Třistaletý symbol Varů uvedl svůj nejluxusnější apartmán. Noc v něm vyjde téměř na 60 tisíc
V prestižním Grandhotelu Pupp vznikl apartmán, který kombinuje moderní design s historickým odkazem. A za přenocování v něm si hosté patřičně zaplatí.
V úterý večer se v samotném srdci Karlových Varů slavilo otevření Heritage Suite, nejexkluzivnějšího apartmánu v celé více než třistaleté historii ikonického Grandhotelu Pupp. Nový prostor má ambici rozepsat další kapitolu příběhu jednoho z nejprestižnějších hotelů střední Evropy a zároveň ukázat, že s odvahou a citem lze spojit úctu k dědictví s moderním přístupem a nadčasovou elegancí.
Heritage Suite, jehož cena se pohybuje kolem 58 tisíc korun za noc, vznikl spojením tří původních pokojů do apartmánu o rozloze přes 100 metrů čtverečních. Nachází se přímo nad hlavním vchodem hotelu a nabízí výhled na kolonádu i historické centrum města.
Za jeho podobou stojí česká interiérová designérka Magdalena Hopkins, která se inspirovala historií hotelu, ale zároveň pracovala s jemným a nadčasovým jazykem současného designu. „Luxusní interiér by měl být především útulný, blíž domovu než hotelovému pokoji. A právě to jsme v Heritage Suite hledali,“ říká.
Na realizaci podoby pokoje se vedle Magdaleny Hopkins podílela i česká společnost Stopka, která letos slaví 35 let, a nábytek, lustry a designové doplňky pro něj navrhla italská značka Gallotti&Radice s více než sedmdesátiletou tradicí. Právě nábytek vnáší do prostoru kombinaci skla, dřeva a kovu. „Itálie je podle mě ukázkou mistrovského talentu v kombinování starého a nového, moderního a historického,“ vysvětluje Hopkins spolupráci se zahraničním partnerem.
Cesta ke stávající podobě apartmánu nebyla podle Hopkins vůbec jednoduchá. „Původně tady byly tři místnosti a ta prostřední byla opravdu luxusní. Ale byla v ní spousta problémů. Třeba v místnosti s postelí nebyl vůbec žádný vzduch, ani když jste otevřeli balkon,“ vzpomíná na technické komplikace původního řešení. Ještě větším problémem bylo podle ní soukromí hostů. „Ostatní pokoje měly výhled na balkon apartmá. Takže jste si zaplatili za luxusní pokoj, ale lidé z běžných pokojů na vás viděli,“ popisuje jednu z motivací pro radikální přestavbu.
Pokoj na první dobrou zaujme především propracovaným osvětlením, které Hopkins považuje za srdce celého prostoru. „Pro mě je to právě světlo, které dotváří všechny ostatní prvky designu. Musí být v harmonii s nábytkem i celým interiérem a zároveň se jeho role v prostoru mění. Je trochu jako chameleon. Přes den, kdy je zhasnuté, funguje jako součást designu, a večer, díky různým druhům nastavení, dokáže nastolit odlišné atmosféry,“ vysvětluje.
Podle výkonného ředitele firmy Stopka Miroslava Stopky představuje Heritage Suite víc než jen další interiérový projekt. Jde i o ukázkové místo pro prezentaci možností. „Naši zákazníci se zaměřují především na soukromé rezidence, kam je ale složité zvát další klienty. Proto jsme se rozhodli vstoupit i do hotelového segmentu a některých prémiových veřejných projektů, jako je tento,“ vysvětluje strategii firmy.