Tátové oživili Kofolu, oni dělají kvašené nápoje. Z Česka vyšli do Evropy a sází na kokosovou vodu
Alexandros Samaras a Petr Musila budují byznys s kvašenými nápoji pod značkou Prager’s. Úspěšně se rozpínají po Evropě a hlásí první černá čísla.
Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Ne vždy je to pravda, v případě Alexandrose Samarase a Petra Musily to ale platí na sto procent. Synové Janise Samarase a Reného Musily, tedy mužů, kteří byli u zrodu moderní Kofoly, už nějakou dobu stojí v čele značky kvašených nápojů Prager’s. Ta sice spadá to impéria jejich otců, je to ale samostatná a produktově svébytná firma, za jejíž provoz a výsledky zodpovídají čistě oni dva. Z někdejšího obratu kolem tří milionů korun se letos dostanou přes padesát a k prodeji ciderů a kombuch nyní přidávají speciální vodu, od které mají velká očekávaní. „Dělali jsme si průzkum trhu a myslíme, že by se z ní mohl časem stát náš úplně nejsilnější produkt,“ věří Alexandros Samaras.
Do čela někdejšího výrobce ciderů F. H. Prager, který Kofola koupila v roce 2019, se Samaras s Musilou postavili za covidu. V malé firmě, jež se tehdy dostala v rámci skupiny na okraj zájmu, totiž viděli velký potenciál a taky příležitost. „Jsme kamarádi od dětství a dlouho jsme hledali něco, co bychom mohli dělat společně. Že to odstartuje pod Kofolou, nás ale nenapadlo,“ směje se Samaras s tím, že zvažovali byznys třeba v oblasti blockchainu.
S F. H. Prager si ale vše sedlo. Samarasovi, stejně jako Musilovi, který má za sebou studium potravinářské chemie, moc nechutná pivo. Zato v cideru a fermentaci jako takové viděli dobrou alternativu, s níž by se dala oslovit zejména mladší generace. „Jenže vzhledem k tomu, čím gastro za covidu procházelo, v Kofole nebyl nikdo, kdo by na to měl čas. Veškerá pozornost šla logicky za produkty, které byly osvědčené. Na hraní si s kvašením nebyl prostor. Nás to ale lákalo a řekli jsme tátům, že do toho dáme 200 procent,“ vypráví Samaras.
A tak se dali do práce. V roce 2021, kdy se firmy ujali, byl její obrat 3,5 milionu korun. V roce 2023 to už ale bylo 13 milionů, loni 34 a letos bylo v plánu dostat se mezi 50 a 60 milionů korun. „A zatím to vypadá, že budeme tak v půlce,“ komentuje Samaras s tím, že tento rok se také poprvé překlopí do černých čísel.
Proměnila se i společnost jako taková. Nejvýraznější je nové jméno – z někdejšího F. H. Prager, které odkazovalo na iniciály původních zakladatelů Ondřeje Frunce a Cyrila Holuba, je už nějakou dobu Prager’s. A rozrostlo se i portfolio.
Jeho základem je stále fermentace, která je poznávacím znamením firmy, k původním ciderům ale přibyla i nealkoholická kombucha. „Přidat ji se tak nějak nabízelo. Začali jsme totiž záhy vnímat, že u naší cílové skupiny je alkohol na ústupu. To jsou zejména mladí lidé, kteří rádi zkouší něco nového a vybírají si spíš něco na chuť, než aby se v hospodě prolévali pivem. Teď kombucha tvoří osmdesát procent našich prodejů,“ popisuje Samaras.
Kvašené čaje má Prager’s v nabídce čtyři (pátý, pojmenovaný Black Edition, představí v lednu), cidery tři alkoholické a jeden nealko. Právě teď ale pomalu uvádí do prodeje další nápoj, na kterém Samaras s Musilou a svým týmem pracovali poslední rok a půl. Jmenuje se jednoduše Prager’s Soda a mladí podnikatelé s ním tak trochu reagují na trend nedoslazovaných perlivých vod, který u nás rozjela například značka Cans Jaroslava Becka. Samaras s Musilou ji ale dělají po svém.
„Je to vlastně nízkokalorická limonáda,“ popisuje Samaras. Základem je perlivá voda a ovocná složka, aby ale zachovali svůj fermentační twist, přidali s Musilou ještě i částečně zkvašenou kokosovou vodu. „Neslazené perlivé vody jsou teď sice velký světový trend, ale my jsme si řekli, že ochutit je ovocem je podle nás málo, proto jsme přidali ještě kokosovou vodu,“ krčí rameny Samaras.
Výsledkem je svěží pití, které je sice sladší než třeba zmiňované Cans, ale ne nějak výrazně, rozhodně ale méně než čajové kombuchy. Zároveň má díky kokosovému základu výraznější chuťový profil než jen ochucená voda. Prager’s svou Sodu přichystal ve dvou příchutích – yuzu & limetka a mango & broskev. V souladu s produkty, kterými se inspirovali, není ani jedna doslazovaná a obsahují jen cukr z ovocné složky a kokosové vody. A Samaras novému produktu hodně věří.
„Tyhle nápoje mají podle toho, co pozorujeme na trhu, velký potenciál přerůst do mainstreamovějších skupin a přeskočit v budoucnu v našich prodejích i kombuchu, kolem které je teď obecně velký hype díky jejím vlastnostem,“ vysvětluje a rovnou dodává, že zatímco kombucha je i přes svou popularitu stále spíš nápoj pro zasvěcence, které neodradí to, že vzniká působením symbiotické kultury bakterií a kvasinek, kokosová voda je podle něj mnohem přístupnější. „A taky to není poslední produkt, který bychom takto chtěli dělat. Když to půjde dobře, bude to naše vstupenka do většího světa funkčních nápojů,“ míní.
Díky tomu všemu je Prager’s v rámci skupiny Kofola, do které patří i značky jako Ondrášovka, Radecká, UGO nebo Leros, hodně specifická. A to nejen portfoliem, ale i tím, že ve velkém spoléhá na zahraniční trhy. V mnoha ohledech sice stále využívá infrastrukturu, kterou si mateřská společnost vybudovala, Samaras s Musilou by ale v tomhle smyslu rádi vystoupili z jejího stínu a stali se ideálně evropskou značkou.
„Kofola je výrazně lokální. My už jenom proto, že máme produkty, co zaujmou určitou skupinu lidí, která jim chce dát šanci, musíme i na jiné trhy než pouze ten český a slovenský. Zrovna letos se nám to dost potvrdilo. Když u nás nebylo moc pěkné léto a na tržbách za Česko to bylo vidět, ostatní trhy nás podržely,“ vysvětluje Samaras.
V současnosti Prager’s pravidelně dodává své nápoje na Slovensko a do Polska. Tam například firma uzavřela i spolupráci s prodejní sítí Žabka, pro kterou své nápoje vyrábí speciálně do skla, jinak jsou všechny v plechovkách. Letos se pak rozšířila taky do Chorvatska, Slovinska, Řecka, Rumunska a Švýcarska. Cesty si ale hledá do spousty zemí, v minulosti to bylo třeba i do Kolumbie a další státy jsou stále ve fázi zkoušení.
„Často to nejde tak rychle, jak si usmyslíme, ale pomalu se posouváme tam, kam chceme, a plníme to, co Kofole slíbíme,“ říká Samaras. Ostatně i příprava Sody se protáhla víc, než čekali. Třeba i kvůli vytváření ideální podoby plechovky. To je totiž další věc, která je pro Prager’s typická – že si hodně zakládá na designu svých výtvorů.
„Chceme být prostě jiní v různých ohledech. A myslím, že se nám to vyplácí,“ uzavírá Alexandros Samaras. Nové nápoje nyní představují hlavně B2B partnerům, do širšího prodeje a restaurací by měly zamířit v prvních měsících příštího roku. Už teď ale Prager’s Sodu můžete ochutnat třeba v baru Revír Karlín, na e-shopu Prager’s nebo řetězci drogerií DM.