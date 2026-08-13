Tohle se v Česku běžně neděje. Kreativní mozek miliardové herní značky přestupuje k ambiciózní konkurenci
Ivan Buchta je přes 20 let spojený s miliardovým studiem Bohemia Interactive. Teď ale posílí brněnské Madfinger Games.
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Po dvaceti letech přišel čas na změnu. U spousty oborů byste si možná ťukali na čelo, proč až tak pozdě. Ale v českém videoherním vývoji nebývají takové přestupy obvyklé. Navíc když jde o odchod z miliardové mašiny na peníze. Po dvou dekádách ale jednu z nejvýznamnějších českých herních firem opouští její klíčový muž – a míří do menšího, ale taktéž ambiciózního videoherního projektu.
Česká firma Bohemia Interactive patří na absolutní špičku domácího herního průmyslu, věhlas má i ve světě. Její vojenské simulátory Arma či zombie akce DayZ jsou globálně úspěšnými tituly, už sedmým rokem v řadě jí přihrály přes miliardy korun v tržbách. A na dvě miliardy „Bohemka“ dost jednoznačně míří. Z pozice kreativního ředitele její směr třináct let udával vývojář Ivan Buchta. Teď, pár měsíců po oslavě dvaceti let ve firmě, ale mění pracoviště.
Kreativní mozek herního obra posiluje na plný úvazek tým Madfinger Games, brněnské společnosti, která tvoří realistickou střílečku pro počítače s názvem Gray Zone Warfare. Tedy hru ze žánru, ve kterém se etablovala i Bohemia Interactive. „Na Gray Zone Warfare mě přilákal potenciál projektu a ambice, které se za ním skrývají,“ říká Buchta. A ony ambice jsou takříkajíc miliardové.
Na výši tržeb a zisku Bohemia Interactive sice brněnská konkurence nedosahuje, ale Madfinger Games pod vedením dalšího zkušeného vývojáře Marka Rabase těží z riskantní proměny. Studio vybudovalo výnosný byznys na mobilních hrách, před pár lety však své zaměření úplně změnilo, mobilní hry odprodalo a vydalo se cestou taktické online akce. Předloňské vydání následoval nejvýdělečnější rok firmy se ziskem přes 400 milionů korun, nedávno brněnští vývojáři oznámili prodej 1,7 milionu kopií své hry.
„Jsem nadšený, že se Ivan připojil k našemu týmu. Má desítky let zkušeností s tvorbou propracovaných vojenských her a jeho odborné znalosti přirozeně zapadají do toho, čím chceme, aby se Gray Zone Warfare stala,“ uvedl Rabas, jehož ve vedení Madfingeru doplní Buchta coby associate creative director. Nyní už ex-bohemáckého vývojáře navíc můžete znát i z kauzy, která přesáhla hranice herního průmyslu. A která způsobila dokonce mezinárodní incident.
Buchta se do povědomí širší veřejnosti dostal v roce 2012 spolu s kolegou Martinem Pezlarem, když strávili čtyři měsíce v řecké vazbě poté, co jejich fotografický výlet – na ostrov Lemnos, který inspiroval hru Arma 3 – místní orgány vyhodnotily jako špionáž. Do kauzy se zapojili vrcholní politici včetně prezidenta Václava Klause, vývojářům hrozilo až dvacet let vězení, skončili s podmíněným trestem 18 měsíců. Ve studiu Bohemia Interactive působil Buchta od roku 2006, se začátkem roku 2013 usedl do křesla kreativního ředitele.
Své zkušenosti uplatňoval nejen u série Arma, která se pyšní autentickým zpracováním moderních konfliktů a jejíž čtvrtý díl se blíží, ale i u zombie akce DayZ, jež těží ze soupeření (i spolupráce) online hráčů. V Gray Zone Warfare tak do velké míry uplatní zkušenosti s oběma druhy hratelnosti. „Madfinger vybudoval silný základ pro taktický sandbox se světem a systémy, které lze dále rozvíjet. Těším se, že do týmu přinesu své zkušenosti a pomohu utvářet další směr Gray Zone Warfare,“ uzavírá Ivan Buchta.