Tři kartičky za milion korun. Z nadšení dvou bráchů do Pokémonu se zrodil úspěšný byznys v srdci Prahy
Daniel a David Lískovcovi jsou dva bratři, které spojuje láska k Pokémonu. A vybudovali díky ní žádaný obchod ShadowBall.
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Jako malí hltali Pokémon v televizi. Nadšení pro tuhle značku je ani v dospělosti neopustilo. Naopak, dokonce se k němu přidaly desítky milionů korun, vlastní obchod a kamenná prodejna v centru Prahy. „Přitom jsme vlastně stále tak trochu amatéři. Děláme to z velké části proto, že nás Pokémon baví, ne kvůli byznysu,“ říkají bratři Daniel a David Lískovcovi v rozhovoru pro CzechCrunch.
Pokémon je multimiliardová záležitost. Napříč sběratelskými kartami, videohrami, filmy, seriály, plyšáky a vším možným i nemožným zbožím je to jedna z nejznámějších a nejvýdělečnějších popkulturních značek na světě. Vydělávají na ní i Daniel a David Lískovcovi, dva bratři z jihu Čech, kteří nicméně už dlouho pobývají – a podnikají – v Praze. Přímo v centru hlavního města vedou svůj pokémoní obchod ShadowBall. I při jeho provozu nicméně oba stále zůstávají nadšenými fanoušky Pokémonu.
„Nikdy jsme to nebrali tak, že by nás to snad mělo živit nebo bychom na tom měli nějak moc vydělávat,“ říkají. Ale přitom si za rok sáhnou na tržby kolem dvaceti milionů. Třeba i díky prodeji trojice karet za cenu 300 tisíc korun za kus. Taky byste u nich našli drahocenný box s cenovkou jednoho milionu korun – který zaujme nejen svou cenou, ale i hořkosladkým příběhem, díky kterému se k Danovi s Davidem dostal. Ale nebojte se smutného povídání, bude řeč i o tom, kdo je větší znalec a která pokémoní příšera je jejich nejoblíbenější.
Pokémon je dnes obrovský fenomén, a to nejen coby kartičky a videohry, ale i jako byznys. Jak jste se k obojímu dostali?
David: Oba jsme na něm samozřejmě vyrostli. Vstávali jsme v šest ráno, abychom na Pokémon koukali v televizi. Dlouho se nás to drželo, ale jak jsme rostli, tak ten zájem trochu přestával. Jenže asi tak deset let nazpátek jsme tomu zase propadli díky mobilní hře Pokémon Go.
Daniel: Já jsem tehdy v Praze zrovna studoval vysokou a často jsem měl během dne fakt dlouhou pauzu. Třeba jsem do Prahy jel jen kvůli dvěma přednáškám. A tak jsem chodil po městě a chytal pokémony. Díky tomu jsme se seznámili s lidmi, co nám řekli, že ty kartičky pořád existují a neustále vychází nové. Takže jsme oprášili vlastní sbírku a začali se o ně zase zajímat. A čím víc jsme se s dalšími fanoušky bavili, tím víc jsme do toho sami opět pronikali, až jsme se dostávali k různým prodejům a nákupům, aukcím a sběratelským komunitám.
Jaký byl váš první pokémoní byznys?
David: Dost naivní. (smích) Úplně první krabici jsme tehdy koupili za peníze z brigády. Rozbalili jsme ji a rozprodali. Protože tehdy jsme ještě nevěděli, že dělat to takhle se nevyplácí. Vlastně jsme karty prodali za to, za co jsme je nakoupili.
Daniel: A to jsme si ještě nechali ty, které se nám líbily. Ani ne ty nejcennější, ale prostě ty s nejhezčími obrázky.
Od takhle naivního prodeje k obchodu, co dělá miliony, to je celkem dlouhá cesta.
Daniel: My jsme to tak nikdy nebrali. Že by nás to mělo živit nebo že bychom na tom měli nějak moc vydělávat. Prostě nás to zajímalo jako fanoušky, chtěli jsme si poshánět karty, co jsme jako malí měli, nebo naopak neměli v případě těch vzácných. Byla to vlastně jen taková brigáda, přivýdělek ke škole. Jenže když jsem dokončil Technickou fakultu na České zemědělské univerzitě, došlo mi, že mě to vlastně ani moc nebaví.
A tak jste začali podnikat.
Daniel: Nejdřív jsme s bráchou prodávali jen tak z pokojíčku. A nakonec…
David: … nakonec máme takový pokojíček tady.
Jak jste se z toho skutečného pokojíčku dostali právě sem, do centra Prahy?
Daniel: U nás to velice často a dlouho fungovalo tak, že jsme si ve Spojených státech dokázali za dobré peníze sehnat nějakou velkou sbírku. Třeba za desítky tisíc korun. Tu jsme přivezli sem, tady jsme ji prodali. Takhle jsme to nabalovali a nabalovali, až to narostlo do e-shopu. Amatérského, vůbec nic jsme o tom nevěděli. A po pár letech přišel kamarád, že v Havelské ulici je možnost pronajmout prostor na prodejnu. Malinkaté místečko o patnácti metrech čtverečních, ale právě protože bylo malé, tak jsme to zkusili. Jenže to vyrostlo tak moc – a těch karet, balíčků a merche je prostě tolik – že jsme se nedávno přestěhovali sem do Perlové ulice.
Každopádně krok z pokojíčkového a později online prodeje do kamenné prodejny byl nejspíš riskantní. Co o něm rozhodlo?
David: My jsme hodně vyrostli díky facebookové komunitě na prodej a výměnu karet Pokémon. Přebrali jsme ji, když měla nějaké dva tisíce lidí. Dnes má skoro padesát tisíc. Tam jsme si vybudovali jméno hlavně díky starším a vzácným kartičkám. Takže díky tomu jsme měli dobrou základnu k tomu, abychom zkusili vlastní obchod.
ShadowBall
Adresa: Perlová 8
Typ podniku: prodejna Pokémonu
Otevírací doba: úterý až neděle 11.00–19.00
Na jaké tržby za tu dobu ShadowBall vyrostl?
Daniel: No, nejsme jako Černý rytíř nebo Najáda, které dělají stovky milionů. Vlastně jsme stále trochu amatéři a děláme to z velké části prostě proto, že nás to baví, ne kvůli tvrdému byznysu. Ročně se pohybujeme kolem dvaceti milionů korun. Což je myslím na to, že jsme malí, docela dost. Ale samozřejmě to ovlivňuje i fakt, že Pokémon je teď na vrcholu, ceny karet lámou rekordy a je o ně enormní zájem.
David: Když jsme začínali v té Havelské ulici, tak ten hype nebyl ani zdaleka takový. Byly dny, kdy k nám přišlo deset lidí a my byli rádi, že jsme nějaké minimum vydělali. Ale zakrátko se ukázalo, že vlastní obchod byl ohromně důležitý krok.
Bylo založení vlastní fyzické prodejny tak moc znát?
Daniel: Do té doby jsme fungovali z bytu, bydleli jsme spolu a celý ten dvoupokojový byt byl plný Pokémonu. A neměli jsme vlastně žádné výdaje, prostě zaplatit jídlo a nájem a do toho občas prodat kartičku. Občas se povedla i nějaká cennější, protože nás lidé znali z komunity. Ale ten velký růst tržeb přišel právě až s kamennou prodejnou.
Hovoříte o cenných kartách i o tom, jak je Pokémon na vrcholu. Jak velký problém jsou scalpeři, tedy lidé, kteří skupují kvanta karet jen pro další přeprodej?
David: Je to určitě ten největší problém trhu. Nedovedu říct konkrétní podíl, ale velká část lidí, kteří k nám přijdou, chce jen a pouze ten daný box, co je zrovna potenciálně nejvýhodnější. Když jim řekneme, že ten už nemáme, že se hned vyprodal, tak se většinou zeptají: „A z jakého balíčku teda můžu vydělat?“
Daniel: Bohužel se to hodně překlopilo do takové myšlenky zlatého dolu, o kterém si všichni myslí, že na něm mohou vydělat. Že si koupíte kartu a přeprodáte ji za nesmyslnou částku. Je to takový smutný ocásek celého toho hobby.
Nicméně i vy provozujete byznys s Pokémonem…
Daniel: To ano, ale my jsme hlavně taková centrála pro sběratele. A jsme jeden z mála obchodů, který při výkupu nabízí sto procent hodnoty karty podle serveru Cardmarket, což je největší online tržiště s kartami nejen do Pokémonu. Jeden sběratel přijde, prodá za férovou cenu část sbírky, za to rovnou nakoupí dražší kartu… Jsme samozřejmě i klasická prodejna, ale hodně fungujeme jako takový uzel mezi lidmi.
David: Dnes už jsou lidé zvyklí, že nám své sbírky sami nosí. To se změnilo právě s tou kamennou prodejnou. Dřív jsme karty museli složitě shánět, kontaktovali jsme sběratele po celém světě, létali za nimi, sháněli vzácné karty, kde se dá. Zatímco spoustu toho, co tu dnes prodáváme, máme vlastně od místních, od zdejších hráčů a sběratelů.
Jakou nejdražší kartu jste prodali?
David: Nedávno jsme během krátké doby prodali tři kousky za asi 300 tisíc korun za kus. Byl to Poncho Pikachu, taková speciální karta s velkou ilustrací. Navíc byla takzvaně ohodnocená, tedy od uznávané organizace měla vystavenou známku toho, v jaké kvalitě je. Byly to myslím devítky z deseti. Ale to je celkem výjimečné, většinou se ty zajímavější karty pohybují třeba do sta tisíc.
Jak moc může být pro zájemce takový nákup výhodný, kam se z takových částek podobné karty dostanou?
David: No zrovna ten člověk, co ty Pikachu nakoupil, na tom mohl za tu dobu jedenapůlnásobek udělat. I když jsme si sami mysleli, že je cena na vrcholu, tak ještě šla nahoru. Ono to vypadá, že to nemá konec, je to až alarmující. Prodávali jsme třeba jednoho vzácného Charizarda taky za něco jako tři sta tisíc korun. A jeho cena se pak vyšplhala na dvojnásobek. Tomu člověku, co si to koupil, se to výrazně vyplatilo. Ale samozřejmě bych kecal, kdybych řekl, že nám ne. Ale jemu o něco víc. (smích)
A co nejdražšího prodáváte teď?
Daniel: Není to karta, ale celý box. Fossil Booster Box, jeden z nejstarších, co kdy vyšel. Máme ho originálně zabalený z první edice. Ten má aktuálně hodnotu přes milion korun.
Jak k takovému zboží přijdete? Taky přišel někdo z místních, že se zbavuje sbírky?
Daniel: Tenhle box má hořkosladký příběh. Koupili jsme ho, když začala válka na Ukrajině. Prodejce stejně jako my prodával Pokémon, jenže musel utéct před válkou. Tak sbalil to nejcennější, co měl, a přijel do Prahy. To je asi nejcennější produkt, co teď máme. Z kusových karet to je Mewtwo GX s hodnotou kolem sta tisíc korun.
Jak často přijde prostě člověk z ulice, že chce takhle drahé zboží?
David: Děje se to. Ne denně, ale není to tak vzácné. Většinou je to někdo z ciziny, ze Spojených států nebo z Blízkého východu. Ale u kusovek je to složitější, protože u těch boxů je podle mě nějaká míra gamblingu, nadšení. Že si lidé chtějí užít to otevírání a očekávání, jestli tam nebude cenná karta. I když většina ví, že to nedává smysl. Nebo si koupí nějaký starší balíček třeba jen proto, aby z toho natočili video.
Na chvíli si od byznysu odpočineme. Kdo z vás je větší fanoušek Pokémonu?
Daniel: David.
David: Asi jo, no. Asi určitě.
Daniel: Já je mám samozřejmě hodně rád, ale David jde fakt do hloubky. Já jsem spíš jen přes ty karty.
David: Zatímco já jsem měl rád všechno. Karty, seriály, hry, doteď hraju Pokémon na Nintendo Switch.
Daniel: Kdežto já mám problém si některé pokémony vůbec zapamatovat! Je to možná vtipné nebo hloupé říct, ale hlavu si s tím nelámu. Je jich přes tisíc, neznám každého přesně. Ale David zná všechny, takže to má za nás za oba.
Jaký pokémon je váš nejoblíbenější?
David: Pro mě to byl dlouho Electabuzz. Toho jsem měl hrozně rád, ale trochu se to přehouplo a teď je to Electivire, jeho vyvinutá forma. Mně se vždycky líbila kombinace černé a žluté. Vlastně všichni moji oblíbenci jsou žlutí. Ani nevím proč.
Daniel: U mě to je Flareon. Asi hlavně kvůli tomu, že si z dětství pamatuju jednu kartičku, co jsem měl a všude jsem ji nosil. Taky jak podle toho vypadala, nebo vlastně stále vypadá. Tu by nejspíš ohodnotili na nula z deseti. (smích)
Nadšení do Pokémonu vás spojilo v mládí i později při společném podnikání, ale spojovalo vás vždycky?
Daniel: Já jsem o tři roky starší a přiznám se, že někde zhruba na druhém stupni mě přestali zajímat. Najednou to bylo něco takového dětského.
David: Já tomu naopak propadl ještě víc, s kamarádem na gymplu jsme řešili snad jen Pokémon. Dohromady nás zase svedl až ten Pokémon Go. Ten teda začal hrát hlavně brácha, protože já na to tehdy neměl mobil. Ale jak Dan říkal, díky němu znovuobjevil kartičky, začal je prodávat s kamarádem a po pár letech jsem se přidal i já. Potom jsme už jen s bráchou rozjeli ShadowBall. Ale i když Pokémon máme fakt rádi a snad mu i rozumíme, tak v podnikání jsme pořád zelenáči.
Dvacet milionů za rok a prodejna v centru Prahy, to nezní jako kdovíjaké zelenáčství.
Daniel: My to i dnes všechno jedeme metodou pokus-omyl. Všechno zjišťujeme za pochodu. A je nám úplně jasné, že obrovsky nám pomáhá ta značka Pokémon. Ale snažíme se to dělat nejvíc svědomitě, jak můžeme.
David: Prostě tak, jak by se to líbilo nám samotným. Třeba jak jsme říkali, že jsme prodávali z pokojíčku a tohle je teď jakoby náš pokojíček, tak i k prodejně tak opravdu přistupujeme. Navrhli jsme si to tady celé sami, například jsme chtěli koberec. Takže tu máme koberec s motivem z videohry Pokémon Emerald pro Game Boy Advance.
Daniel: Trávíme tady většinu dne, tak prostě chceme, abychom se tu sami cítili dobře. Proto tu máme třeba jen Pokémon, zatímco jiné obchody prodávají třeba i Magic: The Gathering.
Expanze mimo Pokémon vás nelákala?
Daniel: Magic, Lorcana ani jiné karetní hry nás nikdy moc nebavily. My jsme prostě měli rádi Pokémon. Dneska už je to samozřejmě úplně jiné, ale když jsme začínali, tak pokémoni měli v obchodech jednu vitrínu. A to nám přišlo líto. Že by si to zasloužilo víc. Když jsem byl v Japonsku a viděl jejich Pokémon Centra, obrovské obchody plné karet, plyšáků a dalšího merche, tak přesně něco takového nám v Česku chybělo.
David: A to je takový náš sen, tímhle směrem jsme se vždycky snažili jít. Abychom tady v Praze měli něco jako oficiální Pokémon Centrum.
Může se tenhle sen splnit?
Daniel: V případě oficiálního centra to záleží na samotné Pokémon Company, jen ta o něčem takovém může rozhodnout. My jako soukromý obchod jsme limitovaní licencí a autorskými právy, nemůžeme si vyrobit vlastní kopii pokécentra. Ale minimálně bychom chtěli naše prostory zvětšovat a zlepšovat, už teď máme třicet tisíc karet, takže bychom těch vitrín s kartami mohli mít mnohem víc. Ale chceme se tu cítit dobře, ne to nutně zaplácnout jen dalšími produkty.
Každopádně Pokémon je dnes všude, od supermarketů až po specializované obchody. Je to velká konkurence?
Daniel: Obchody jako Lidl a Kaufland, to vlastně konkurence není žádná. Nebo aspoň neznatelná. Mají toho na objem hodně, ale rozprostřeného po Česku. Naopak z toho možná těžíme, že lidé si tam něco koupí, ale pak to přijdou prodat k nám. Co se týče Černého rytíře nebo Najády a dalších speciálek, tak si myslím, že tu máme příjemné prostředí. Všichni se známe, občas si mezi sebou pošleme zákazníky, když víme, že někdo něco má a my ne.
David: Není to krvelačný boj. Dokonce mi přijde, že všechny specializované prodejny mají trochu jiné zaměření. My si hodně zakládáme nejen na kartách, ale i na merchi. Třeba na plyšácích, které dovážíme právě z těch zmiňovaných Pokémon Center v Japonsku.
Slyší na to zákazníci? Je nekaretní zboží Pokémon pro ně i pro vás zajímavé?
Daniel: Já měl teorii, vlastně ne teorii, já byl úplně přesvědčený, že o to budou mít zájem. Hlavně o ty plyšáky. Veškerá konkurence říká: „To je jenom výplň, to nikdo nechce.“ Jenže jak je to možné, když právě ta pokécentra v Japonsku prodávají tuny plyšáků? Tak jsme je koupili. A troufám si říct, že se to povedlo. Máme jich opravdu hodně a chceme jich mít ještě víc.
Takže i vy je… chcete chytit všechny?
David: Občas mě napadlo, že jich máme až moc. Ale jakékoliv pochybnosti rozptýlí to, že vždycky někdo přijde a koupí si plyšáka, kterého bych si třeba já nikdy nekoupil, ani by mě to nenapadlo. A to je hezký.
Daniel: To je přesně ono. Každý pokémon je něčí oblíbený. Každý pokémon má svého fanouška.