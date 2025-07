Trump křepčící s vítězi, nebezpečné vedro a nezájem fanoušků. Plánovaná reklama na fotbal utrpěla rány

Uložit 0

Kdyby se Světová fotbalová federace (FIFA) rozhodla finále svého klubového mistrovství pořádat příští rok v Hollywoodu, patrně by to nepůsobilo o nic bizarněji než letos, kdy se akce konala po celých USA. V rozšířeném turnaji nejlepších fotbalových týmů světa vyhrála londýnská Chelsea, která ve finále porazila Paris Saint-Germain 3:0. Víc než góly se ale řešilo, kdo měl mikrofon v ruce, kdo držel trofej a kolik stupňů bylo na stadionu.

Kombinace sportu, politiky, popkultury a počasí vytvořila koktejl, který FIFA prezentovala jako budoucnost fotbalu. Naopak experti se shodovali, že tohle určitě není ono. „MS klubů je nejhorší nápad v historii fotbalu. Něco takového mohli vymyslet jen lidé, kteří sportu a byznysu vůbec nerozumí,“ řekl například Jürgen Klopp, bývalý elitní trenér.

Realita tedy byla o něco zmatenější než úspěch, který FIFA proklamovala. Ale právě v tom je to možná nejzajímavější. Vybíráme proto momenty, které celým turnajem hýbaly nejen na trávníku.

Donald Trump miluje pódiové momenty. Ale že se po finále postaví mezi hráče Chelsea, kteří právě vyhráli, čekal málokdo. Zatímco kapitán Reece James čekal na slavnostní okamžik, kdy zvedne pohár nad hlavu, Trump se postavil vedle něj a choval se, jako by pohár vyhrál on sám. Praxe je taková, že osobnost, která pohár předává, pogratuluje vítězi a následně zmizí. Trump pohár předal i pogratuloval, nicméně okamžiky slávy si chtěl vychutnat společně s hráči.

Například Cole Palmer, střelec dvou gólů, na něj vrhl pohled ve stylu „to snad není možné“. Internetu netrvalo dlouho a zareagoval. „Vsadil bych všechno na to, že Palmer Trumpa zná spíš ze Sám doma než proto, že je prezident,“ říká jeden z virálních příspěvků.

I’d bet my life savings that Palmer is more likely to know Trump from Home Alone than him being the current US President https://t.co/uemcjoBjzN

Prezident FIFA Gianni Infantino, který si s americkým prezidentem mimochodem velmi notuje, zase musel Trumpa osobně odvést ze scény. Celý výjev trval sotva pár minut, ale stačil na to, aby se stal nejvíce sdíleným momentem večera. I proto, že Trump obdržel zlatou medaili, kterou dostávali hráči.

Poločasová přestávka finále se místo klasických 15 minut protáhla na 24 kvůli halftime show, která připomínala americký Super Bowl. Doja Cat, J Balvin, Tems i Coldplay, ti všichni stihli vystoupit.

Většina lidí na stadionu umělce skoro neviděla a spoléhala na velkoplošné obrazovky. Hudba zněla, světla blikala, ale někteří si všimli jedné maličkosti: kytary Coldplay nebyly zapojené do žádných kabelů. To ale atmosféru nijak neochladilo. Coldplay zakončili show hitem A Sky Full of Stars, světla zhasla a šlo se na druhý poločas.

Turnaj se konal uprostřed amerického léta, což v mnoha státech znamená jediné: vedro, vlhko a bouřky. Některé zápasy byly přerušeny kvůli výstrahám před blesky, jiné posunuty kvůli vysokým teplotám. Například na stadionu v Miami se hrálo při 34 stupních Celsia a 80% vlhkosti, což je kombinace, která nedělá dobře nikomu, natož vrcholovým sportovcům.

FIFA sice předem schválila klimatické protokoly, ale hráčská unie FifPro tvrdí, že to nestačí. Požadovala větší flexibilitu, přestávky na ochlazení i úpravu časů výkopů. Zatímco fanoušci si na tribunách stěžovali na nepohodlí, hráči čelili reálnému zdravotnímu riziku. A s ohledem na to, že za rok se v USA hraje mistrovství světa národních týmů, může jít o varovný signál.

Borussia Dortmund’s bench is watching their Club World Cup match from the locker room because of the heat.

It is currently 87 degrees (30.5 degrees Celsius) in Cincinnati, Ohio where the match is being played.

(via @BVB) pic.twitter.com/zVxry6k7iL

— ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2025