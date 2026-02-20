Toy Story se vrací v pátém dílu. Nepřítelem hraček je tablet s umělou inteligencí a Woody je zpátky
Woody má plešku a hračky se bojí o svoji budoucnost. Velký trailer Toy Story 5 zase posouvá laťku digitální animace.
Zajímá vás, co právě vyšlo na streamovacích službách nebo co dávají v kinech? A chcete vědět, co opravdu stojí za to? Přinášíme několik hlavních tipů, co si o víkendu (nebo kdykoliv jindy) pustit. Tento týden na Netflix dorazila podle ohlasů zatím nejlepší řada špionážního thrilleru Noční agent a doma si teď pustíte i brilantní černou komedii z Koreje, co připomene Parazita. V kompletním newsletteru najdete trailery na novou sérii Rodu draka, Mandaloriana a Grogua a řadu dalších novinek.
Toy Story mělo skončit po třetím filmu, přišel ale čtvrtý a fungoval výborně. Teď to Pixar zkouší ještě jednou a vlastně se mu daří chytře variovat námět, co si diváky tak získal už v 90. letech. Hračky si žijí svým poklidným životem u dospívající dívky Bonnie a Woody odešel do světa venku, pomáhat opuštěným hračkám. Přichází ale revoluce: Bonnie dostane svůj první chytrý tablet a pomalu si nevzpomene na svět kolem, natož na kovbojku Jessie, Buzze Rakeťáka a ostatní. Žába z velkým displejem je prostě lepší.
Ale tohle strnulé koukání do svítících obrazovek nemůže být budoucnost, aspoň ne podle hraček bojujících o svoji vlastní existenci a místo ve světě. Je otázka, jak se se zdaleka největší hrozbou vypořádají, a jestli je to vůbec možné. My můžeme mezitím doufat, že se tvůrcům podaří zkombinovat nostalgii a zajímavý současný komentář, a přitom dojmout napříč věkovými skupinami – jako se to Toy Story podařilo v minulosti. Pátý film do kin dorazí 18. června a vrátí se v něm i kovboj Woody.
Co si pustit
Noční agent – 3. série
Netflix | Akční | 2023-dnes | 3 série | ČSFD
Agent FBI Peter Sutherland je zpátky. Třetí řada Nočního agenta jej zavede do Istanbulu, kde už jako ostřílený vyšetřovatel rozplétá mezinárodní spiknutí. Fanoušci i kritici se shodují: je to větší, napínavější a Gabriel Basso v hlavní roli vyniká. Dokonce to má být zatím nejlepší série, což jsou po slabší druhé skvělé zprávy. Fanoušci bourneovek a akčních thrillerů obecně by měli být spokojení.
Ferina lišák
Disney+ | Drama | 2023-dnes | 2 série | ČSFD
Jack Dawkins alias Ferina lišák je hrdina inspirovaný Dickensovým Oliverem Twistem. Ve druhé řadě téhle pseudohistorické taškařice je už zasloužilý mladý chirurg v romantickém vztahu s dcerou guvernéra, pořád se ho ale drží minulost pouličního zlodějíčka – hlavně skrz kriminálníka Fagina, který hrdinovi komplikuje život. Mix humoru, napětí a dobové špíny podle ohlasů i napodruhé funguje skvěle.
Pro přehled trailerů, novinek a dalších tipů z filmového i televizního světa se podívejte na kompletní nejnovější vydání newsletteru Watch a přihlaste se k jeho odběru zde či v boxu v úvodu článku.