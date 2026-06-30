Tesla v Česku narazila. Tržby jí z pěti miliard spadly na půlku a mezi elektromobily ji předběhla Škoda
Automobilka Tesla v Česku loni prodala o 47 procent méně vozů. Tržby klesly na 2,3 miliardy korun a její podíl na trhu elektromobilů na 14 procent.
Čeští klienti si loni od Tesly koupili podstatně méně vozů než o rok dřív. Podle nedávno zveřejněné výroční zprávy prodala automobilka v Česku 1 985 vozů, což je o 47 procent méně než rok předtím, kdy jich bylo 3 730. Propad se promítl i do tržeb a zisku firmy a stál Teslu pozici nejprodávanější elektromobilové značky v zemi, kterou jí loni přebrala domácí Škoda.
Zákaznickému zájmu v Česku i nadále vévodil Model Y. Tesla ho dodala v 1 423 kusech, což je sice meziročně o 28 procent méně, ale stále to představovalo 72 procent všech loňských prodejů značky. S výrazným odstupem následoval Model 3 s 532 prodanými vozy, pokles o téměř 70 procent oproti roku 2024. Luxusních Modelů X a S se v Česku prodalo už jen málo, konkrétně 16 a 14 vozů.
Razantní pokles dodávek se odrazil i v hospodářských číslech. Tržby z prodeje automobilů klesly z 5,02 miliardy korun na 2,26 miliardy, tedy o 55 procent, a celkový obrat firmy se tu snížil na 2,5 miliardy korun z 5,11 miliardy v roce 2024. Provozní zisk klesl na 41,1 milionu z 79,7 milionu korun a čistý zisk po zdanění se propadl na méně než polovinu, na 28,6 milionu korun z 59,6 milionu korun.
Tesla v Česku za rok 2025
Automobilka Tesla prodala v Česku v roce 2025 celkem 1 985 elektromobilů. Rok předtím to bylo 3 730 aut.
Nejprodávanější modely za rok 2025 (v závorce srovnání s rokem 2024):
- Model Y: 1 423 vozů (versus 1 982)
- Model 3: 532 vozů (versus 1 696)
- Model X: 16 vozů (versus 23)
- Model S: 14 vozů (versus 29)
Propad Tesly přišel v roce, v němž se podle dat Svazu dovozců automobilů (SDA) registrace nových osobních vozů v Česku zvýšily o 7,4 procenta na 248 719 kusů a segment čistě elektrických automobilů rostl ještě rychleji, o 26 procent na 13 806 vozů. Tesla na tomto růstu nijak neparticipovala – její podíl na celém trhu klesl z 1,6 na 0,8 procenta a v žebříčku značek spadla z 15. na 21. místo.
Zatímco v roce 2024 americká automobilka Elona Muska s podílem 34 procent vévodila elektromobilovému segmentu v Česku, loni se podíl Tesly propadl na 14 procent a první místo mezi elektromobily jí podle SDA sebrala Škoda. Její registrace vzrostly z 1 644 na 5 259 kusů, tedy více než trojnásobně. Nejprodávanějším modelem byl Elroq následovaný Enyaqem.
Navzdory horším prodejním číslům Tesla v Česku dál investovala. Síť nabíjecích stanic supercharger se rozrostla ze 64 na 108 stanic, a to již v jedenácti lokalitách místo dosavadních sedmi, počet servisních center zůstal na dvou. Tržby za služby přitom díky rostoucímu počtu provozovaných vozů Tesla na českých silnicích vzrostly z 93,2 milionu na 245,8 milionu korun. Na doplňující dotazy CzechCrunche ohledně toho, jak se jí v Česku daří, Tesla nereagovala.