Ticho pro rockery a baterka, co neumře. Do Česka dorazila nová sluchátka od Marshallu, mají ale zbytečnou chybu
Sluchátka od Marshallu slibují kvalitní potlačení zvuku v kompaktním těle. Zkusili jsme, zda novinka slavné značky skutečně obstojí v praxi.
K sluchátkům od Marshallu je těžké přistupovat zcela nestranně. Ikonická londýnská značka, jejíž kořeny sahají až do šedesátých let, si kolem sebe za dekády vybudovala komunitu fanoušků. A ti ji vnímají spíše jako životní postoj než jako obyčejný produkt. Kdo však značku sleduje déle, dobře ví, co jí po léta chybělo: kompaktní sluchátka s kvalitním aktivním potlačením hluku (ANC).
Modely Major jsou sice oblíbené, lehké a skladné, ale noise cancelling u nich nenajdete. Kdo ho chtěl, musel sáhnout po větších Monitor III a vzdát se tak části toho, co na Majorech miloval, tedy kompaktnosti. Právě tuto mezeru přišla v červnu zaplnit sluchátka Milton A.N.C. Jde o on-ear model (sedí přímo na uších), který se designem i filozofií pohybuje na pomezí kompaktních Majorů a robustnějších Monitorů, přičemž z obou světů si bere to nejlepší.
Bezdrátová sluchátka střední třídy nabízí Bluetooth 6.0 a nadstandardní výdrž baterie, která hravě pokryje i několikatýdenní poslech. Co se vzhledu týče, Marshall má svou vizuální identitu vypilovanou a Milton z ní nijak výrazně nevybočuje. Snad jen zlaté logo na čtvercových náušnících s koženkovým povrchem je oproti klasickému bílému nápisu o něco výraznější a trochu rozbíjí jinak elegantní celek. Ale to je věc vkusu.
Paměťová pěna na uších je objemnější než u posledních Major V. To se projevuje dvojím způsobem: lepší pasivní izolací a vyšším komfortem. Sluchátka zpočátku na hlavě vůbec netlačí, jsou příjemně lehká, a i když si třeba ve vlaku opřete hlavu o opěrku, neucítíte žádný diskomfort. Na kategorii on-ear jde o příjemné překvapení.
Zcela bezbolestné to ale není. Fyzika konstrukce sedící přímo na boltcích se oklamat nedá. Nepříjemný tlak se nakonec dostaví, ovšem až zhruba po čtyřech hodinách nepřetržitého nošení, což je v porovnání s modely Major IV či V citelný posun k lepšímu. Sluchátka navíc snadno složíte do přiloženého pouzdra, takže v batohu zaberou překvapivě málo místa.
Jedná se především o elegantní doplněk do města, přesto Miltony obstojí i na výpravě do posilovny nebo jako parťák na běhání. Sedí pevně, z hlavy nesklouzávají a nepřekážejí. Jedinou výraznější nevýhodou zůstává koženkový materiál náušníků, který by při delší fyzické aktivitě mohl u někoho vést k pocení.
Pořádná dávka energie
Jak už to u sluchátek Marshall bývá, Miltony se nejlépe předvedou u rocku a tvrdších žánrů. Právě tam vynikne jejich energický projev a důraz na kytary. Nejvíc jim sluší spíše klasický rock než vyloženě ostré subžánry, ale ani u nich nezklamou. Nabídnou pevné basy, čistě podaný zpěv a i laik pocítí, že dobře oddělují jednotlivé nástroje. Kytary, basa i bicí zůstávají dobře čitelné a navzájem se nepřekrývají, takže ani v bohatších skladbách nepůsobí zvuk nepřehledně.
K lepšímu zážitku přispívá i podpora takzvaného LDAC kodeku. Zatímco běžné Bluetooth připojení musí písničku před cestou vzduchem hodně zkomprimovat a oříznout o detaily (podobně jako když zmenšíte fotku a ta se rozmaže), LDAC dokáže přenést až třikrát více dat, takže se k vašim uším dostane čistý zvuk ve velmi dobré kvalitě. Jeho potenciál využijete zejména s kvalitním zdrojem hudby v telefonu nebo při poslechu přes prémiové streamovací služby typu Apple Music. V této cenové kategorii nejde o úplnou samozřejmost, a je proto příjemné, že Marshall tuto technologii do Miltonů zařadil.
Prostorový algoritmus Soundstage, tedy technologie simulující 3D zvuk, pak nehraje na efekt, ale spíše jemně rozšiřuje zvukovou scénu. Zvuku dodává hloubku, aniž by celek působil uměle. Dá se navíc zapnout nebo vypnout přes aplikaci, takže si každý přijde na své.
Kvalita mikrofonů při telefonování nepředstavuje žádný problém. I při chůzi na ulici vás druhá strana slyší srozumitelně a okolní hluk je obstojně filtrován. Výsledek je však srovnatelný se staršími Major IV, což je pro tuto cenovou kategorii pořád solidní standard.
Jedna výhrada se týká spíše etikety v otevřeném prostoru: sluchátka trochu propouštějí zvuk do okolí. Jestliže jste fanoušky techna nebo třeba grindcoru a nechcete si v práci zničit vztahy s kolegy, je lepší volit střídmější hlasitost.
Prcek, co zvládá sklapnout okolní svět
ANC funguje. A to velmi dobře. Ve vlaku, v rušné kanceláři i na ulici Milton výrazně tlumí okolní hluk způsobem, který u Majorů bez ANC prostě nebyl možný.
Zcela upřímně, není to nejlepší noise cancelling na trhu. U velkých over-ear sluchátek od Sony nebo Bose nastupuje při zapnutí ANC fyzický pocit ticha a odříznutí od světa. Tento efekt Milton nenabízí, a to je z velké části zákonitost fyziky. On-ear design s menší fyzickou izolací zkrátka nemůže dosáhnout stejného výsledku jako velké mušle kolem uší.
V rámci on-ear kategorie jsou nicméně pravděpodobně někde na špici. Při poslechu podcastů v místnosti, kde hraje jiný reproduktor, sice okolní zvuk občas pronikne, ale ve vlaku nebo na ulici izolují spolehlivě. Transparenční mód navíc funguje jedním stiskem tlačítka, takže když na vás při cestování promluví třeba průvodčí, nemusíte sluchátka nutně sundávat z hlavy.
Baterie, funkce a jedna velká bolest
Výdrž baterie je na každodenní provoz velkorysá. Padesát hodin s aktivním ANC vystačí na dvacet pracovních dní dojíždění, osmdesát hodin bez něj představuje čísla, která u sluchátek v této cenové kategorii uvidíte jen málokdy. Rychlonabíjení pak spolehlivě řeší situace, kdy přesto dojde k vybití: pouhých patnáct minut na kabelu dodá energii na 9,5 hodiny poslechu.
Jedna věc, která u Miltonů stojí za zmínku a u jiných sluchátek se o ní moc nemluví: baterie je vyměnitelná. V době, kdy většina výrobců baterii zalepí a po třech letech tak zákazníka de facto nutí ke koupi nového produktu, jde o gesto, které si zaslouží ocenění. Marshall navíc uvádí, že sluchátka obsahují 41 procent recyklovaných materiálů, a k vyměnitelné baterii nabízí i náhradní náušníky a kabel. Lze je tak provozovat dlouho, aniž by skončila v koši.
Nové Marshally mají i svou aplikaci Marshall Bluetooth, která je přehledná a nabízí to nejpodstatnější: nastavení potlačení hluku, transparenčního módu včetně posuvníku intenzity, třípásmový ekvalizér s přednastaveními i možností vlastního nastavení, ovládání funkce Adaptive Loudness a přizpůsobení M-tlačítka (na které lze namapovat přechod mezi EQ předvolbami, Spotify Tap nebo hlasového asistenta).
Zabudovaný Power-off timer v aplikaci je pak vyloženě dar pro zapomnětlivce. Lze u něj nastavit automatické vypnutí po deseti minutách bez připojení nebo po půl hodině pauzy. Když tak sluchátka sundáte a zapomenete na ně, baterie se nevyšťaví.
A přesto se uživatelský zážitek u novinky neobejde bez výtky. Sluchátka vám totiž při zapnutí neoznámí stav baterie. Neuslyšíte žádnou hlasovou zprávu ani zvukový signál. Jedinou možností, jak zjistit, kolik energie zbývá, je otevřít aplikaci. Při tak masivní výdrži to za normálních okolností nevadí, jenže při delším cestování bez telefonu po ruce jde o zbytečnou komplikaci, která se dá snadno vyřešit jednou softwarovou aktualizací.
Marshall Milton A.N.C. jsou odpovědí na přání, které fanoušci značky měli možná roky. ANC konečně přišlo v kompaktním formátu, zvuk je charakteristický a příjemný, výdrž baterie patří v kategorii k těm lepším a vyměnitelná baterie je bonus, který v době plánovaného zastarávání zkrátka nelze přehlédnout.
Za pět tisíc korun to sice nejsou nejlevnější on-ear sluchátka s aktivním potlačením zvuku, ale ani zdaleka nepůsobí předraženě. Jsou to Marshally, na nichž je vidět, že mezeru v nabídce vyplnily promyšleně, nikoliv jen proto, aby ji za každou cenu zaplácly. A své fanoušky si bezesporu najdou.