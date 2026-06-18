Tři dny je stojí už 100 milionů. Z nejistého nápadu udělali v Praze akci, která zní i ve světě
Metronome Prague má rok co rok nelehký úkol – ukazovat lidem, že i uvnitř města se dá udělat dobrá hudební show. Pomáhají tomu i zahraniční hvězdy.
Začalo to jako trochu nejistý nápad na festival, který měl Praze nabídnout něco jiného než klasické letní akce za městem. O deset let později má Metronome za sebou velká zahraniční jména, rozpočet atakující hranici sto milionů korun a letošní přesun do Letňan, který ukáže, kam až může pražský městský festival vyrůst.
Martin Voňka začal v Praze pořádat velký městský festival trochu oklikou. Od roku 2004 stál s parťákem Davidem Gaydečkou za venkovní akcí United Islands na Štvanici, která byla pro návštěvníky zdarma a fungovala hlavně jako showcase nových kapel a objevů. Jenže jak se festival vyvíjel, začal na něj sílit tlak, aby přivážel větší a větší jména. Od návštěvníků, partnerů i samotného trhu.
Pro pořadatele to začal být problém. Pokud má být festival zdarma, ale zároveň začne programově dorůstat k velkým placeným akcím, vytváří tím nefér konkurenci klubům, promotérům i dalším festivalům. „Nechtěli jsme United Islands pohřbít. Férovější bylo vytvořit novou akci, novou značku, která půjde za divákem s novou, jinou nabídkou,“ říká Voňka.
Tak se okolo roku 2014 začala rodit myšlenka Metronomu. Původně se měl festival konat přímo u metronomu na Letné, kde už měl tým po jednáních s městem a Prahou 7 připravený produkční plán. Jenže v závěrečné fázi se městská část postavila proti a pořadatelé se museli přesunout na Výstaviště v Holešovicích.
Dnes to působí poměrně logicky, tehdy ale podle Voňky nešlo o místo, které by budilo jistotu. Areál byl v žalostném stavu a předchozí pokusy o velké akce spíš posilovaly skepsi. Zlom přišel až ve chvíli, kdy pořadatelé vyrazili za finančníkem Liborem Winklerem s cílem nechat si od něj poradit, jak takovou akci představit potenciálním partnerům.
„Trpělivě nás vyslechl a pak nás šokoval. Řekl, že do toho půjde s námi. Líbila se mu vize budovat v Praze městský festival, který by dostával významná jména do města – a myslím, že i překonávání oněch skepsí ho na tom lákalo. Pamatuji si, jak jsme s Davidem vyšli ven a říkali si: Panebože, ono se to děje už teď,“ vzpomíná Voňka.
Od začátku chtěli pořadatelé postavit festival na kvalitě programu, zázemí a servisu. V kanceláři si prý opakovali motto, že si má divák koncert užít podobně, jako když si doma slavnostně pustí oblíbenou kapelu na vinylu a má z toho výjimečný, skoro světový zážitek. A oné světovosti záhy pomohla i jedna z největších punkrockových legend.
Hned na první ročník se jim podařilo přivézt Iggyho Popa, dnes už skoro osmdesátiletého amerického zpěváka, který si za svůj vliv na hudební průmysl minulého století vysloužil přezdívky jako Kmotr punku nebo Rockový leguán. Právě on dodal začínajícímu festivalu důležitou legitimitu, na které mohli Voňka s Gaydečkou stavět.
Zároveň ale první ročník ukázal, jak křehký festivalový provoz je. Když třeba začala hrát britská zpěvačka Ella Eyre, třikrát vypadl zvuk. „Byl to pro mě dost emoční zážitek. Propadl jsem chvilkové panice,“ vzpomíná Voňka. Akci to ale nepoznamenalo. Hned o rok později vystoupil Sting. Po něm následovali Beck, Nick Cave a řada dalších, u nichž se jednání počítají i na roky dopředu.
Právě domlouvání zvučných zahraničních jmen bývá to nejsložitější – a často to nemají zcela ve svých rukou. „Rozhoduje řada proměnných. Kudy zrovna vede evropské turné, jestli kapela jede festivalové sety, nebo separátní show, jestli má interpret venku nové album. A samozřejmě to, jak jim Praha zapadá do itineráře. Je to místy fakt mravenčí práce,“ dodává Voňka.
S tím souvisí i finanční stránka celé akce. Metronome začínal s rozpočtem kolem čtyřiceti milionů korun, dnes se podle Voňky blíží stovce. A není to jen tím, že festival vyrostl. Do nákladů se propsala inflace, dražší produkce a hlavně rostoucí honoráře interpretů.
Festival přitom reálně stojí hlavně na vstupenkách a partnerech, vedle toho na gastru, grantech nebo prodejích merchandisingu. Bez partnerů by podle Voňky podobné akce v Česku jen těžko přežívaly – nebo by návštěvníci museli za vstupenky platit násobně víc. I proto nejde o byznys s pohodlnou marží.
„My do festivalu stále investujeme, je to náročné prostředí,“ říká. Ekonomicky Metronomu pomohl – a nadále pomáhá – Libor Winkler, od roku 2025 také podnikatel a spolumajitel Tescomy Petr Chmela a letos festival vstupuje do další fáze i díky spolupráci s firmou Live Nation. Právě ta podle Voňky pořadatelům dodala sílu udělat krok, který by byl dřív těžko představitelný.
Letošní jubilejní desátý ročník se totiž po letech na Výstavišti přesouvá na letiště v Letňanech. Koná se od pátku 19. do neděle 21. června a hlavními jmény jsou Nick Cave & The Bad Seeds, Sting a Tom Odell, vedle nich také Lykke Li, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Slowdive, Orville Peck nebo Of Monsters and Men.
Pro Metronome je to zároveň test nové etapy. Letňany dávají festivalu větší prostor, ale i jiný typ očekávání. Voňka říká, že letos pořadatelé vyhlížejí nejvyšší návštěvnost v historii akce. Pokud se to podaří, může to být potvrzením, že se z původně trochu nejistého nápadu na městský festival stala značka, která dokáže do Prahy dostat velká jména a zároveň kolem nich postavit událost s vlastním publikem.