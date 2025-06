Trenéra nečekejte, ve fitku budoucnosti se o formu stará umělá inteligence. Vyzkoušeli jsme, co umí

Uložit 0

V ideálním světě by největší výzvou při návštěvě posilovny bylo samotné cvičení. Realita je ale mnohdy jiná. Nervozitu z toho, jak u cviků vypadáme a zda nás ostatní za naši nemotornost nebo formu neodsoudí, zná asi každý, kdo kdy navštívil fitness centrum. Od šaten přes běžecké pásy až po posilovací zónu, bez ohledu na fyzičku nebo zkušenosti, je snadné se během work-outu občas cítit nesvůj.

Není proto náhodou, že se v Praze i jinde objevuje čím dál víc soukromých posiloven, místností s vybavením, které si člověk za příplatek pronajme jen pro sebe. Jenže i trénink v soukromí má svá rizika. Zvlášť pokud člověk cvičí s těžšími vahami a bez odborného dohledu. Špatná technika totiž může víc uškodit než pomoct.

Řešením může být například naslouchání radám fitness influencerů na YouTube, nebo investice do osobního trenéra, který sestaví plán cvičení na míru. Obě varianty ale vyžadují něco navíc – kromě času třeba i peníze nebo odvahu překonat ostych.

A právě tento problém by jednou chtěla vyřešit Better Gym AI, první pražská soukromá posilovna, kde lidského trenéra nahrazuje ten digitální. Je to zhruba měsíc od chvíle, kdy ji její zakladatelé otevřeli veřejnosti a ačkoli je stále v beta testování, slibuje plně personalizovaný trénink s asistencí umělé inteligence zcela bez interakce s dalšími lidmi. Za jednu návštěvu zaplatíte 360 korun, tedy přibližně o stovku víc než za jednorázový vstup do klasického fitness centra v Praze. V odpoledních hodinách mezi 12:30 a 15:00 je cena snížená dokonce na 290 korun.

Budování formy pod taktovkou kyberpunkové kočky

O posilovnu v pražských Holešovicích je nebývalý zájem, což potvrzují rychle mizící volné termíny. Kdo má štěstí a jeden z nich si stihne zarezervovat, dostává přibližně hodinu před začátkem tréninku SMS zprávu s přístupovým kódem. Ten pak odemyká těžké kovové dveře, za nimiž se otevírá elegantní cvičební prostor s nádechem budoucnosti. Stěny místnosti tlumeně nasvícené LED pásky, čisté linie a ticho, které narušuje jen zvuk z široké obrazovky, která je hracím hřištěm strůjkyně celého zážitku, virtuální trenérky Betty.

Tvář posilovny, poháněná umělou inteligencí, si už při rezervování termínu prostřednictvím formuláře vyžádá od klienta několik základních informací, jako je jeho váha, věk či cíl, který ho do posilovny přivedl. Sesbíraným datům pak přizpůsobí konkrétní tréninkový plán. „Ahoj, vítám tě na tvém prvním tréninku se mnou,“ zdraví nadšeným hlasem reportérku po vstupu do místnosti.

Jenže poslední květnová středa přinesla kromě personalizovaného uvítání i další, méně příjemné překvapení. Na monitoru, který je pro trénink stěžejní, zela výrazná prasklina, a to jen pár centimetrů od virtuální hlavy trenérky, designem připomínající kyberpunkovou verzi Hello Kitty. „Omlouvám se, asi sis všimla, že jsme měli incident s televizí. Ale neboj se, nová už je na cestě,“ ozve se okamžitě, jako by dokázala číst myšlenky.

Virtuální trenérka nemluví podle předem napsaného scénáře. Každou interakci generuje v reálném čase, na základě aktuálního počasí, svátků v kalendáři nebo individuálních tréninkových cílů konkrétního uživatele. Ani samotní zakladatelé Better Gym AI prý tedy nikdy přesně neví, čím Betty své klienty přivítá. „Pokud přijdete v neděli ráno a venku prší, Betty vás může přivítat slovy typu: ‚Prší a je brzy ráno, ale ty jsi i tak našla vnitřní motivaci přijít. To je skvělý závazek vůči sobě‘,“ vysvětluje jeden ze spoluzakladatelů projektu Artur Krotkov.

Tým stojící za posilovnou, v čele s Krotkovem a jeho kolegou Stanem Shvaikou, měl od začátku za cíl dostat umělou inteligenci z online světa do reálného fyzického prostoru. „Když jsme začali sledovat rostoucí oblibu soukromých posiloven, došlo nám, že právě tady je ideální půda pro technologickou integraci. Věříme, že personalizovaný přístup, který je soukromým posilovnám vlastní, lze technologiemi zásadně doplnit a zefektivnit,“ dodává.

Středobodem zážitku je mluvící obrazovka

Na začátku tréninku Betty vyzve uživatele, aby se šel převléknout do cvičebního úboru, k čemuž může využít elegantní, prosvětlenou šatnu ve vedlejší místnosti. Ta kromě uzamykatelných skříněk nabízí i sprchu a toaletu. Ve správném outfitu pak může návštěvník přistoupit k tabletu, který zatím funguje jako jediný nástroj, prostřednictvím kterého lze s virtuální trenérkou komunikovat. To by se mělo brzy změnit. Krotkov spolu se svým týmem plánuje zavést možnost hlasové interakce, takže si uživatelé budou moci s Betty přímo povídat a dostávat okamžitou zpětnou vazbu během tréninku.

Po převlečení si uživatel může nastavit atmosféru v místnosti podle svého vkusu, od barvy podsvícení až po hudební žánr, který ho bude tréninkem provázet. Možnost přehrát vlastní playlist, například ze Spotify nebo Apple Music, zatím chybí. I to se však tvůrci, i na základě zpětné vazby uživatelů, rozhodli do budoucna v posilovně zavést.

Jakmile je atmosféra vyladěná, přichází skutečný moment, kvůli kterému se za těžkými kovovými dveřmi Better Gymu vůbec ocitáte. Betty přebírá otěže a zahajuje vaše cvičení. „Tak jdeme na to,“ ozve se z reproduktorů.

V současnosti program svým klientům nabízí zhruba 300 různých cviků, které promítá na velkou obrazovku uprostřed místnosti. Každý pohyb na videu demonstruje virtuální trenérka s atletickou postavou a výraznými rusými vlasy. Pod jejím obrazem běží odpočítávající časomíra, která určuje, jak dlouho má uživatel daný cvik vykonávat, aby z něj vytěžil maximum.

Po pár minutách umělá inteligence přechází od rozehřátí k těžšímu kalibru. V kulisách high-tech posilovny instruuje reportérku, aby se pustila do složitějších pohybů, jako jsou například dřepy s osou na zádech nebo mrtvé tahy. „Zpevni střed těla. Drž rovná záda. Nádech, výdech,“ popisuje podrobně, jak na jednotlivé cviky. Přesnost, se kterou klient pohyby vykonává, zatím vyhodnotit neumí. Přitom často ukazuje pohyby, u nichž je technika zásadní a jejich špatné provedení by namísto zakulacení zadku mohlo vést k testování odolnosti páteře.

„Je to něco, co určitě zlepšíme, protože technologie to dnes už umožňuje. A kromě soukromí tak dosáhneme jednou i služby srovnatelné v určitých aspektech s osobním trenérem, ale za zlomek ceny,“ říká Krotkov. Kromě toho Better Gym údajně již pracuje na propojení s nástroji, jako je InBody, které umí sledovat změny v tělesném složení a na základě dat přizpůsobovat tréninkové plány.

Ačkoli jsme při registraci před cvičením upozornili AI trenérku, že se chceme zaměřit na spodní část těla, trénink nakonec zahrnoval cviky na celé tělo. Kromě hýždí, stehen a lýtek tak dostaly zabrat i paže a ramena. Podle vývojářů nejde o záměr. Betty zatím jednoduše upřednostňuje komplexní tréninky, a to i navzdory individuálním preferencím uživatele.

Alternativa pro ty, kteří se ostýchají i před trenérem

„Víme, že naše služba zatím není srovnatelná jeden ku jednomu s reálným lidským trenérem. Pro mnoho lidí to ale může být motivací k tomu udělat něco pro své zdraví. Ne každý se cítí pohodlně ve veřejné posilovně nebo při práci se skutečným trenérem. I to je součást toho, že se musíte s někým domluvit, sejít se. Pro některé lidi to jsou nepříjemné situace,“ vysvětluje Krotkov.

V Better Gymu je jedním z největších lákadel bezesporu vybavení. Nadstandardní, špičkové stroje od renomované italské značky Technogym nejsou jen líbivé na pohled, ale také se snadno používají i úplným začátečníkům. Nastavení sedáků, přizpůsobení zátěže nebo přechod mezi jednotlivými funkcemi je intuitivní, bez potřeby složitých návodů nebo asistence.

Vrcholem celé sestavy je pak běžecký pás, který víc než klasické kardio zařízení připomíná multimediální stanici. Disponuje velkou dotykovou obrazovkou, překvapivě kvalitními reproduktory a stabilním připojením k internetu. Díky tomu není problém odběhnout si svůj osobní rekord třeba během sledování poslední epizody oblíbeného seriálu či poslouchání podcastu.

Better Gym AI tak v kombinaci s kvalitními stroji, soukromí a Betty představuje zajímavý pokus o propojení fitness světa s nejnovějšími technologiemi. Zda se tento model ujme a stane se alternativou k tradičním posilovnám, ukáže čas. Pro lidi, kteří se cítí v běžných fitness centrech nesví, však může být právě takový prostor prvním krokem ke změně.