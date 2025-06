Temná strana Síly má zlaté srdce. Záporáci ze Star Wars v Česku pomáhají nemocným dětem

Uložit 0

Když se řekne Star Wars, většině lidí se vybaví ikonické postavy jako Darth Vader nebo Boba Fett. Nepřátelé rytířů řádu Jedi se po boku stormtrooperů stali symbolem celé kultovní série – a i v jejich kostýmech dnes působí členové dobrovolnické organizace 501. legie, kteří každodenně dokazují, že i záporáci mohou být skutečnými hrdiny.

Organizaci, která v současnosti sdružuje na čtrnáct tisíc členů po celém světě, založil v roce 1997 Američan Albin Johnson, jehož osobní příběh dodnes inspiruje fanoušky napříč kontinenty.

Když bylo Johnsonovi pětadvacet, prodělal vážnou dopravní nehodu, při níž přišel o nohu. S těžkým životním zlomem se špatně vyrovnával, zásadní moment ale přišel ve chvíli, kdy se rozhodl vyrazit do kina, ovšem ne jako běžný divák, ale v kostýmu stormtroopera, tedy vojáka Galaktického impéria. „Bylo to, jako by mi narostla křídla. Na chvíli jsem se cítil, jako bych byl skutečnou součástí světa Star Wars,“ vzpomínal později v rozhovoru pro americký deník Daily Mail.

Tehdy ještě netušil, že jeho první zkušenost s kostýmem povede k založení 501. legie, která dnes působí ve více než šedesáti zemích světa. Mezi nimi je i Česko, kde místní „posádka“ brzy oslaví dvacet let od svého vzniku.

Víc než jen kostýmy

Czech Garrison, jak se česká skupina oficiálně nazývá, má okolo čtyřiceti aktivních členů a zaměřuje se na hlubší cíle než pouhé předvádění špičkových kostýmů ze světa Star Wars. „Nejde jen o cosplay a chození na akce,“ vysvětluje Jaroslav Šálek, vedoucí organizace, kterému však kolegové v rámci spolku říkají velitel. K organizaci se připojil už v roce 2008, rok po jejím založení.

Činnost skupiny je pevně zakořeněna v charitativní práci, drsní stormtroopeři po boku s velikánem temné síly Darthem Vaderem, děsivým Darthem Maulem nebo sestrou noci Asajj Ventress pravidelně navštěvují nemocnice a dětské domovy. Při návštěvách rozdávají hračky, knížky nebo stavebnice LEGO, které organizaci dánská firma poskytuje zdarma. „Často se stává, že děti ani Star Wars neznají, ale už jen naše přítomnost je potěší. Je to pro ně vytržení z každodenní rutiny, která v nemocnici nemusí být příjemná,“ říká Bartoloměj Chalupníček, Šálkův zástupce.

Všechny peníze míří na charitu

Ať už působí v nemocnicích, na veřejných akcích nebo soukromých oslavách, členové spolku mají striktně zakázáno přijímat jakékoli finanční odměny. Když někdo chce jejich snahu podpořit, skupina ho odkáže na Nadační fond Kapka naděje. „Nedávno jsme dokázali získat asi deset tisíc korun pro Kapku naděje jen díky tomu, že si nás manželé pozvali na svatbu a následně se chtěli odvděčit za naši účast,“ doplňuje zástupce velitele.

Právě takové nasazení měl na mysli i Albin Johnson, když legii formoval. Myšlenka konat dobro se mu vrátila ve chvíli, kdy jeho šestileté dceři Katie diagnostikovali pokročilé stadium rakoviny mozku. Katie, stejně jako její otec, milovala Star Wars. Když už nemohla opustit lůžko, přála si mít po boku droida. Komunita fanoušků se okamžitě pustila do práce a během několika týdnů vznikl specializovaný droid navržený jen pro ni.

„Johnson se tehdy rozhodl, že využije 501. legii k tomu, aby začal podporovat léčbu a výzkum dětské rakoviny. My dnes pokračujeme ve stejném duchu. Nejde nám jen o zábavu, ale i o smysluplnou pomoc,“ říká Chalupníček.

On i jeho kolegové si na návštěvy nemocnic berou osobní volno. „Za ty dětské úsměvy to opravdu stojí,“ říká jeho kolega Šálek. „Navíc se kolem nás vytvořila komunita skvělých lidí, kteří si navzájem pomáhají s výrobou kostýmů – což bývá náročné jak technicky, tak finančně.“

Přijetí předchází důkladná prověrka

Cesta k přijetí do legie rozhodně není jednoduchá. Kandidát musí být starší osmnácti let a vlastnit kostým filmové kvality, který projde přísným schvalovacím procesem. „Máme standardy pro asi čtyři sta dvacet různých kostýmů, kde je rozepsán každý detail – z jakého materiálu má být která část vyrobena, jakou má mít barvu a texturu a tak dále,“ popisuje Šálek.

Výroba kvalitního kostýmu si podle dvojice zkušených cosplayerů žádá investici od pěti do sto dvaceti tisíc korun. „Být členem 501. legie má jednu zásadní výhodu. Když utratím hodně peněz za kostým, můžu si říct, že to nedělám pouze kvůli sobě,“ směje se Chalupníček.

Legie funguje jako velká mezinárodní rodina. Jednotlivé posádky se vzájemně zvou na akce, a Czech Garrison tak pravidelně jezdí například do Německa, Polska, Rakouska i Anglie. „Vztahy mezi posádkami jsou velmi přátelské, hned máte pocit, jako byste se znali celý život,“ popisuje atmosféru Šálek.

A proč si 501. legie vybrala zrovna záporáky? Odpověď je podle šéfa české jednotky jednoduchá. „Mně osobně přijdou kostýmy záporáků prostě cool,“ přiznává Šálek. „Když řeknete Star Wars, vybaví se vám Vader nebo stormtrooper, to je ikonické,“ doplňuje společně s Chalupníčkem.