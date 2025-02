Total War pro otce s rodinou na krku. Český vývojář vydal hru, kde s Velkou Moravou ovládnete Evropu

Těch projektů za Tovaryšovu kariéru bylo mnoho, však se také hrám věnuje od dětství. „V polovině osmdesátek jsem v deseti letech poprvé viděl videohru, a to Knight Lore na ZX Spectru. To byl tak silný zážitek, že o dva roky později jsem už navštěvoval Svazarm – na vlastní počítač jsem si musel pár let počkat – a snažil se programovat,“ popisuje. První pokusy tak naprogramoval na pamětníkům známém stroji Didaktik Gama, ale nápad na obživu tvorbou her přišel až na vysoké škole.

„Koncem devadesátých let jsme se s kluky dali dohromady, v roce 2000 oficiálně založili Rake in Grass a v něm dělám dodneška,“ vzpomíná Tovaryš. A i takhle relativně malý projekt se pro něj stal obživou. „Je to fulltime job. Tedy neříkám, že dobrý,“ začíná s úsměvem. „Ale máme za sebou několik úspěšných her, které nám vydělaly dost na to, abychom sice skromně, ale až ‚do důchodu‘ mohli dělat jen to, co nás baví.“

Co bude úspěch v případě Bellfortis? „My děláme s minimálními náklady, tomu odpovídá i to, že úspěch by byl při asi ‚pouze‘ osmi tisících prodaných kopií. Ty uvozovky jsou kvůli tomu, že i tohle číslo je v poslední době dost vysoké na hru, která jde mimo trendy. A to říkám i z pohledu týmu, který má za sebou několik her prodávajících se po statisících,“ říká.

„Nicméně v poslední době jsem nejradši, když se projekt líbí lidem, hrají ho a baví i mě. Peníze jsou sice fajn, ale alespoň pro mě nepodstatné. Proto například ani neděláme průzkum trhu. Jen děláme, co nás baví,“ uzavírá Pavel Tovaryš. Tak Bellfortis vyzkoušejte, ať zjistíte, jestli bude bavit i vás.