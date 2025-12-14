Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Tři přátelé si řekli, že budou bydlet vedle sebe. Společná zahrada nemá ploty a je hned u lesa

Dva z domů tří přátel jsou dřevostavby, poslední je zděný. Pocit otevřenosti má navozovat modelace terénu doplněná výsadbou trvalek a keřů.

Oplocení zde nenajdete. Místo toho tu je modelace terénu doplněná o nenápadné výsadby trvalek a keřů, čímž se má podpořit pocit otevřenosti a vzájemného soužití se sousedními domy. Tři přátelé si totiž řekli, že budou bydlet hned vedle sebe. První z těchto rodinných domů tvořících soudržný celek navrhl pražský ateliér Hra pro pětičlennou rodinu.

Budova má tři nadzemní podlaží, přičemž se díky svažitému terénu, jenž stoupá až k hranici lesa, otevírá do exteriéru ve dvou úrovních. Architekti pracovali s jednoduchou kubickou fasádou z horizontálního dřevěného obkladu, kterou vizuálně odlehčují dlouhé pásy oken. „Ty jsou hlavním výrazovým prvkem domu. Umožňují rovnoměrné nasvětlení interiéru a především poskytují panoramatické výhledy směrem ke krajině Brd,“ říká autor projektu Vít Šimek.

Dům disponuje dvěma vstupy. Jeden je určen pro návštěvy a vede po venkovním schodišti, druhý je přímo napojen na garáž a zázemí. Srdcem stavby je centrální obytný prostor zahrnující kuchyni, jídelnu, obývací pokoj a čítárnu, který navíc navazuje na terasu. Ve stejném podlaží se nachází také pracovna a koupelna pro hosty. V nejvyšším patře pak jsou umístěny soukromé pokoje – ložnice s vlastní šatnou, dětský pokojíček a další koupelna.

Jde o dřevostavbu s masivními dřevěnými stropy. Podlahy jsou nicméně betonové, což pomáhá stabilizovat tepelnou bilanci domu i akustický komfort. Střechu ateliér navrhl jako extenzivní zelenou, což ji může lépe začlenit do krajiny. Ze dřeva je i další z domů tří přátel, jeden je pak zděný.

Interiér má podle architektů kombinovat současnou estetiku s jemným skandinávským výrazem. „Dominantou je velkorysé propojení kuchyně a jídelny, akcentované přirozeným světlem prostupujícím skrze rozsáhlé prosklené plochy orientované do zahrady. Otevřenost, teplé materiály a důraz na detail vytvářejí prostředí, které je současné, udržitelné a zároveň hluboce domácí,“ doplňuje Šimek.

