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Talentovaná česká návrhářka, prsteny od třináctiletého šperkaře a zbytečná aplikace za miliony

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Pavlína NouzováPavlína Nouzová

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Foto: Jonathan Wilke/Github / Archiv SŠ / Archiv Sebo Jewelry
Jonathan Wilke, Sandra Štěpánek a Sebastian Šťastný
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Týden je u konce a my vám opět přinášíme to nejlepší z nabídky CzechCrunche. A že je tentokrát plná krásna! Vyzpovídali jsme třeba Sandru Štěpánek, talentovanou návrhářku, která nikdy neplánovala, že se bude živit módou – a teď tvoří kožené kabáty za desítky tisíc. Sebastianovi Šťastnému je zase pouhých 13 let a vedle hraní Minecraftu stíhá vytvářet unikátní šperky. Tak si dneska taky udělejte čas a něco vytvořte. A před tím se podívejte, co dalšího jsme napsali.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🧥 Na bundu za tisíc eur neměla, tak si podobnou vytvořila sama. Dnes její značka utrží deset milionů ročně

💍 Je mu teprve třináct let, hraje Minecraft a po škole vyrábí šperky. Set s diamanty prodal za 70 tisíc korun

🔥 Nedařilo se mu v podnikání, tak ve volné chvíli vytvořil doslova zbytečnou aplikaci. Vydělal na ní miliony

🫰 Během 23 hodin vyprodali dluhopisy za 750 milionů a říkají: Ani ty peníze nepotřebujeme, šlo o test

🏠 Z ruiny po „králi plísňových džínů“ je sídlo skupiny miliardáře Igora Faita. Uvnitř má i sbírku umění

💼 Už podruhé prodal svou firmu, ale nechtěl jen investovat. Tak zůstal a celý byznys nově řídí z Madridu

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