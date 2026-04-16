Tradiční slovenský výrobce nábytku mění po osmdesáti letech jméno. A z Tater teď míří na světové trhy

Firma Javorina, která je oblíbená pro své výrobky z dubového masivu, jde naproti zahraničním trhům a mění svůj název na BeOak by Javorina.

Evelína Beníšková

javorina11
BeOak by Javorina
Tradiční výrobce prémiového dubového nábytku ze slovenské Spišské Belé, společnost Javorina, vstupuje do nové éry a sjednocuje svou globální komunikaci pod novou značkou BeOak by Javorina. Změna, která se postupně promítne do označení prodejen i loga, má firmě usnadnit expanzi na zahraniční trhy, kde dosavadní název narážel na jazykové bariéry.

Potřeba změny vyplynula z praktických zkušeností v zahraničí, kde zákazníci název nedokázali správně vyslovit nebo si ho spojovali s nesprávným druhem dřeva. „Nový název BeOak, v překladu ‚buď dub‘, přímo vyjadřuje to, na čem značka stojí, tedy nadčasový a designový nábytek vyrobený výhradně z dubového masivu,“ vysvětluje marketingový ředitel značky Tadeáš Bělík.

Podle majitele firmy Petra Rokůska, vizionáře stojícího za úspěchem energetické skupiny Nano Energies, je krok nezbytný pro plánovanou expanzi do Švýcarska, Německa či Rakouska. „Jako pro značku s velkými ambicemi je pro nás klíčové být pro zákazníky srozumitelní za všech okolností,“ uvádí Rokůsek, jehož firma již otevřela první zahraniční showroomy v Lichtenštejnsku a v americkém městě Bend.

javorina10

javorina13
javorina7
javorina12+8
javorina9
javorina8
javorina5
javorina4
javorina6
javorina1
javorina3
javorina2

Ačkoliv se po 80 letech mění vizuální identita, gró firmy zůstává beze změny. Výroba nadále probíhá v podtatranské továrně ve Spišské Belé, kde značka působí již od roku 1947. Společnost si ponechává všech svých více než 80 zaměstnanců i důraz na certifikované dubové dřevo z lokálních zdrojů. Přídomek „by Javorina“ v názvu má pak sloužit jako garance zachování původního odkazu a kvality.

Dlouhodobou strategií Rokůska, který firmu převzal s vizí propojení tradičního truhlářství s nejmodernějšími technologiemi, zůstává digitalizace výroby i za pomoci umělé inteligence. Kromě technologických inovací pak sází značka také na spolupráci s předními tvůrci, jako jsou Lucie Koldová, Tomáš Král nebo studio Vrtiška & Žák.

