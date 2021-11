Do svých jednatřiceti let se Tim Brown proháněl po fotbalových trávnících. Když pověsil kopačky na hřebík, vydal se studovat a začal si pohrávat s myšlenkou na výrobu vlastní značky bot. Napadlo ho na ně použít merino vlnu, které bylo na jeho rodném Novém Zélandu dostatek, načež se spojil s Joeym Zwillingerem a vytvořili první vlněnou tenisku. Teď se svou značkou Allbirds vstoupili na burzu a hodnota jejich podniku vyletěla na více než čtyři miliardy dolarů.

Z Allbirds se během let stal absolutní miláček zejména mezi technologickými podnikateli a investory v Silicon Valley. K teniskám z udržitelných materiálů, které se snaží být co nejšetrnější k životnímu prostředí, se hlásí i bývalý americký prezident Barack Obama. Nejedna recenze už navíc teniskám z ovčí vlny i třeba z vláken eukalyptu přisoudila titul „nejpohodlnějších bot na světě“. A vsadit si teď na ně mohou také investoři.

Americká společnost se sídlem v San Francisku ve středu oficiálně vstoupila na burzu Nasdaq, kde cena jejích akcií s tickerem BIRD během prvních hodin vyskočila o více než 90 procent až na zhruba 30 dolarů. Hodnota Allbirds se tak přehoupla přes čtyři miliardy dolarů (zhruba 90 miliard korun). V rámci primárního úpisu akcií, tzv. IPO, se zároveň firmě podařilo získat přes 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun), když prodala přes 20 milionů kusů akcií po 15 dolarech.

Tim Brown s Joeym Zwillingerem, kteří firmu společně řídí, se od prvních vlněných tenisek postupně pustili také do dalších typů bot i materiálů. Pracují s cukrovou třtinou či recyklovanými plasty i recyklovaným nylonem, přičemž hlavním tahákem dál zůstává vlněná tkanina vyrobená speciálně pro využití v obuvi. Dnes už jsou v nabídce Allbirds také běžecké boty, kotníkové tenisky nebo modely do deště a přibývá také oblečení z udržitelných materiálů.

Tim Brown a Joey Zwillinger, zakladatelé značky Allbirds Foto: Allbirds

„Opravdu jsme se soustředili na to, aby nás lidé poznali a oblíbili si nás díky našim botám,“ uvedl v rozhovoru pro CNBC vystudovaný inženýr a odborník na obnovitelné zdroje Zwillinger. „A protože chápou, že z těchto přírodních materiálů vyrábíme neuvěřitelně pohodlné boty, můžeme tytéž informace využít i v oděvech.“

Jak připomíná americký magazín Forbes, pro kapitál si nešla firma poprvé. Od svého založení v roce 2015 získala od investorů celkem 200 milionů dolarů, když do ní vložili peníze například fondy Franklin Templeton, T. Rowe Price či Baillie Gifford. Valuace Allbirds po investičních kolech tehdy měla být podle The Wall Street Journal 1,7 miliardy dolarů. Teď se na burze více než zdvojnásobila.

Zároveň však firma stále čeká, až se otočí do zisku. Loni při tržbách ve výši 219 milionů dolarů skončila ve ztrátě téměř 26 milionů. Vedle celkového růstu a vyšších prodejů by měla Allbirds k zisku dopomoci i větší expanze, a to jednak geografická dál za hranice Spojených států, kam zatím postupně proniká, tak retailová. Firma má dosud jen 27 kamenných obchodů, ale plánuje vybudovat další stovky.

„Již před pandemií jsme byli velmi blízko a na cestě k rentabilitě,“ doplnil pro CNBC Zwillinger. „Je to tedy něco, co je v našem dosahu, a vidíme velmi jasnou a krátkodobou cestu, jinak bychom nevstupovali na burzu.“ Za poslední čtvrtletí, které skončilo v září, v Allbirds očekávají ztrátu mezi 15 a 18 miliony dolarů. Před rokem to bylo 7 milionů. I vřelé přijetí vlněných tenisek na burze však naznačuje, že investoři byznysovému plánu Zwillingera s Brownem věří.