbec. Snímek zde vydělal 272 milionů dolarů, což představuje šestý nejlepší debut v historii země, nezávisle na původu vzniku. A pokud budeme počítat jen tituly vyrobené mimo Čínu, dostaneme se dokonce na druhé místo za Avengers Endgame (632 milionů).

Řečeno jinak, z Číny pochází téměř polovina celosvětových příjmů – a to v kontextu, kdy se druhý největší filmový trh na světě Hollywoodu už delší dobu spíš uzavírá. Dokonce do takové míry, že nemalá část americké produkce s výraznými příjmy odtud už ani nepočítá. Jak ovšem uvádí server Deadline, právě Zootropolis 2 a nadcházející Avatar: Oheň a popel by měly ukázat, zda je to legitimní úvaha, nebo má Hollywood v Číně stále šanci. Pokud totiž ano, mělo by to výrazný vliv na tvorbu, ať už jde o typ schvalovaných projektů, nebo způsob vyprávění některých příběhů.

ZOOTOPIA 2

Foto: Falcon

ZOOTOPIA 2
ZOOTOPIA 2
ZOOTOPIA 2+1
ZOOTOPIA 2

První Zootropolis čínské publikum v roce 2016 zprvu příliš nezaujala, ve druhém víkendu ale tržby narostly nevídaným způsobem a celkově se vyšplhaly na 215 milionů dolarů. Ukázalo se, že příběh králice z vesnice, která se vydává do velkého města plného řady obyvatel různých kultur a sociálních tříd, mezi diváky silně rezonoval. V průběhu let zde pak zájem o Zootropolis jen rostl.

Předloni dokonce v Disneylandu v Šanghaji otevřela celá nová sekce parku dedikovaná světu Zootropolis a nikde jinde na světě zatím taková není. Atrakce ukázaly dosud neviděné části zvířecí metropole. S uvedením nového filmu se pak pomyslný kruh uzavřel, samo Disney totiž říká, že se tvůrci filmu přímo inspirovali v částech parku. A diváci tak dostali šanci svůj oblíbený svět vidět v novém světle. Na velkém plátně v kinech.

Jelikož je úspěch Zootropolis 2 v Číně poměrně specifický fenomén, teprve se ukáže, jestli hollywoodským studiím pomůže vytvořit spolehlivý model, jak zde do budoucna vydělávat. Představuje nicméně zajímavý příklad, jak mohou fungovat a vzájemně se podporovat různé formy produktů a interakce se světy, které si diváci oblíbili.

Tím nakonec nový animovaný blockbuster je, skvělým produktem. Disney u něj vsadilo na úspěšnou, ale stále neokoukanou značku, a podobně jako u V hlavě 2 ji rozšířilo jednak s důrazem na nostalgii, jednak na prohloubení oblíbeného světa a narážky na hned několik velkých lidských témat. Přestože snímku poměrně výrazně pomohly na tituly pro celou rodinu chudší léto a podzim, bez kombinace osvědčené příběhové formule, tvůrčích kvalit a chytré byznysové strategie by to nešlo.

Nepřehlédněte:

Související témata:DisneyZootropolis 2
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    00-kijonkova-jokl-1

    Je mu 29 a byznys, který rozjel už na základce, mu vydělal stamiliony. Většinu od něj koupila Kijonková

  2. 2

    rohlik-ai-reklama

    Loni stálo vánoční video Rohlíku 7 milionů. Letos stačil jeden člověk, umělá inteligence a 10 tisíc korun

  3. 3

    Screenshot

    Hunger Games jsou sprostá kopie lepšího filmu, říká Tarantino. Originál vás přikove do křesla

  1. 1

    00-kijonkova-jokl-1

    Je mu 29 a byznys, který rozjel už na základce, mu vydělal stamiliony. Většinu od něj koupila Kijonková

  2. 2

    vila-vrana-nad-vltavou

    Prodává se vila Petra Kellnera, kterou navrhl Josef Pleskot. Cena? 50 milionů korun

  3. 3

    rohlik-ai-reklama

    Loni stálo vánoční video Rohlíku 7 milionů. Letos stačil jeden člověk, umělá inteligence a 10 tisíc korun