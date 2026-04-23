Technologie a umělá inteligence (z)mění svět. Na CzechCrunch Future jsme nahlédli do budoucnosti
Na nabitý premiérový ročník eventu CzechCrunch Future dorazilo přes 900 návštěvníků. Podívejte se ve fotogalerii, jak to na akci vypadalo.
O tom, že technologie v čele s umělou inteligencí dramaticky mění naše osobní i pracovní životy, netřeba vést debaty. I proto na premiérový ročník eventu CzechCrunch Future dorazilo do Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti více než 900 návštěvníků, kteří si přišli poslechnout přední osobnosti ze světa byznysu, kreativního průmyslu i třeba medicínských technologií. Na vlastní kůži se mohli potkat i s roboty nebo si bez znalostí programování nakódovat aplikaci.
O maximálním využití umělé inteligence hovořili Dušan Šenkypl, Lubo Smid, Denisa Hrubešová, Jaroslav Beck nebo Marek Španěl. O proměně kreativního průmyslu a zábavy jsme mluvili s Jirkou Králem, na budoucnost peněz se podívali Michal Nýdrle a Štěpán Uherík, o vzdělávání hovořila Dita Formánková, na důležitost zdraví upozornil Tomáš Šebek a Petr Mára zafilozofoval, kam se celý svět při současné rychlosti vývoje technologií vlastně ubírá.
Návštěvníci eventu CzechCrunch Future se mohli účastnit také série specializovaných workshopů, kde se šlo do hloubky nejen v oblasti umělé inteligence, a v rámci velké experience zóny narazili nejen na roboty, ale také třeba na simulátory formule, virtuální a rozšířenou realitu a spoustu praktických využití AI. Hlavními partnery akce byly společnosti Apify a Meddi.
