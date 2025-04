To nejlepší z Comic-Conu v Praze. Podívejte se na Odpadlíka, armádu, Saurona i Zdeňka Hřiba

Uložit 0

O víkendu v Praze proběhl Comic-Con. Přehlídka zábavy, kreativity a fanouškovského nadšení, ke které přičtěte hosty z Česka i ciziny, přednášky, workshopy, deskovky i videohry… Prostě jedna velká popkulturní bomba. Podívejte se do galerie, o co jste přišli – nebo si připomeňte, jak parádní akce to byla.

Comic-Con Prague od pátku až do neděle už pošesté bavil nadšence do sci-fi, fantasy, hororu, komiksů, knih, filmů, seriálů i her. Do O2 universa jich zavítalo přes 23 tisíc. Přilákal je Lorenzo Lamas z kultovního Odpadlíka, Kristian Nairn neboli Hodor ze Hry o trůny, hvězdy Hvězdné brány i Star Treku, hlavní záporák ze Stranger Things, Ozzák z Comebacku nebo třeba Garth Ennis, komiksový autor z absolutní světové špičky.

My v CzechCrunchi jsme byli mediálním partnerem akce – a kromě videoherního kvízu, ve kterém jsme rozdávali lístky na příští Comic-Con, jsme si pro vás připravili debatu naplněnou zábavnými diskutéry. Nicole Šáchová ze Zrádců, Martin Veselovský z DVTV, Tobi Stolz-Zwilling z Warhorse Studios a spisovatel Leoš Kyša alias František Kotleta řešili všechno od Batmana až po Bruntál.

Ale program akce nesázel jen na hosty. Kdo přišel, mohl si vyzkoušet nejnovější přídavek do Kingdom Come: Deliverance 2 a hromadu dalších her. Nebo navštívit stánek Armády České republiky s výsadkáři i vojenskou technikou. Podebatovat s vědci o vesmíru či se zástupci dopravního podniku. Zahrát si v nespočtu soutěží. Či pořídit suvenýry z desítek zavedených obchodů i od individuálních tvůrců…

Na to všechno se podívejte v galerii z Comic-Conu Prague 2025 – a už 1. a 2. listopadu se těšte na Comic-Con v Brně. A když už budete mít otevřený kalendář, zapište si také termín od 13. do 15. března příštího roku. Organizátoři potvrdili, že právě tehdy proběhne v Praze sedmý ročník.