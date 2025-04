Tron: Ares v prvním traileru ukazuje dechberoucí vizuální stránku. Hudbu nahráli Nine Inch Nails

Uložit 0

V roce 1982 sci-fi Tron oslnilo diváky jako jeden z prvních filmů s rozsáhlými digitálními vizuálními efekty. Pokračování Tron: Legacy sice do kin přišlo rok po Avataru, designem počítačového světa, který doplňoval futuristický soundtrack Daft Punk, ale opět ohromil. Tron: Ares vychází v době, jíž dominují superhrdinové a blockbustery, které většinou vypadají velice podobně – a zdá se, že i napotřetí by film mohl výrazně vystoupit z řady.

Příběhově bude navazovat na dnes už patnáct let starý snímek, v němž se syn zmizelého geniálního programátora nechal nahrát do počítače, kde našel svého otce a komplexní svět antagonistických programů. Ares je jméno pokročilé umělé inteligence, která se naopak vydá do skutečného světa na zatím blíže nespecifikovanou misi. Už vzhledem k tomu, že Ares je řecký bůh války, bylo jasné, že s lidmi se nebude přátelit.

Potvrzuje to první zveřejněný trailer, kde hned na začátku vidíme ikonické světelné motorky ze světa Tronu, jak se prohání po silnici a světelným paprskem rozpůlí policejní auto. Podle následujících scén mezi světy lidí a strojů proběhne přinejmenším velká bitva, která ovlivní běh dějin. Ostré kontrasty mezi technologií lidí a krvavě rudými neony strojů přicházejících ze světa počítačů filmu dodávají unikátní estetiku.

Totéž platí pro hudbu, o kterou se u Tronu: Ares postarají velikáni industriálního rocku Nine Inch Nails. Jejich frontman Trent Reznor filmovou hudbu tvoří už dlouho – má na kontě i dva Oscary za Sociální síť a Duši –, bude to ale vůbec poprvé, co se pod dlouhohrajícím soundtrackem podepíše přímo NIN. Hlavní roli v chystaném blockbusteru ztvární dnes kontroverzní herec Jared Leto, po jeho boku uvidíme také Evana Peterse, Jeffa Bridgese, Gillian Anderson nebo Gretu Lee. Tron: Ares do kin vstoupí 9. října.